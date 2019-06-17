За последние несколько лет военные учения в Прибалтике стали частью пейзажа и ПДД. Только в этом году:

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения «Весенний шторм» в Эстонии. 8 мая 2019 года

январь — тактические штабные учения «Яростный ветер»;

март — «Динамический фронт»;

апрель-май — «Молот ярости», «Летний щит» и «Быстрый ответ» (отработка десантных операций с американскими военными);

конец мая — крупнейшие на территории Эстонии учения «Весенний шторм» (участие 9000 военнослужащих стран НАТО);

на подходе — морские учения «Защитник Балтики», которые будут длиться целых два месяца. В них примут участие военные из 18 стран.

Зачем столько? Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов объяснил это так: «Это самоподдерживающееся объяснение — зачем нужны учения? Потому что угроза. А откуда вы знаете, что есть угроза? Потому что проводим учения».

За пару дней до начала учений «Весенний шторм» в Эстонии, которые проходили с 29 апреля по 17 мая, вояки дали такое объявление:

«В основном учения с 29 апреля по 17 мая пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, однако часть их планируется провести также и в Харьюском и Йыгеваском уездах. Маневры пройдут в таких волостях, как Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни и Виру-Нигула, а также в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу».

Потом дополнили:

«Программа учебных боев предусматривает их проведение в Силламяэ — 7 мая, в Вайвара — 7 мая, в Ору — 8 мая, в Вока — 8 мая, в Йыхви — 9 мая, в Ахтме — 9 мая и в Сомпа — 10 мая.

В ходе учебных боев будут использоваться холостые патроны и дымовые гранаты. Ночной покой, в часы которого не будет проводиться никаких действий, длится с 22:00 до 06:00.

Чтобы учения прошли безопасно, зрителей просят находиться на умеренном расстоянии от учебных действий. Особую внимательность необходимо проявлять вблизи движущейся или остановившейся тяжёлой техники.

Если в ходе учений чьей-то частной собственности нанесут ущерб, то об этом необходимо заявить по адресу электронной почты kevadtorm@mil.ee, указав тип ущерба, точное место и время происшествия, а также свои контактные данные».

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения «Весенний шторм» в Эстонии. 8 мая 2019 года

Политолог Илья Морозов, объясняя такую частоту учений, пришел к выводу, что «у прибалтийских государств есть готовая инфраструктура для подобных учений. И их легко и выгодно проводить, поддерживая боеготовность самых разных соединений и родов войск».

Про «выгоду» — чуть позже, а пока — про «готовую инфраструктуру»: это он про города и поселки северо-востока Эстонии, населенные в основном русскими? Это — «инфраструктура» для учений? И что там будет? Стрельба холостыми патронами и использование дымовых и шумовых гранат? А так можно?

Прочитал закон о государственной обороне. Там про то, где и когда можно, а где нельзя проводить учения — ничего. Но есть закон об охране порядка, ст. 56 которого устанавливает полный запрет на излишний шум и световые эффекты в общественных местах и частичный запрет в местах, которые не являются общественными.

Для полноты картины прочитал, что же такое «организация массовых беспорядков» в эстонском понимании. Это ст. 238 кодекса о наказаниях — «Организация охватывающих множество людей беспорядков, если они сопровождаются разрушениями, поджогами или иной подобной деятельностью». От одного до пяти лет тюрьмы.

«Множество людей» есть? Есть, аж 9 000. Разрушения? Запланированы, и даже указан адрес электронной почты, куда о них сообщать. Беспорядки? Запланированы, и водителей просят «потерпеть», а «зрителей» — «держаться подальше».

Чтобы убедиться в справедливости своих оценок, я отправил в министерство обороны запрос, в котором просил прояснить мне два момента: на каком законном основании военные учения проводятся в (русских) городах, и как учения в (русских) городах «расходятся» с проводимыми в это время в (русских) городах публичными собраниями (шествием «Бессмертного Полка», например)?

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения «Весенний шторм» в Эстонии. 8 мая 2019 года

Вот что ответил мне некий Гуйдо Пяясуке, подписавшийся скромно — «министерство обороны»:

«Силы Обороны, как правительственное учреждение, действуют при проведении военного обучения на основании закона о воинской службе и закона об организации Сил Обороны. О мероприятиях, проводимых вне своих постоянных мест расположения, Силы Обороны в случае, если обучение может повлиять на деятельность других лиц в публичном пространстве, уведомляют соответствующие единицы местного самоуправления и общественность».

Это — ответ на первый вопрос, из которого следует, что никакого законного основания для проведения учений в населенных пунктах у эстонских вояк и их бравых союзников по НАТО нет. А вот ответ на второй вопрос:

«Проведение публичного собрания регулирует закон об охране порядка и требования, установленные собранием единицы местного самоуправления. Проведение публичного собрания на территории той же единицы местного самоуправления, на которой проводятся учения Сил Обороны, не запрещено. Для проведения публичного собрания необходимо согласие соответствующих учреждений, также публичное собрание не может мешать лицам, не участвующим в собрании, в том числе лицам, участвующим в военных учениях».

Это — наглость. Ну, во-первых, потому, что никакого «согласия соответствующих учреждений» свобода собраний не предусматривает — собрания проводятся в уведомительном порядке. А во-вторых, если колонна «Бессмертного полка» в том же Силламяэ столкнется лоб в лоб с колонной вояк, то воякам «Бессмертный полк» «не может мешать».

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения «Весенний шторм» в Эстонии. 8 мая 2019 года

Противостояние натовскому беспределу разгоралось медленно, и в какой-то момент казалось, что эта тема волнует только меня. А мамаш с колясками и пенсионеров-сердечников — не волнует. И тем более не волнует местные власти, которые, как показал анализ выше, просто обязаны были вызвать полицию, в обязанности которой, в свою очередь, входило задержание «организаторов», то есть военного руководства Эстонии, и подавление самих «беспорядков». Не случилось — а я бы посмотрел на это. И не один я…

Тем не менее слушок пошел, и при отсутствии законодательного регулирования проведения учений власти начали импровизировать. Президент поблагодарила те самоуправления, которые «разрешили» проведение учений на их территории. А их кто-то спрашивал? Чин из МО написал же, что их «уведомили». Да и не могли самоуправления «разрешить» учения, которые суть «излишний шум и световые эффекты», поскольку они запрещены законом. И более того — закон подробно расписывает, каким образом обеспечивается общественный порядок, и назначает кучу ответственных за его сохранение. Ни один из которых с пистолетиком так и не проявился…

Понятно, что заряженный военной истерией эстонский «мейнстрим» СМИ о поджогах и разрушениях не сообщал, но кое-что о беспорядках всё-таки просочилось. Депутат городского собрания Силламяэ и организатор «Бессмертного полка» там же Олег Култаев сообщил на своем сайте следующее:

«В Силламяэ есть памятник павшим в Великую Отечественную войну. В ходе учений кому-то пришло в голову влезть на памятник. Это запредельное свинство и провокация. Приехала полиция на место происшествия, сообщила, что по закону это проступок. Сейчас должна подъехать военная полиция, и будут разбираться. По всей видимости, будет заведено дело о проступке».

Спутник опубликовал фотографию красавца на памятнике и написал, что «прибывшие на место инцидента правоохранители спустили гранатометчика на землю и рассказали, что его действия можно считать наказуемым проступком, однако окончательное процессуальное решение будет принято позже. О том, какую из армий стран НАТО представляет нарушитель, информации пока нет. По словам местных жителей, по-русски он не разговаривал».

И уже неполживый портал Гостелерадио ERR сообщил, что «полиция не нашла признаков злонамеренности в действиях солдата, который забрался на расположенный в Силламяэ памятник советским воинам».

Убежден, что не нашла, потому что их и не было — солдатик пребывал в совершенно другой реальности. Он российскую агрессию отражал. И занял для этого лучшую позицию…

RomanGTi90 Памятник советским воинам в Силламяе

Теперь пару слов о настроениях общественности в зоне учений. Олег Култаев, имевший мужество выразить недовольство по поводу учений в Силламяе, получил от некоего эстонца следующее письмо (в переводе самого Олега):

«Здравствуйте. Вы сегодня говорили по радио, что Вам и жителям Силламяэ не нравятся военные учения моего государства в городе. Мне очень нравятся, и они должны проводиться! Какое право у Вас есть давать комментарии по данному вопросу, если Ваша идеология такая пророссийская. Мы, эстонцы, не хотим больше попасть под российскую оккупацию, которую мы испытывали уже 50 лет. Ваша русская культура, понятия и мышления не европейские и полностью не приемлемы эстонцами. Наш и ваш народ ничего не связывает, нет ничего общего. Россия очень агрессивная страна, которая является соседом моей родины, и поэтому мы делаем всё для того, чтобы сопротивляться войной русским. Больше мы эту ошибку не сделаем, которую сделали в истории. Русскому народу нельзя доверять. Мы исторически жили больше под немецкой оккупацией (культурные люди), чем под русской оккупацией! Вы должны помнить, как русские выиграли войну. Знайте историю, если бы американцы и англичане не пришли на помощь в войне, то была бы России давно крышка, Гитлер был бы уже под Москвой. Страшная история — русские солдаты в Германии изнасиловали 3 млн немецких женщин, в чём была их вина, какой народ ещё так делает?».

Ну и о «выгоде» проведения учений в «готовой инфраструктуре». В ФРГ военные построили «несколько деревень, которые и составят огромный полигон в Баварии. По задумке работодателя, учения, максимально приближенные к реальности, должны помочь солдатам НАТО отточить их навыки и подготовиться к зарубежным миссиям». Там даже нанимали (!) на работу статистов, говорящих на русском, польском или чешском, и платили им по 120 евро в день. Но зачем нанимать кого-то в Эстонии и тем более строить отдельный полигон, когда есть уже готовые бесплатные русские города с бесплатными русскими? Потерпят. «Выгодно».

Немецкий политолог Дмитрий Стратиевский рассказал мне, кстати, что в ФРГ так поступают уже давно: «Это старая история. Ещё в бытность моей учёбы в универе в конце 90-х набирали на такую работу студентов через рекрутинговые агентства, причём не только русскоязычных, а любых иностранцев, т.к. важна иностранная речь как таковая. У меня сокурсник с Украины завербовался. Говорил, было весело, с американцами пиво пил, притащил с собой саморазогревающиеся пайки, но второй раз не поехал бы. Это обычная практика уже десятилетия».

А теперь собственно послесловие. А оно оптимистичное, потому как вода камень точит. На прошлой неделе старейшина центрального района эстонской столицы Владимир Свет запретил учения на территории бывшей Таллинской тюрьмы. И снова — попытка придумать законодательство на ходу: «Силы обороны Эстонии обратились с ходатайством о проведении очередных военных учений», а Свет их «не согласовал». При этом следует указать, что в апреле сам Свет обращался к командующему Кайтселийтом с «просьбой» не проводить учения в том же районе тюрьмы, мотивируя свою просьбу (именно просьбу) пасхальными праздниками. В апреле — просил, а в июне — сам запретил.

Правильным курсом идём.

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Сергей Середенко специально для ИА REGNUM