Состоявшийся 5−6 июня в Любляне саммит «Трёх морей» обозначил пафосную повестку: проектирование и обеспечение сильной энергетической инфраструктуры и максимизация экономического суверенитета.

Сделано в США

Словенский премьер Марьян Шарец отметил, что к инициативе «Трех морей» следует отнестись серьёзно. Небесспорное утверждение. Для массовки в количестве 600 бизнесменов из четырёх десятков стран это, несомненно, выглядело внушительно. Чего нельзя сказать о кукловодах, которые крепко держали в руках и искусно манипулировали ниточками марионеток.

Двоих из них президент Словении Борут Пахор зачислил в герои борьбы за новое европейское экономическое чудо — своих коллег из Польши и Хорватии Анджея Дуда и Колинду Грабар-Китарович. Похоже, тот, кто писал Пахору эту речь, неслучайно вставил в неё термин из американской истории «отец-основатель». Так Пахор назвал польского президента, видимо, искренне считая его автором инициативы «Трёх морей». С такой святой наивностью прямая дорога в монастырь. Туда же — причисленной Пахором к «матерям-основательницам» Грабар-Китарович.

Энергетический суверенитет? Серьёзно? Европа в Любляне аплодирует. В администрации Трампа раздаётся дружный хохот. Там хорошо известно, что своего газа самим США не хватает. Согласно US Energy Information Administration (EIA), Соединённые Штаты производят 695,5 миллиарда кубометров газа в год, а потребляют, внимание, 720,2 миллиарда. То есть Америка сама не имеет энергетического суверенитета и вынуждена закупать газ. А что же идёт на экспорт в Евросоюз под трескотню о газовой независимости? Видимо, господин Пахор, готовясь к форуму Трёх морей, не успел заглянуть в интернет, чтобы найти эти цифры. Иначе понял бы, что удавку «энергетического суверенитета» на горле Европы Трамп затягивает с помощью «недемократического» российского газа. И при этом заставляет граждан ЕС платить за него на треть больше из собственного кармана.

(сс) Gage Skidmore А ты покупаешь у нас газ?

Вся суть инициативы трёх морей изложена в интервью германского аналитика Александра Рара агентству EXFOR. SI «Грязная игра в грязные технологии. Газ для расчленения Европы»:

«Речь идёт о массивной экспансии американских и британских энергетических предприятий на рынок ЕС. Они хотят революции на всём газовом рынке Европы. До сих пор, в последние 50 лет, Европа строила свою газовую политику на советских/русских коммуникациях природного газа. Сейчас назревает так называемая энергетическая революция сжиженного газа. Это означает в действительности, что Америка, а теперь со всей очевидностью и британские фирмы, будут пытаться выдавить с европейского рынка газ из русских, а также норвежских трубопроводов и таким образом «революционизировать» рынок, чтобы продавать здесь свой товар, собственно, энергию.

Ситуация выглядит следующим образом: западноевропейские государства, прежде всего Германия, намереваются продолжать отдавать предпочтение российскому и норвежскому газу. Имеются газопроводы, необходимые для энергетического обеспечения и — так было всегда — безопасные отношения с Востоком, адекватные тарифы. Многолетнее сотрудничество между западноевропейскими и российскими предприятиями характеризовалось взаимопониманием, было позитивным. И в такой системе нет желания что-то существенно менять. Но в силу, без сомнения, политических причин, государства Центрально-Восточной Европы — не все, а только некоторые из них — хотят пойти своим путём за Америкой. Они встают в очередь на приобретение американского газа и выдавливание российского. Лидерскую позицию здесь занимает Польша, за ней следуют некоторые западнобалканские страны, Румыния и прибалтийские государства.

Президент Трамп обнародовал так называемую «инициативу трёх морей». Это означает, что сжиженный газ пойдёт в обход российского и норвежского с Балтийского моря, Адриатики и с Черного моря, когда пролив Босфор откроется для наливных танкеров. Через эти три моря в ближайшем будущем по замыслу, прежде всего из Америки, должны начаться массивные поставки сжиженного газа в Центрально-Восточную Европу. Америка намеревается на этом заработать огромные деньги, но более того — получить доминирующее стратегическое влияние на Европу. То есть то, в чём сейчас обвиняют русских, — намерение использовать газ как оружие с целью контролировать европейцев, сейчас всё более откровенно и со всё большей жёсткостью делают американцы»

Клод Верлинд. Марионетки

Но это — только половина спектакля. Вторая часть, известная подлинному сценаристу, — сжиженный газ, которым американцы собираются обеспечить «энергетическую независимость», на 30 процентов дороже поставляемого по трансконтинетальным трубопроводам. Если учесть, что Германия собирается переводить на природный газ всю свою электроэнергетику, стоимость электричества возрастёт соответственно. Но рост расходов населения — это только часть грядущей катастрофы. Электричество — это главный ресурс индустрии. Рост производственных издержек вызовет кумулятивный эффект. Европейская продукция будет не по карману потребителю, в том числе и за пределами Европы. Европейский рынок сдастся под натиском дешёвого импорта из Китая, России и США. И это товарное наступление похоронит европейскую индустрию.

В Любляне американский министр энергетики Рик Перри призвал США поддержать ЕС и Европейский энергетический союз в улучшении поставок энергоносителей.

«Сейчас самое время принять меры, чтобы принять участие и действовать», — сказал он и предложил вовлечь США в цепочку поставок энергии. Он также сказал, что США никогда не будут использовать энергию в качестве инструмента для достижения своих целей и интересов. Вау!

Gage Skidmore Рик Перри

Ключевой момент этой «комедии» — Америка обеспечивает этот «суверенитет» Европы не своим газом. В статье «США продают в ЕС «недемократический» российский газ» автор убедительно доказал, что США продают Европе российский газ и паразитируют на этих поставках гигантской 30-процентной энергетической рентой.

«Об этом говорят результаты опубликованного ещё в 2017 году расследования International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)», — утверждается в статье EXFOR.SI.

«Согласно материалам расследования деятельности офшорных компаний под громким названием Paradise Papers, поставками российского голубого топлива занимается компания Navigator Holdings Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. При этом 31% акций этой компании, как утверждается, принадлежит лично министру торговли США Уилбуру Россу. Российский газ переправляется в Антверпен из порта Усть-Луга. По итогу Европа — без прибыли и в убытке на свои деньги строит терминалы для СПГ, чтобы снизить зависимость от российского топлива. Но при этом как раз попадает в ценовую петлю двойной зависимости — и от США, и от России.

Но европейским политикам проще поверить заявлению главы министерства энергетики США Рика Перри 2 мая на переговорах в Брюсселе по газу. Он нашёл «убийственный» аргумент против «Северного потока — 2». «Газ, который поставляется из России, является дешевым и ненадежным», — заявил Перри. Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать дорогой американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза», — процитировал министра телеканал France24. Не важно, понимает ли главный энергетик США глупость своего высказывания, если он заведомо знает, что молекулы метана в дешёвом «ненадёжном» российском газе не становятся «надёжными» американскими после всех оффшорных манипуляций его коллеги министра торговли США Уилбура Росса. Важно, что этот выпад против трубопровода для неполиткорректного тоталитарного российского газа «Северный поток — 2» пока парируется правительством Германии. Несмотря на таможенные санкции, введённые США против упомянутых Перри немецких BMW и Mercedes-Benz. Возможно, немцы понимают, что в противном случае они сами скоро пересядут на китайские дешёвые автомобили. Если денег хватит».

Вопрос — хватит ли у Германии денег, а также возможностей и желания оплачивать этот спектакль, на что откровенно рассчитывали участники саммита в Любляне? Очевидно, что всё это задумано, чтобы нанести удар по альтернативе грядущему энергетическому коллапсу — трубопроводу «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поступать на треть дешевле сжиженного. Легко представить, с каким раздражением официальный Берлин воспринял выступление Боштяна Горюпа, председателя Экономической палаты Словении (GZS). Горюп напомнил о подписании на прошлогоднем саммите в Бухаресте письма о намерениях по созданию инвестиционного фонда Tri-Seа. По словам Горюпа, «инвестиционный фонд может стать важной дополнительной платформой для финансирования проектов, имеющих ощутимые последствия для региона и ЕС».

Nord Stream 2 / Thomas Eugster Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2»

Последствия действительно очень скоро могут стать ощутимыми, если всё пойдёт по сценарию Трампа под названием «европейский суверенитет». Европа должна из кармана собственных граждан заплатить 30 процентов за американскую политическую пустышку. И на собственные деньги начать деиндустриализировать свою экономику, порождать грядущий социальный коллапс и при этом ещё создать фонд для финансирования этого спектакля. В это время под заявления США о суверенитете от России и её «недемократического» газа Трамп обеспечивает гарантированный сбыт в ЕС российского газа под лейблом «made in USA».

Очевидно, что то, что для США и России выглядит как комедия, для Европы и прежде всего Германии оборачивается другой стороной жанра. Три моря — три удара. Россия сбывает свой газ и скромно посмеивается в кулак, которым так пугают Европу. Америка подсчитывает профит от политического мошенничества. А Китай уже строит планы завалить ЕС своим дешёвым «недемократическим» экспортом.

EXFOR.SI