В течение июня 2019 года появился ряд сообщений о развитии проекта истребителя пятого поколения F-35, самой дорогой программы вооружений США на данный момент. Затраты по программе уже достигли 1,2 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Сначала американская компания Lockheed Martin заявила о том, что к 2030 году флот F-35 в Европе будет насчитывать более пятисот самолетов. По ее информации, по всей Европе будут склады технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта и обновления, которые обеспечат глобальную готовность и доступность F-35.

Далее в своем очередном пресс-релизе компания проинформировала о поставке 400-го по счету истребителя в вооруженные силы США и их союзников. Затем министерство обороны США сообщило о подписании контракта с Lockheed Martin на общую сумму 34 млрд долларов на поставку 478 истребителей F-35 в течение трех лет.

Теперь посмотрим, какие есть планы по насыщению вооруженных сил России истребителями пятого поколения Су-57.

В середине мая 2019 года президент России принял решение о закупке для ВС РФ 76 истребителей Су-57 до 2027 года для оснащения трех авиаполков. Предположительно, общая потребность ВВС России в Су-57 оценивается в диапазоне 200−250 машин. Скорее всего, данное количество самолетов будет поставлено примерно до середины 2030-х годов даже с учетом ожидаемого роста темпов производства по мере освоения машины и совершенствования техпроцессов.

Путем очень грубых подсчетов получается соотношение примерно 1 к 8: на один российский Су-57 будет приходиться восемь F-35 США и их союзников. Сравнение явно не в пользу России.

(сс) Alex Beltyukov Су-57

По открытым данным, государственный бюджет США на 2019 год составляет 3,4 трлн долларов. Бюджет США дефицитный, расходная часть бюджета — 4,4 трлн долларов, из этой суммы 716 млрд долларов выделяется на военные расходы, что составляет 16%.

Государственный бюджет Российской Федерации на 2019 год — 0,303 триллиона долларов. Бюджет профицитный. Расходы бюджета РФ составят около 276 миллиардов долларов, из них 46 миллиардов пойдет на оборону. Это тоже составляет около 16%, но в номинальном выражении военных расходов в 15 раз меньше.

Совершенно очевидно, что при соотношении военных расходов 1 к 15 симметричный ответ России на вызов США в военной сфере невозможен. Поддерживать стратегическое сдерживание Россия может только асимметричными методами.

Следует отметить, что нашей стране удалось за последние годы сделать многое, создать такой задел в сфере создания новейших систем вооружений, что возможность США с помощью развертывания системы противоракетной обороны избежать ответного ядерного удара сведена к нулю.

С декабря 2017 года самолеты-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве. Первый ракетный полк, вооружённый межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками «Авангард», заступит на боевое дежурство до конца 2019 года. С первого декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство лазерные комплексы «Пересвет».

23 апреля 2019 года спущена на воду атомная подводная лодка «Белгород», которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон». Ядерная торпеда «Посейдон» названа на Западе «торпедой Судного дня». На рубеже 2020−2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ РФ.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

В России идет дальнейшая работа над ракетой с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Неограниченная дальность полета позволит данной ракете обходить позиционные районы средств ПРО и наносить удар с любого направления. Есть еще гиперзвуковая ракета «Циркон», которая должна поступить на вооружение ВМФ РФ в ближайшие три года.

А теперь вернемся к истребителям-невидимкам пятого поколения F-35 производства США. Следует заметить, что уязвимость данного масштабного проекта была заложена еще перед началом его разработки. Не будем оценивать реальные тактико-технические характеристики самолета, по которым уже набралась достаточная критическая масса, а рассмотрим ахиллесову пяту проекта.

Согласно первоначальному контракту совместной программы по созданию и производству истребителей F-35, американская компания Lockheed Martin сохраняет право интеллектуальной собственности на самолет и его программное обеспечение поддержки автономной логистической информационной системы (ALIS). При этом программа была и остается полностью финансируемой правительством США и его иностранными партнерами.

Только компания Lockheed Martin контролирует программное обеспечение ALIS и его серверы, без которых F-35 во всем мире не могут работать. Компания может приземлить любой истребитель F-35 в любой точке мира практически одним щелчком переключателя.

Разрушение IT-инфраструктуры компании Lockheed Martin позволит мгновенно «приземлить» весь флот истребителей-невидимок F-35 по всему миру. Соответственно, объекты IT-инфраструктуры данной компании должны быть в списке приоритетных целей вооруженных сил РФ. Ибо если решить проблему с F-35 на земле, то они не смогут даже взлететь, не то что вести сражения в воздухе.

Приведенный пример с F-35 говорит о том, что только асимметричная ответная реакция на военные угрозы со стороны США и других стран Запада позволит России проводить политику стратегического сдерживания без угрозы срыва в пике очень затратной гонки вооружений, которая способна привести страну к экономическому кризису.

И в данный исторический момент слова великого русского полководца Александра Васильевича Суворова «воюй не числом, а уменьем» актуальны для российского военно-политического руководства как никогда.