Подписанное в Вашингтоне 12 июня Соглашение о сотрудничестве между правительством США и правительством Польши о стратегическом сотрудничестве в области ядерной энергии в гражданских целях вновь оживило разговоры о перспективах строительства польских АЭС. Отмечается, что проблемы здесь носят не только технологический характер, но и политический.

Иван Шилов ИА REGNUM

И дело не столько в Германии, которая, как отмечают некоторые польские эксперты, приняла решение об отказе от атомных электростанций не только для себя, но и других стран, в первую очередь соседей. Дело в самой Польше, где непоследовательно ведет себя правительство. Не будем перечислять сейчас всю историю попыток Варшавы подступиться к строительству АЭС. Но напомним, что после того, как осенью 2015 года на выборах в Сейм победила партия «Право и Справедливость» (PiS), по ее инициативе в декабре того же года было создано министерство энергетики Польши, главой которого назначили Кшиштофа Тхужевского. 6 сентября 2017 года министр в ходе выступления на экономическом форуме в Крынице-Здруй сообщил, что Польша нуждается в АЭС, состоящей из трех энергетических блоков общей мощностью 4,5 тыс. МВт. Пиком его активности на этом направлении стал 2018 год. Так, в июле министерство энергетики Польши начало переговоры с министерством энергетики США.

Затем польская делегация отправилась на встречу в Вашингтон, министр энергетики США Рик Перри направил письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором он представил предложение о сотрудничестве в области атомной энергетики. В ноябре Перри и Тхужевский подписали декларацию о сотрудничестве Вашингтона и Варшавы в области энергетической безопасности, где упоминалось развитие атомной энергетики. В феврале этого года, будучи в Варшаве на конференции по Ближнему Востоку, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ждет не дождется сотрудничества с Польшей по иным (кроме газовых) источникам энергии, например, атомной. Американская администрация вела себя довольно последовательно, что, вероятно, можно объяснить ее нейтральным интересом к перспективам польской АЭС на фоне больших и скорых выгод от продажи Варшаве сжиженного природного газа. Иная ситуация складывалась в среде польских политиков, где, похоже, развернулась серьезная подковерная борьба о выборе приоритетов.

Gov.pl Рик Перри и Кшиштофа Тхужевского

Главным лоббистом развития атомной энергии в правительстве считается Тхужевский. Однако в последнее время он терпит аппаратные неудачи. Как отмечает портал Еnergetyka24, «ни для кого не секрет, что атомным планам министра противостоит сильная фракция в правительстве, которая имеет другой план развития польской электроэнергетики». В результате свои посты уже потеряли заместитель министра энергетики Польши Анджей Пиотровский и директор департамента атомной энергии Юзеф Соболевский. Издание отмечает, что Тхужевскому удалось пробить ядерный проект в концепцию развития энергетики Польши до 2040 года, что предполагает начало работы первого блока в АЭС, которой еще нет, в 2033 году. Однако этот график означает, что окончательное официальное решение по этому вопросу должно быть принято в конце этого года. И каждый день без него снижает шанс реализации ядерного проекта, «подрывая позицию министра энергетики».

Портал не расшифровывает, кто стоит за «сильной фракцией», имеющей альтернативные взгляды на развитие польской энергетики, но, судя по всему, одним из ее представителей можно назвать правительственного уполномоченного по энергетическим вопросам Петра Наимского. Он сосредоточен на газовой отрасли, выступает в поддержку строительства газового хаба «Северные ворота», активами которого должны стать строящийся норвежско-датско-польский газопровод Baltic Pipe и терминалы по приему сжиженного природного газа. Наимский активно продвигает заключение контрактов на поставку СПГ с американцами. Что интересно, во время последнего визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон именно Наимский, а не Тхужевский, подписывал соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ядерной энергии. Учитывая, что в конце прошлого года на фоне разговоров об отставке министра энергетики уполномоченного называли его вероятным сменщиком, это выглядит многозначительным.

JoachimKohlerBremen Танкер для перевозки СПГ

Помимо того, в условиях предстоящих выборов в Сейм Польши, а они пройдут осенью этого года, злоба дня сего важнее стратегических, но долгосрочных проектов, политическую выгоду от которых еще неизвестно, кто получит. По мнению энтузиаста развития национальной атомной энергетики, польского политолога Петра Мачёнжека, инициированный «Правом и Справедливостью» новый социальный пакет «пятерочка Качиньского» ценой в более чем 30 миллиардов злотых стоит почти столько же, сколько стоило бы строительство первого блока польской АЭС. И именно после того, как правящая партия объявила в начале сего года о «пятерочке Качиньского», в отставку подал Соболевский. Политолог считает, что последней надеждой спасти ядерный проект является вовлечение в него Вашингтона. По его словам, США сейчас пытаются спасти от банкротства американский концерн Westinghouse Electric. «Что-то начинает меняться, — подчеркивает Мачёнжек. — Westinghouse Electric борется за новые рынки. Возможно, одним из них может стать Польша?».

Может и стать. Но на каких условиях? Польские эксперты иногда приводят в пример историю венгерской АЭС «Пакш». В конце 2014 года российский концерн Росатом подписал контракт «Пакш — 2», направленный на расширение станции, что позволит вдвое увеличить выработку электричества. Инвестиции оцениваются в 12,5 млрд евро. В том же году Москва и Будапешт заключили договор о предоставлении Россией кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС. Так работает Москва. Что касается отношений между Польшей и США, то пока что тратит свои злотые только Варшава, иногда переплачивает, но зарабатывает исключительно Вашингтон. А ведь правительство PiS, действительно, вряд ли сможет одновременно позволить себе вливать деньги в социальные программы и атомные.