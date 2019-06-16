Есть в Японии довольно известная публицистка Сакураи Ёсико. Эта, я бы сказал, экзальтированная дама принадлежит к правонационалистическому сегменту политического класса страны и не только не скрывает, но и бравирует своей русофобией. Знаю не понаслышке, ибо доводилось схлестнуться с этой женщиной в острой публичной полемике.

Камикадзе

Пишет госпожа Сакураи в основном в популярных еженедельниках, которые серьезные японцы относят к «жёлтой прессе». В последнем номере одного из таких журналов «Сюкансинтё» она в очередной раз выступила с пропагандистской статьей, посвященной «борьбе за северные территории», то бишь за наши, русские Курилы.

Джой Ито Сакураи Ёсико

Для начала публицистка посетовала на то, что в оппозиционных партиях Японии, в отличие от правящей Либерально-демократической партии, плохо ведут партийную учебу по проблеме «северных территорий». Чем она и объясняет скандальные высказывания депутата парламента от партии «Исин-но кай» Маруяма Ходака, который, находясь в гостях на нашем острове Кунашир, по сути, допустил «разрешение территориального вопроса путем войны».

При этом Сакураи, фактически ничего не говоря в осуждение этого возмутившего как русских, так и японцев «допущения», лишь призывает японцев держать язык за зубами и… «не выходить из гостиницы ночью». Читаем:

«Если на северных территориях возникнут проблемы и будут задержания российской стороны, то граждане Японии попадут под российские законы. Это противоречит позиции Японии, которая считает, что северные территории являются исконной японской землей и незаконно оккупированы Россией. Для недопущения подобной ситуации членам делегации на северные территории запрещается ночью покидать место проживания. Не следует напиваться и говорить о трагедии агрессии и незаконном захвате, о территориях и государстве, находясь ночью на северных территориях».

Затем следует «объяснение», почему «признаков возврата северных территорий не видно». Здесь публицист не оригинальна. Как и другие ее коллеги по ремеслу, например, цитируемый Сакураи один из «гуру борьбы за северные территории» профессор Кимура Хироси, неуступчивость России объясняется-де «русским национализмом» и экономическими неурядицами нашей страны. Отсюда делается глубокомысленный вывод:

«В ситуации, когда нет надежд на улучшение экономики и рост рейтинга (Путина — А.К.), нельзя касаться такой взрывоопасной для национализма проблемы, как проблема территорий». К тому же, «несмотря на проблемы в экономике, Путин активно наращивает военную мощь. Для него мощная армия — это одна из немногочисленных возможностей показать сильную родину и успокоиться самому. Ясно, что с военной точки зрения северные территорий вряд ли вернут Японии», считает Сакураи.

И тут с ней следует согласиться, ибо верхом безответственности и политического головотяпства можно назвать ситуацию, когда Верховный главнокомандующий страны, подобно приснопамятному Хрущеву, в качестве «подарка» готов сдать свою территорию стране — ближайшему союзнику главного военного соперника, открыто объявившего тебя своим главным врагом.

Сакураи вынуждена признавать реальность:

«Само собой, Россия считает, что если острова вернуть Японии, то, согласно Договору безопасности (документ о военном союзе Японии с США — А.К.), тут появятся военные базы США. Россия понимает всю стратегическую важность северных территорий в свете морских маршрутов в Японском и Охотском море, в акватории от Тихого океана до Арктики. Если смотреть не только с точки зрения экономики, но и обороны, приходиться говорить о том, что территории вернуть сложно».

Но мужественная в борьбе за идеалы реваншизма публицистка предупреждает японцев от отчаяния и пессимизма. Она предлагает, не зачехляя орудия пропаганды, «ждать свой шанс». А именно ослабления России, когда (и это, заметим, мнение не только Сакураи, но и многих японских политиков) на нашу страны обрушатся такие бедствия, что ее руководство будет вынуждено идти за помощью к «богатой Японии» и нести, как выражался известный персонаж, «на блюдечке с голубой каемочкой» вожделенные Курильские острова. В заключение статьи следуют «инструкции» от Сакураи:

«Нужно оттачивать свое дипломатическое мастерство и ждать нужной международной ситуации. Шансом в виде развала СССР воспользовалась Западная Германия. Снос Берлинской стены стал поворотным пунктом в мировой истории, привел к объединению Германии. В те годы хороший шанс был и у Японии. Но наши дипломаты им совсем не воспользовались. Но шанс еще обязательно будет. Это будет тогда, когда из-за изменения ситуации Россия попадет в большие беды. А до этого мы должны пристально отслеживать ситуацию, должны иметь силы, дух и готовность государства к долгой схватке и победе».

Виктор В Курильские острова

Хотя японский политолог и сокрушалась в начале статьи несуразными призывами к войне депутата Маруяма, тон ее призывов к «схватке и победе» тоже отнюдь не миролюбивый. Прямо скажем, «самурайский» тон…