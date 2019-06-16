Официальные представители Баку и Еревана подтвердили, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по нагорно-карабахскому урегулированию пройдет 20 июня в Вашингтоне. Она состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Когда такие встречи проводятся в столицах или на территории стран-сопредседателей, они приобретают определенные нюансы и особенности. Напомним, что последние переговоры между Мамедъяровым и Мнацаканяном проходили 15 апреля в Москве с подключением к ним министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По всем признакам российские действия носили мотивированный характер. Они завершали важный переговорный цикл после личных встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «на полях» саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге (сентябрь и декабрь 2018 года), в Давосе на площадке Всемирного экономического форума (22 января 2019 года) и в Вене (29 марта 2019 года). В этот период шли, конечно, и переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. Более того, к процессу активно подключился и президент России Владимир Путин, что наводило на мысль, что конфликтующие стороны близки к какому-то компромиссному соглашению, заговорили о необходимости «создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта».

Mfa.gov.az Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров на встрече в Брюсселе

Что касается инициативы по проведению переговоров по карабахскому урегулированию в США, то она прозвучала от американской стороны сразу после московских переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Тогда заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил выступил с многозначительным и интригующим заявлением: «Мы с нетерпением ждем возможности принять у себя встречу сторон, глав МИД. Были дискуссии по этому поводу, и они продолжаются. Мы надеемся, что сможем поделиться в будущем позитивной новостью». С большей откровенностью по этому поводу выступил Мамедъяров: «Было получено приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также приложит усилия для достижения прорыва в разрешении конфликта». Следовательно, Баку предполагает подключение к переговорному процессу государственного секретаря США Майка Помпео, что в целом логично исходя из того, что США — одна из стран-сопредседателей.

Далее по Мамедъярову. Предваряя американское приглашение, он подчеркивал, что «при двукратном-трехкратном увеличении усилий совместно с Россией можно надеяться на продвижение в урегулировании конфликта». Министр показывал таким образом, что Помпео может и продолжить работу, начатую Лавровым в Москве. Однако условно обозначаемый нами так называемый «душанбинский цикл» выдохся, и в зоне нагорно-карабахского конфликта заметно обострилась обстановка. Баку и Ереван вновь выступают в адрес друг друга с привычными обвинениями в эскалации. Из этого следует, что Вашингтону в случае подключения к переговорному процессу, возможно, многое придется начинать с «чистого листа», что, в свою очередь, предполагает активную предварительную дипломатическую подготовку, чего вообще не просматривается.

Есть и другое. Если исходить из опубликованных специальных заявлений МИД Азербайджана и Армении, то напрашивается вывод об отсутствии переговорной повестки между конфликтующими сторонами вообще, хотя, с другой стороны, МГ ОБСЕ, готовя американскую встречу, имеет таковую. В противном случае всё теряет смысл. Так, в заявлении МИД Азербайджана указывается, что «основная часть переговоров по урегулированию карабахского конфликта может вестись только в случае освобождения оккупированных территорий Азербайджана». Значит, существует и «не основная часть переговоров», детали которой не раскрываются. Отсюда еще одна особенность ситуации: Баку и Ереван такими заявлениями пытаются вести диалог то ли поверх Минской группы, то ли дискутируя с этой группой, что по сути является элементами ведущейся между собой информационной войны.

U.S. Department of State Майк Помпео

Получается, что в отличие от московской встречи глав МИД Азербайджана и Армении их предстоящие переговоры в США сопровождаются негативным политико-информационным фоном. Что в такой ситуации может предпринять Вашингтон в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ? Представляется, что вряд ли Помпео (в случае его подключения к переговорам) станет отходить от предложенной и согласованной с Баку и Ереваном Минской группой переговорной повестки. Это первое. Второе. Маловероятно, чтобы США на данном этапе пытались определить общие принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Они, скорее всего, будут сосредотачиваться на промежуточных деталях. Не исключено, что США могут вернуться к «плану Керри», который он пытался провести в ходе переговоров в Вене с участием лидеров Азербайджана и Армении после апрельской войны 2016 года. Обозначим главные позиции этого плана:

1. Вернуться к реализации Венских соглашений по восстановлению режима прекращения огня.

2. Поддержать принятие резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей какие-либо серьезные военные действия, через систему международного мониторинга определять зачинщика эскалаций, наказывать его через публичное осуждение и прекращение экономической помощи или санкции.

Это действительно первичные конкретные меры, остальное, вплоть до возможного изменения формата переговоров, имеет вторичный характер. Но в целом нынешнее обострение ситуации в зоне карабахского конфликта нельзя считать случайностью. Оно есть цепь видимых и по большей части невидимых событий, связанных как с раскладом региональных сил, так и с в большой международной политикой. Плюс внутренняя ситуация как в Азербайджане, так и в Армении, когда стороны по разным причинам пытаются обозначить успехи в противостоянии друг с другом. Кстати, не случайно и то, что многие бакинские эксперты, радужно воспринявшие известие о том, что «Вашингтон перехватил эстафету у Москвы на карабахском направлении», теперь скептически оценивают перспективы американских переговоров Мамедъяров — Мнацаканян и даже называют их «беспредметными». Мы же будем наблюдать за тем, как в действительно отыграют на сей раз свою «карабахскую партию» американцы.

(сс) Самый древний Нагорный карабах

В отношении Армении у них с приходом к власти Пашиняна преобладает идеологический подход, в отношении Азербайджана — прагматический, точнее, потребительский. Как пишет международное издание Diplomatic Courier, Баку с момента установления двусторонних дипотношений между США и Азербайджаном в 1992 году серьезно рассчитывал конвертировать свои энергетические запасы в политику урегулирования нагорно-карабахского конфликта по своему сценарию, выходил часто на дисбаланс в отношениях с Москвой, однако ничего не добился. И сейчас у Вашингтона позиции в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменились. Но теперь ему важно «сохранить лицо» в глазах Баку и Еревана, так как провал переговоров Мамедъяров — Мнацаканян в США серьезно подпортит репутацию Вашингтона.

Другое дело, если им удастся активизировать деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ: работать над урегулированием, а не управлять конфликтом, а также настаивать на соблюдение мер по повышению доверия. Тогда Вашингтону достанутся аплодисменты, в том числе и из Москвы.