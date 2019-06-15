Евгений Сергеев. Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918−1924 гг.: от интервенции к признанию. СПб.: Наука, 2019

По мнению автора монографии Евгения Сергеева (ИВИ РАН), и первоначальная конфронтация, и последующее сближение Москвы и Лондона в ходе революции 1917 г. и последующей Гражданской войны, были предопределены. Историк подчеркивает, что

«детальное изучение процесса эволюции англо-советских отношений показало, как и почему обе стороны были вынуждены начать переход от вооруженной конфронтации, обусловленной резким взаимным неприятием политических режимов, (…) к сначала экономическому, гуманитарному, а затем и политическому сотрудничеству».

Тенденция к сотрудничеству проявилась уже в период первоначальной конфронтации, вызванной отказом большевиков от дореволюционных обязательств России и их переговоры с Германией. Так, на Севере России красные в лице местных советов успешно действовали совместно с англо-французскими силами против наступления на Мурманск германо-финских войск. Ученый приводит слова наркома Георгия Чичерина, сказанные им на встрече с представителем местной олонецкой администрации:

«Мы, не располагая в данный момент достаточными силами, можем согласиться на помощь самого черта и его бабушки, раз нам это будет выгодно».

В дальнейшем амбивалентная позиция большевиков, которые наряду с курсом на мировую революцию проводили политику лавирования между воюющими коалициями (позже, после поражения Германии, она оформилась в стремление интегрироваться в версальско-вашингтонскую систему), привела к ужесточению курса Форин офиса. Не имея достаточных финансовых и материальных ресурсов для масштабного вмешательства, Лондон сделал ставку на силы внутренней контрреволюции.

«Тем не менее наиболее дальновидные и стратегически мыслящие политики обеих стран прекрасно понимали невозможность решить многие внешние и внутренние проблемы без выстраивания конструктивного взаимного диалога, будь то (…) снятие военно-экономической блокады России и последующая реконструкция мирохозяйственных связей (…), восстановление культурных контактов между народами».

2 февраля 1924 г. их мечта сбылась. Стороны установили дипломатические отношения. Убийцы последнего русского императора сели за стол переговоров с его родственниками. Realpolitik, ничего личного.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»