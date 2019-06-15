Через день после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе некоторые союзники Вашингтона неохотно присоединились к публичным обвинениям администрации США Дональда Трампа в адрес Ирана, поскольку появились противоречивые отчёты о происшествии в Оманском заливе, пишут Робби Греймер и Лара Селигман в статье для издания The Foreign Policy.

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Вскоре после происшествия в Оманском заливе администрация Трампа заявила о причастности Ирана к нападениям на принадлежащий Норвегии танкер Front Altair и японское судно Kokuka Courageous. Оборонное ведомство США опубликовало чёрно-белую видеозапись, якобы свидетельствующую о том, что за атакой стоит Иран, но некоторые союзники США, включая Норвегию и Японию, воздержались от явных обвинений в адрес Ирана. Со своей стороны, иранское правительство опровергло обвинения США о причастности Тегерана.

Центральное командование США (CENTCOM) предприняло весьма необычный шаг, опубликовав видеозапись инцидента, на которой, по словам американских военных, видно, как сотрудники иранских спецслужб снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину через несколько часов после нападения. Японский владелец одного из танкеров опроверг сообщение американских военных, заявив, что танкер атаковал летящий снаряд, а не мина или торпеда, что ещё больше запутало ситуацию.

Кадр из видео опубликованного Центральным командованием США на котором, по словам американцев, видно, как сотрудники иранских спецслужб снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину

После того как правительство Великобритании получило отчёт собственных разведслужб, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в пятницу, 14 июня, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «почти наверняка» стоит за атаками на нефтяные танкеры, и призывал Тегеран «прекратить любые формы дестабилизирующей деятельности».

Но другие союзники США, которые не поддержали позицию Вашингтона в отношении Ирана после выхода Трампа из ядерного соглашения, похоже, решили осторожно обойти потенциально взрывоопасное дипломатическое противостояние между Вашингтоном и Тегераном. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что одних лишь видеодоказательств недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы.

«Союзники США хотят, чтобы сотрудники их собственных разведывательных служб осмотрели танкеры, после чего будут приняты соответствующие решения», — считает директор по военным программам и изучению вопросов безопасности Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Айзенштадт.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подчеркнул необходимость достижения «международного консенсуса» по ситуации в регионе.

«Пятнадцать процентов мировой нефти проходит через Ормузский пролив. Поэтому мы, очевидно, должны разработать планы действий на случай ухудшения ситуации», — заявил Шанахан.

Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Патрик Шэнахэн

Вечером 13 июня Центральное командование США опубликовало подробный график событий, чтобы пролить свет на случившееся в Оманском заливе и поддержать утверждения США. В 06:12 утра сигнал бедствия поступил с принадлежащего Норвегии Front Altair, затем, в 07:00, сигнал бедствия поступил с принадлежащего Японии Kokuka Courageous. Примерно через час после поступления второго сигнала бедствия, по данным CENTCOM, американский самолёт обнаружил патрульный катер КСИР и группу иранских быстроходных ракетных катеров, находившихся недалеко от места происшествия. В 09:26 иранские силы приказали судну, которое спасло моряков с Front Altair, передать им экипаж танкера. Судно подчинилось требованиям иранских военнослужащих. В 11:05 американский эсминец принял на свой борт моряков, которые были вынуждены покинуть танкер Kokuka Courageous, после того как на борту судна обнаружили «неразорвавшуюся мину». По данным CENTCOM, в 14:05 патрульный катер КСИР приблизился к танкеру Kokuka Courageous, иранские военнослужащие извлекли неразорвавшуюся мину.

В CENTCOM заявили, что данные нападения представляют собой «явную угрозу для международной свободы судоходства и свободы торговли», пообещав, что США «предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов».

«Соединённые Штаты не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Однако мы будем отстаивать наши интересы», — заявил представитель CENTCOM капитан Билл Урбан.

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Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил обвинения США в том, что Иран стоит за организацией нападений, заявив, что у Вашингтона нет «ни одного фактического или косвенного доказательства» причастности Ирана.

«Региональные партнёры, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, демонстрируют сдержанность, потому что знают, что американо-иранский конфликт не отвечает их интересам. Но они хотят, чтобы США предприняли дополнительные меры для их защиты. Несмотря на то, что они не хотят открытого конфликта, региональные союзники не станут возражать, если США усилят давление на Иран, чтобы дать понять Тегерану, что его подрывная деятельность не останется безнаказанной», — заявил политический аналитик из RAND Corporation Бекка Вассер.