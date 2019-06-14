Еще в марте 2019 года, в разгар предвыборных агитаций, кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский заметил, что,

Цитата из к/ф «Слуга народа», 2 сезон. реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

«если наша страна и новая власть покажет, что мы с первого дня работаем по-честному, нам надо платить налоги… И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь — ты садишься в тюрьму. Мы все живем в правовом государстве. По-другому никак».

А за три дня до первого тура, 27 марта, по телевидению состоялась премьера третьего сезона сериала «Слуга народа», где кандидат в президенты Зеленский играл роль украинского президента Голобородько, «через тернии к звездам» вытаскивающего Украину из ямы всех кризисов, которые только может себе представить возбужденное сознание.

Избирательный финт получился блестящим по своим результатам. Если до премьеры «Слуги…» три основных поставщика социологий — «Рейтинг», «Центр Разумкова» и КМИС — давали Зеленскому от 24,8 до 27,6%, то через три дня он по факту получил 30,24%.

Но я сейчас не о таланте политтехнологов нового президента (искренне — снимаю шляпу), а об одном фрагменте из самого финала третьего сезона. Когда Голобородько обращается к народу:

«Мы должны сегодня миру 163 миллиарда долларов… Просто отмахнуться — не получится. Сказать «Пусть кто брал эти деньги — пусть и отдает» — не выйдет, наша хата «не с краю»… Денег нет, и как быть дальше… Отдать все долги, в конце концов… Отдать долги, и это наша миссия. И если у нас не получится — наша совесть будет чиста: мы хотя бы попробовали».

Цитата из к/ф «Слуга народа», 3 сезон. реж. Алексей Кирющенко. 2019. Украина Обращение к народу

В фильме попытка закончилась тем, что:

«Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость».

И этот дикторский текст — на фоне киевской Стелы Независимости, на добрую четверть заваленной грудой золота. То есть украинцы «скинулись, кто сколько смог».

Сюжет

Добрая картинка… Настолько добрая, что даже не хочется вспоминать, что единственным человеком, полностью раздавшим долги своей страны, был румынский президент Николае Чаушеску. И он, наверное, очень пожалел об этом, когда 25 декабря он стоял со связанными руками у стенки солдатской уборной казармы в Тырговиште под прицелом расстрельной команды.

А три самые богатые по уровню дохода на одного взрослого страны мира — Швейцария ($530,2 тысяч), Австралия ($411,06 тысяч) и Соединенные Штаты ($403,9 тысяч) находятся, соответственно, на двенадцатой, тринадцатой и первой позиции в листе стран по внешнему долгу. Украина сорок девятая.

Но исторические и статистические реминисценции — это всего лишь забавы ума. В жизни украинская власть серьезно озабочена вопросом государственного долга, который на конец 2018 года составлял 1 860 291 миллиона гривен, или 52,3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Из них 51% — внешний долг.

Обслуживание государственного долга (выплата доходов по государственным долговым обязательствам в виде процентов по ним) в 2018 году обошлось Украине в 12,6% государственного бюджета.

Перспективу украинской долговой истории на днях предложило украинское министерство финансов, обнародовав «Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019−2022 годы».

Документ, очевидно, подготовлен под новую власть Владимира Зеленского: настолько очевидно, что даже о «позитивных изменениях» там речь идет, начиная именно с «июня 2019 года». Странно, что не со дня инаугурации Зеленского. Тем более, что как таковых «позитивных изменений» нет, а последняя заметная удача Украины на поле международных финансов относится к декабрю 2018 года. Тогда рейтинговое агентство Moody's повысило украинский рейтинг с Сааа2 («крайне спекулятивные») до Сааа1 («очень высокий кредитный риск»).

Но если рассматривать стратегию как «руководство к действию», предлагаемое новой власти, то она вызывает искреннее недоумение. Ни о каком снижении государственного долга там речи даже не идет. Наоборот предполагается увеличение государственного долга с 67,2 миллиардов долларов в 2018 году до 77,6 миллиардов в 2022-м, на 15,47%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

При этом соотношение долга к ВВП предполагается сократить на 18,93% с 52,3 до 42,4 процентов.

Источником уверенности финансистов является «макроэкономический прогноз министерства экономического развития и торговли Украины, одобренном кабинетом министров Украины 15 мая 2019 года», а также собственные предположения министерства финансов. В соответствии с этим прогнозом ВВП Украины за четыре года вырастет нарастающим итогом на 57,8%, со 130,8 до 187,2 миллиарда долларов США.

И такой прогноз вполне реален. Потому что ВВП — это очень лукавый инструмент, обозначающий всю стоимость конечных товаров и услуг, произведенных и выставленных на продажу в течение года внутри суверенных границ, выраженную в деньгах. И для ВВП как инструмента совершенно неважно количество произведенного товара: «Изменение ВВП будет одинаковым, независимо от того, вызвано ли оно ростом объема выпуска на 5% при неизменном уровне цен; или ростом цен на 5% при прежнем объеме выпуска» (это из канона современной экономики, «Экономикса» Кемпбелла Макконнелла, Стенли Брю и Шона Флинна).

С выставленными на продажу товарами и услугами у нас проблемы.

В 2018 году Украина продала на внешнем рынке товаров на $47 334 987 тысяч, а купила на $57 187 578 тысяч. Отрицательное сальдо — почти десять миллиардов. В первом квартале нынешнего года ситуация получше, но ненамного — минус $1 456 393 тысяч.

Ситуацию вытягивает международная торговля услугами: плюс $6 048 565 тысяч в прошлом году и $1 489 147 тысяч в первом квартале этого. Но здесь следует учитывать, что почти половина таких услуг — транспортные: 5,8 миллиарда долларов из 11,8 миллиарда в 2018 году. Денонсация «Большого договора» между Россией и Украиной, ввод в эксплуатацию газовых «потоков» и новых портов, формирование железнодорожных маршрутов «Китай — Европа» и прочее ведет к деградации логистического трансконтинентального статуса Украины с сопутствующей потерей торговых доходов.

Украинская промышленность, несмотря на ее рост в течение последних трех лет (из 39-ти месяцев 27 были закончены «в плюсе»), не имеет шанса вытянуть экономику в условиях пяти потерянных лет развития, накатывающего глобального экономического кризиса, отказа от восточных рынков сбыта, от восточных ресурсов и от статуса интерконтинентального логистического маршрута. Хотелось бы верить, что это только эпизод, но в течение пяти месяцев последнего полугодия (за исключением марта) индекс промышленной продукции Украины плавно скользит вниз.

Сельское хозяйство — это особый разговор. Идея Джеффри Пайета, что Украина будет аграрной супердержавой, является преступлением перед историей и гуманностью. Потому что последней страной, достигшей процветания именно как аграрная, была, пожалуй, Древнее Урарту. Да и то до тех пор, пока туда не пришла экипированная ремесленниками ассирийская армия.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Вытягивает» украинский ВВП внутренний товарооборот. Рост розничной торговли в стране сохраняется третий год подряд. В 2018 году он вырос на 5,6%, но следует держать в уме, что основным драйвером роста являются не внутренние ресурсы, а «деньги извне», в первую очередь — переводы от гастарбайтеров. В 2018 году частные денежные переводы на Украину в безналичной форме достигли рекордных $10,89 миллиарда, что на 17,5% превышает показатель 2017 года, что сопоставимо с третью доходной части украинского государственного бюджета. Привозимый мигрантами кэш учету не подлежит.

Но в трудовой миграции таится две серьезные опасности для будущего украинской экономики. Во-первых, уже давно стало заметно стремление мигрантов вывезти своих близких на новое место пребывания, а не вернуться на территорию Украины. В будущем это приведет к снижению потока мигрантских переводов, а значит — падению розничного товарооборота и, как результат, снижению того, что обычно называют ВВП.

Во-вторых, заробитчанство «вымывает» из Украины квалифицированные трудовые ресурсы. Из личного общения: закарпатские мебельщики мне не раз жаловались, что «большая проблема с работниками. Мы уже вынуждены отправлять автобусы по окрестным селам, чтобы формировать рабочие смены. Но даже когда находим работников и научим их основам ремесла, то они, особенно молодежь, хоп — и уже поехали за кордон. Там больше платят. Намного больше…» То же мне рассказывали одесские портовики, запорожские энергетики, сумские химики. И вообще, все слышали об айтишниках, уехавших в Америку. А кто-нибудь слышал хотя бы об одном, вернувшемся из Силиконовой долины?

Финал

Рост украинского ВВП при нынешнем сценарии его формирования возможен не как реальное, продуктивное развитие экономики, а только путем «надувания пузыря» через увеличение налоговой нагрузки и попыток реструктуризации долговых обязательств.

Цитата из к/ф «Слуга народа», 3 сезон. реж. Алексей Кирющенко. 2019. Украина Счастливый финал бывает только в фильмах

Но какие бы стратегии ни писал минфин, судя по публичным заявлениям президента Зеленского и его экранного героя, программа уменьшения государственного долга уже принята к исполнению. Гражданское сознание готовят к ее неизбежности. Но тогда это означает неизбежность сюжета «второй прелюдии» — изъятию личных средств — богатства граждан. Все, конечно, будет проводиться в самой патриотической и демократической фразеологии.

Гражданам останется слушать, платить и вспоминать мудрость Бернарда Шоу: «Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».

Киев