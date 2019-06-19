Жители подмосковного посёлка Битца бьют тревогу — расположенный здесь единственный в России храм Великомученицы Марины и около двадцати жилых домов могут снести ради строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте будущего строительства и постарался выяснить, что планируется снести ради строительства скоростной магистрали.

Развитие Москвы, о котором так часто говорят столичные власти, требует жертв. Причём жертв немалых. Не исключено, что в число таковых скоро попадут и жители подмосковного посёлка Битца. Если верить местным активистам, населённый пункт в скором времени может если не пропасть с карты, то как минимум существенно уменьшиться в размерах. Согласно проекту ЮВХ участок магистрали должен пройти вдоль железнодорожных путей. Часть Битцы, включая православный храм, попадает в зону строительных работ.

О том, что их дома могут пойти под снос, местные жители узнали случайно. В один из дней рядом с храмом Великомученицы Марины начали проводить геодезические измерения. Именно рабочие, а не представители власти, и сообщили гражданам о том, что в скором времени здесь планируют начать стройку, рассказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Марина Косарева.

Георгий Балаков ИА REGNUM Храм Великомученицы Марины

Изучив проект ЮВХ, люди пришли к выводу — магистраль и зона строительных работ охватывают территорию, на которой расположены их дома. Более того, под угрозой сноса может быть и храм Русской православной церкви. Расчёты местных жителей показывают, что проект исключает саму возможность сохранения церкви. Линия идёт вдоль железной дороги, при этом требования безопасности запрещают проводить магистраль ближе 25 метров к ж/д путям. Ширина ЮВХ на этом участке должна составить 38 метров, следовательно, если власти не найдут решения, в 63 метрах от железной дороги не должно остаться ничего, кроме трассы и вспомогательной территории. В то время как храм расположен в 53 метрах от железнодорожных путей и неизбежно попадает в зону строительства, если проект не будет скорректирован.

Георгий Балаков ИА REGNUM Железнодорожные пути возле храма

Местные жители не понимают, зачем проводить ЮВХ нужно именно на данном участке. Ведь вся Битца занимает не такую большую площадь, и проложить магистраль в обход населённого пункта, по мнению граждан, было бы намного целесообразнее. Инициативная группа подготовила четыре предложения с альтернативным транспортным маршрутом. В каждом из предложенных случаев ЮВХ могла бы пройти через территорию, где нет жилой застройки. Однако в ГАУ «Институт Генплана Москвы», со слов активистов, на каждое предложение ответили отказом.

Георгий Балаков ИА REGNUM Железнодорожные пути возле храма

Скоростная трасса, по задумке столичной мэрии, должна облегчить транспортную обстановку в Москве — вынести часть автомобильного потока из центра на окраины. Ряд экспертов ставят под сомнение, что задумка окажется эффективной. В любом случае жители Битцы едва ли ощутят от реализации проекта какие-то плюсы. Призванная помочь жителям столицы ЮВХ для них создает серьёзные проблемы. Так, владельцы домов, которые подпадают в зону строительных работ, до сих пор не знают, выплатят ли им компенсацию в случае сноса и в каком размере.

Например, местная жительница Зоя Матчина вместе с мужем, сыном и его супругой проживают в двухэтажном доме. Его кадастровая стоимость, со слов женщины, составляет порядка 750 тысяч рублей. Напомним, Битца расположена всего в двух километрах от Москвы. До ближайшей станции метро можно дойти пешком за 20 минут. В шаговой доступности находится железнодорожная станция, так что есть возможность без пробок доехать в разные районы столицы на электричке. И рыночная стоимость двухэтажного дома здесь должна быть на порядок выше 750 тысяч рублей. Население посёлка полагает, что компенсации, в случае сноса, будут рассчитывать именно по кадастровой, а не рыночной стоимости жилья.

«В дом было вложено очень много труда, обустраивали его всю жизнь. Я прописана в Москве — у нас есть однокомнатная квартира. Мы должны будем вчетвером переехать в однокомнатную квартиру. Кроме денег мы ничего не получим, потому что у нас уже есть второе жилье», — рассказала Матчина.

В Московской области публичных слушаний по поводу строительства ЮВХ не проводили, рассказали жители Битцы. Однако местные активисты всё-таки смогли, хоть и не без труда, попасть на слушания в районе Северное Бутово. Инициативной группе даже удалось задать вопрос относительно будущего их домов. Однако организаторы мероприятия не смогли дать ответ, поскольку территория Подмосковья не входит в их компетенцию. Когда волнующий граждан вопрос задали на публичных слушаниях в Ленинском районе Подмосковья, где обсуждалась тема, не связанная со строительством ЮВХ, администрация района вроде пообещала помочь. Однако многие граждане сомневаются, что мнение районных властей будет учтено на уровне Москвы и Московской области.

Чертеж. «Границы зон планируемого размещения линейных объектов». Красными буквами — пометки жителей Битцы

Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в профильные министерства Московской области, департамент строительства Москвы и ГАУ «Институт Генплана Москвы», с целью установить, действительно ли при строительстве участка ЮВХ в Подмосковье будет изъята земля под жилыми домами и православным храмом.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Кирилла отец Александр Волков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не располагает информацией о возможном сносе храма Великомученицы Марины в Битце.

Ситуация с Битцей не первый резонансный случай, связанный с проектом Юго-Восточной хорды Москвы. Так, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

Георгий Балаков ИА REGNUM Местные жители

Тем временем противники ЮВХ подали в мэрию обращение против строительства объекта согласно предложенному проекту, под которым подписались более 25 тысяч москвичей из районов, по которым должна пройти трасса.