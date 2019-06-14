Несколько недель назад в свет вышел нашумевший доклад американской «фабрики мысли», получающей гранты и ассигнования напрямую от Госдепа и разведки США. В нем аналитики Rand Corporation нашли лучшие, по мнению организации, способы, с помощью которых можно с наибольшими выгодами и минимальным риском развалить Россию. Доклад носил откровенное и дезавуирующее название — «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных сторон», а одна лишь открытая его часть содержала 354 страницы.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

После выхода материала экспертная среда бросилась его разбирать, но, к сожалению, акцентировала всё свое внимание на военной и экономической тематике, в то время как основная угроза Запада заключается в планах информационной войны.

Ключ к развалу

Безопасность, экономика и идеология веками считались китами государственной стабильности, однако в наше время очередность этих моментов нужно строить с нуля. Если в период Второй мировой войны гибридное психологическое воздействие и формирование нужной идеологии у противников было прелюдией для основного конфликта, то теперь информационная война и есть сам конфликт.

В эпоху глобализма информации война за умы стала приносить больше выгод победителю и проблем проигравшему, нежели итоги традиционного конфликта. Практика последних десятилетий наглядно показывает, что развалить страну изнутри руками ее же жителей гораздо легче, дешевле и, что особо важно — эффективнее, нежели пытаться её покорить. Для такой войны необходимы специфические методы, и у Запада они имеются.

На сегодняшний день из 100 процентов доходов средств массовой информации от рекламы порядка 95% получают Британия и США. Это говорит не только о географии «обитания» бенефициаров мировых масс-медиа, но и о степени контроля над ними со стороны корпоративных структур. Контроль в современном мире осуществляется не буквально, а через угрозы недофинансирования целевых СМИ.

Дело в том, что функционирование прессы в России обеспечивается государством менее чем на 50 процентов. Остальное, как не сложно догадаться — реклама с частной стороны. Основными рекламодателями мировой прессы выступают западные транснациональные корпорации и фонды, а если учесть, что СМИ, как и любая другая коммерческая структура, не заинтересованы в том, чтобы отпугивать от себя рекламодателей, редакционная политика таких изданий оказывается отфильтрованной сама собой.

И если во времена традиционной прессы подобные проблемы решались сменой телеканала, радио или печатного СМИ со стороны обывателя, то во времена соцсетей, блогов и интернета всё стало куда сложнее.

Keng Susumpow Офис компании Google

Уже на начало 2019 года (по данным The Wall Street Journal) свыше двух третей американцев получали новости исключительно из социальных сетей, а большую часть рынка цифровой рекламы, которая и является основой заработка данных площадок, контролировали всего две компании — «Гугл» и «Фейсбук».

Разумеется, тот, кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому алгоритмы выдачи новостей и механизмы продвижения «правильной» точки зрения в глобальной Сети быстро «модернизировались». На практике это означало, что по мере усиления контроля англосаксонских конгломератов над распространением информации спонсоры усиливали и её фильтрование. К настоящему моменту времени этап «медового месяца» окончательно завершен, и вырвавшие монополию на СМИ из рук государства бенефициары в лице разведок и корпораций стали жестко навязывать свои правила игры.

Не случайно в докладе Rand Corporation перечисляются четыре основных механизма, призванных «помочь» США «остановить Россию» — это банки, доллар, технические разведывательные возможности спецслужб и, наконец, когнитивное давление. Причем последнее подразумевается в качестве главного инструмента, а в его основе лежит использование психологической обработки граждан через соцсети и интернет.

Для этих целей еще в 1997 году при Гарвардском университете в США был создан Беркмановский центр изучения интернета и общества. Публично сотрудники этой структуры занимались так называемыми социокультурными проблемами, но на практике вырабатывали подходы для манипулирования социальными процессами в зарождающейся глобальной Сети.

Позже вслед за Беркмановским центром в работу включились Стенфордский и Оксфордский центры интернета и общества, и все они рассматривали феномен блогосферы как наиболее перспективный. С 2001 года главным направлением деятельности центров стал Ближний Восток, после чего пришла пора воплощать наработки на практике.

Спустя три года «по чистой случайности» во всё том же Гарвардском университете возник Фейсбук. Возник во время обучения Марка Цукерберга там, где над областью применения соцсетей 7 лет работал финансируемый разведкой и Госдепом США Беркмановский центр.

В 2006 году в пару к Фейсбуку добавили еще одну социальную сеть — Твиттер, а после максимально поощряемого официальными властями США распространения соцсетей по миру Фейсбук и Твиттер превратились в активное информационно-политическое оружие. Причем настолько мощное, что спустя нескольких лет термины твиттер-революция и фейсбук-революция стали публичными и общепринятыми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

В 2008 году Штаты создали так называемый Союз молодежных движений, который на открытой основе готовил молодых людей по всему миру к «свержению коррумпированных режимов с помощью соцсетей».

Позже последовали две знаменитые «цветные» революции в Тунисе и Египте, где Твиттер и Фейсбук сыграли ключевую роль. Затем социальные сети и вовсе перешли из статуса тактического средства организации протестов в самодостаточный инструмент. Были запущены перевороты в Бахрейне, Йемене, Сирии, Ираке, Иордании, Марокко, секторе Газа, в Грузии, Украине, Киргизии, Ливане, Мьянме, Молдавии и так далее…

В революциях через соцсети всё делается традиционным образом, а заказчики даже не маскируют себя. Причина этому состоит в том, что эмоциональная возгонка и скорость распространения «новости» при применении скрытых (централизованных) механизмов соцсетей оказывается настолько быстрой, что человек, включенный в процесс, буквально не понимает ничего. Общество в короткий промежуток времени тонет под напором дезинформации, а шлюзы продолжают открываться со всех сторон.

После 2008 года и неожиданной стойкости Москвы в событиях вокруг Южной Осетии США решили развернуть свой проект. На взгляд Вашингтона, продемонстрированные Россией возможности слишком сильно контрастировали с тем, что докладывали о её положении представители пятой колонны.

В результате в 2010 году Беркмановский центр и смежные структуры переключили свое внимание на Евразию, а спустя два года, изучив российский интернет и наладив контакты с крупнейшими вузами, СМИ, площадками соцсетей и блогосферой, Запад устроил фейсбук-революцию и в нашей стране. Тем не менее «болотный» переворот в 2012 году с треском провалился, а вот в Киеве спустя два года — успешно произошел.

После событий на Украине США и Британия неоднократно предпринимали попытки организации «цветной» революции в России, и после всех провалов, в 2016 году решили в корне пересмотреть подход к ситуации. Вместо экономического, военного и дипломатического давления, на которые Москва успешно дала отпор, была запущена так называемая Когнитивная стратегия, частью которой стала и тихая «реформа» соцсетей.

На площадке Фейсбука началась отрабатываться новая система алгоритмов «фильтрации», в рамках которой «неправильные» блоги и статьи, информация и данные, не соответствующие западной позиции, стали пессимизироваться и не выдаваться в ленте показов. К настоящему моменту времени эти нормы работают почти везде — в Ютубе, Твиттере, Фейсбуке и прочих соцсетях двойного назначения.

За пророссийскую позицию, в понимании составителей правил, аккаунты пользователей замораживаются, а материалы удаляются без права на восстановление, цензура работает в новой плоскости, но это всё та же общеизвестная цензура. Разница состоит лишь в том, что к новой форме диктата невозможно предъявить претензии, ведь редакционной политики как таковой нет, вместо этого соцсети всё списывают на «автоматические алгоритмы», которые «сами по себе» повышают в рейтинге выдачи «правильные» новости и прячут неудобные.

По планам Запада, блогосфера должна полностью заменить собой традиционные системы социальных связей. С уровня получения информации традиционным путем по цепочке государство — СМИ — общество человек должен перейти строго на сетевые источники. А если учесть, что площадки, на которых будут располагаться эти источники, уже сегодня контролируются Западом тем или иным путем, а правила их выдачи и цензура уже сводятся к тому, что лишь «одобренная» позиция продвигается, становится ясно, почему такому будущему так помогают наступить.

Важность опасности этого феномена прекрасно описывают слова Брюса Этлинга, руководителя проекта «Интернет и демократия» того самого Беркмановского центра. Он не так давно, комментируя недавнюю попытку оппозиционных выступлений в Иране, прямо заявил, что единственной причиной провала этой революции, а также массовых протестов стала «недостаточно развитая иранская блогосфера». То есть он без утайки подтвердил, что курируемым разведслужбами США соцсетям всего лишь не хватило охвата, в остальном же Фейсбук, Ютуб и Твиттер отработали на все сто.

Для понимания планов Запада достаточно сказать, что еще в 2015 году в Великобритании начала работу 77-я бригада ВС королевства численностью около 1,5 тыс. человек. Эта структура и сегодня состоит из числа военнослужащих, «имеющих опыт в журналистике», знание «славянских языков» и, как было написано в пресс-релизе, «понимающих методики работы в социальных сетях».

В тот же период американское посольство в Литве запустило программу по обучению русскоговорящих граждан «журналистским расследованиям», а на работу этих людей в интернет-пространстве России ежегодно тратит порядка $500 тыс. Киберцентр НАТО в Таллине занимается аналогичными манипуляциями, Центр гибридной войны в Риге и прочие менее известные структуры — аналогично.

Работа ведется на русском языке на площадках СМИ, в комментариях к блогам, под видео известных хостингов и так далее. Массовость этой работы, по планам, должна перейти в качество, а сами себя эти работники, как правило, выдают за россиян. Их сентенции традиционно поддерживают любую антироссийскую позицию и рьяно очерняют пророссийский позитив.

Твиттер

Говоря об успехах этой стратегии, а также о её опасности, достаточно сказать, что уже к началу 2019 года первые места в рейтинге цитируемости пользователей российских соцсетей занимали такие «независимые» источники, как «Радио Свобода», «Эхо Москвы», а также «Голос Америки». В первой десятке числились и такие агентства, как «Медуза», открывшиеся и начавшие свое «вещание» на Россию одновременно с возникновением натовских, американских и европейских центров «информационной войны».

Согласно данным Американского государственного агентства глобальных медиа USAGM, на пропаганду против «недружественных стран» в 2019 году США было выделено $808 млн. При этом особо знаковым выглядит то, что сами финансируемые площадки пропаганды запрашивали сумму всего в $661 млн. В итоге одни только «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время», не считая целого ряда прочих источников, блогеров и соцсетей, получили на работу в российском медиапространстве 2,08 млрд рублей.

При этом когда два года назад Госдума России приняла законопроект о внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017, 2018 и 2019 год», где выделила субсидию для Первого канала в 3 млрд рублей, вся перечисленная выше когорта прессы назвала это событие «ярчайшим примером» финансируемой «кремлевской пропаганды».

В 2015 году Совет директоров по иновещанию США вдвое увеличил отдельную инвестиционную программу для «эфира» на русском языке, а объем средств, озвученный публично, составил сумму в полтора миллиарда рублей.

Другими словами, главная долгосрочная проблема нашей страны состоит в том, что согласно планам, озвученным американцами, состязаться с нами в сферах, где мы оказались сильней, англосаксы не намерены.

После провала идеи военного окружения и революции с «кончика сапога» Вашингтон и Лондон концентрируют все свои силы на проверенном методе. Бросают ресурсы на самую слабую точку нашей страны, вот уже дважды за XX век позволившую развалить государство — на гибридную информационную кампанию. Войну против народа, наличие которой большая часть населения по-прежнему не замечает…