Режиссер Дэнни Бойл — мостик между авторским и голливудским, нарративным кинематографом. Подтверждение — «Миллионер из трущоб», который стал фильмом года и забрал восемь золотых статуэток из десяти возможных. Эта индийская сказка, похожая на глянцевый комикс, про погоню, любовь, детство и игровое шоу принесла Бойлу первый и пока единственный «Оскар». Англичанин всегда умел сохранять свой уникальный, сюрреалистично-экспрессионистский стиль повествования, переосмысляя и перемешивая жанры, будь то кино о наркотиках, каникулах, космосе или зомби-апокалипсисе, и изображая конфликты возрастные, национальные и классовые, а драма в его фильмах может разворачиваться между человеком и камнем, или героином, или космосом, или островом, или самим собой. Бойла справедливо назвать интеллектуальным мейнстримом, и тем обиднее, что он когда-то оставил «Чужого», а недавно покинул «Бонда 25». Но скоро на экраны выходит его музыкальное «Вчера», а это повод вспомнить несколько великих и просто хороших фильмов этого талантливейшего режиссера. Поэтому читайте, смотрите и выбирайте жизнь.

Montclair Film Дэнни Бойл, режиссер

«Неглубокая могила» (1994)

Цитата из к/ф «Неглубокая могила». реж. Дэнни Бойл. 1994. Великобритания Успех

Самый эстетически голый и старомодный фильм британского новатора стиля, потому что, выражаясь словами Андрея Плахова, не «погружает зрителя в мир особой зрительно-звуковой интенсивности». Нет того аудиовизуального наслаждения. Впрочем, это простительно, потому что «Неглубокая могила» — дебют, который опирается на актеров. И вообще, почему не вспомнить малоизвестный фильм Бойла 25-летней давности? Уже в «Могиле», выполненной в традиции Коэнов и Тарантино, проскальзывает бойловский лихой и эффектный почерк. Пусть не такая живая, стилизованная и кричащая, картина берет историей о том, как трое лучших друзей (дебют Юэна МакГрегора) благородных профессий — врач, журналист и бухгалтер — ищут соседа по комнате, а натыкаются на труп с чемоданом, набитым деньгами. Разумеется, деньги забирают себе, но куда спрятать тело? Голос за кадром, необычные ракурсы, шустрое повествование под техно и смесь реальности и воображения. Правда, здесь реальность смешивается с кровавым кошмаром. Злой, холодный, циничный криминальный триллер, хитро связанный с отвязной классикой «На игле», про дружбу, доверие, предательство из-за банальной человеческой жадности по стилю и ритму отличается от позднего Бойла. Однако это говорит больше о дебютанте, чем о фильме, где фраза «Мы еще не знаем, во что нам обойдется это веселье» выражает смысл почти всех картин «британского Тарантино».

«Пекло» (2007)

Цитата из к/ф «Пекло» реж. Дэнни Бойл. 2007. Великобритания, США Звезда

Почти любой творец рано или поздно берется за фантастику. Вот и Бойл создал свою «Космическую одиссею», приправив ее «Чужим». «Пекло» — завораживающее, тревожное и трагичное приключение отважных ученых, которые летят к потухающему Солнцу, чтобы спасти погибающее человечество от вечной мерзлоты. Эстетическое великолепие фильма трудно переоценить — фантастика ни разу не кажется фальшивкой. Но гениальность «Пекла», написанного режиссером «Аннигиляции» и «Из машины», проявляется в его пугающем сюрреализме и философичности об умирающем боге, спасенном человеком, который, как все бойловские герои, находится в движении, поиске и борьбе. Неслучайно творчество Бойла, которое всегда про испытание и выживание, внушает странное чувство бессмертия, даже если человек, бросающий вызов богу — лишь пыль. Особенно в грандиозном финале, где Киллиан Мерфи утопает в ослепляющем «пекле» под величественную «Adagio in D Minor» (привет Vangelis'у), создающую поразительную в своей грандиозности атмосферу при виде чуда, рождения, смерти и последнего человека наедине с творцом.

«На игле» или «Трейнспоттинг» (1996)

Цитата из к/ф «На игле» реж. Дэнни Бойл. 1996. Великобритания Четыре друга

Культовейший брит-хит, который подобно всенародно любимым «Брату», «Матрице» и «Бойцовскому клубу» определил 90-е и стал фотографией уродливой субкультуры. Снятая по роману Ирвина Уэлша драма с еще более культовым, чем фильм, саундтреком (Lust For Life, Atomic, Perfect Day, Born Slippy), сумасшедшим визуальным повествованием и отсылками к «Заводному апельсину» рассказывает о прожигающих молодость наркоманах-бездельниках: любовь, секс, героин, ночные клубы, воспитание детей, обсуждение бондианы, падение на пол как в могилу и ныряние в «худший сортир в Шотландии», который становится тематически фокальным и фекальным местом сюжета с забавными поворотами. Какое еще кино может сильнее выразить историю о ходячих мертвецах, чем бодрое, гротескное, датч-энгловое кино Дэнни Бойла. Первой же сценой, где герои бегут по центру Эдинбурга (хотя большую часть фильма снимали в Глазго), режиссер задает ритм, настроение и смысл рассказа о наркотиках и дружбе как наркотике. Этот бег буквален и метафоричен. Бойл вообще умеет показывать движение, как олицетворение жизни. Трудно найти более шотландскую картину, чем «На игле» — кафкианскую драму о погоне за удовольствием, нищете, страхе, боли, скуке и тяге к побегу. Драйвово, иногда смешно, но всегда жутко страшно.

«28 дней спустя» (2002)

Цитата из к/ф «28 дней спустя» реж. Дэнни Бойл. 2002. Великобритания Решимость

Квинтэссенциальный постапокалиптический хоррор о человеческой природе. Говорят, «животные заразны, инфекция в крови», но речь, разумеется, не о подопытных обезьянах, прикованных к телеэкранам. Представьте, что вы просыпаетесь в тишине пустующих улиц мегаполиса, который кишит озверевшими людьми. Не зловещими мертвецами, а именно людьми, инфицированными яростью. В объективе репортажной, почти документальной съемки Бойл ищет человечность в мире бесчеловечности. Одиночество в грязном, безлюдном центре Лондона под тревожную «East Hastings» группы Godspeed You Black Emperor! — одна из мощнейших сцен в хорроре. И это без визуальных эффектов! Выжившие (прекрасные Киллиан Мерфи, Наоми Харрис и Брендан Глисон), обреченные на смерть, пытаются задушить страх и страдания там, где не осталось ничего, кроме страха и страданий. «28 дней спустя» — реалистичный и мудрый жутик о закате человечества и поиске если не спасения, то хотя бы надежды. Бойл демонстрирует, что Ад — это не другие, а мы, и наша жизнь — полигон, научная лаборатория и вечное кровопролитие. «28 дней спустя» — один из лучших образцов кинематографа. Дешево и агрессивно. Кто еще ждет «28 месяцев спустя»?

«127 часов» (2010)

Цитата из к/ф «127 часов» реж. Дэнни Бойл. 2010. США, Великобритания, Франция Скалолаз

Маленькое, но очень эклектичное моно-кино о шустряке на велике (лучшая роль Джеймса Франко), который застрял в каньоне, потому что руку зажало валуном. «127 часов» — яркая, сюрреалистичная, безумная, как главный герой, похожая на дикий сон сарвайвал-драма кажется триллером и даже фильмом ужасов. Слегка похожий на «Пляж» — критику хиппи, которая превращается в «Апокалипсис сегодня», фильм заставляет зрителя погрузиться в сознание одинокого и отчаявшегося экстремала. Живописнейшая природа становится капканом. Герой стоит между жизнью и смертью, как в «28 дней спустя», но между ними — мучительные страдания с легким проблеском надежды под «Lovely Day» (фантазия о лимонаде). Бойл и Франко внушают наблюдающим за трагедией боль и страх. Режиссер не стесняется использовать маленькие цифровые камеры как инструмент для повествования, поэтому получается не просто видео-дневник искателя приключений, а пронзительная исповедь потерянного и покинутого, который всю жизнь отказывался смотреть в отражение. Бойла больше волнует не «как», а «почему» человек застрял, и подход режиссера к материалу самый пристальный и художественно виртуозный. Самый сильный фильм Дэнни Бойла?