Пока российские и японские дипломаты вот уже скоро три года ездят друг к другу, по сути, для бесплодного пикирования по вопросу, по каким законам японские компании и отдельные граждане будут работать на Курильских островах, островные хозяйственники, не ожидая помощи «японского дяди», сами успешно организовывают безотходное производство, чем гордится Страна восходящего солнца.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как сообщает ИА Sakh.com, расположенный на Кунашире «Южно-Курильский рыбокомбинат» начал получать запросы по поводу поставок рыбной муки и рыбьего жира. Причем не только от отечественных, но и зарубежных компаний, выпускающих питание для животных и рыб. О большой заинтересованности заблаговременно делающих запросы на поставки рыбной муки и рыбьего жира свидетельствует то, что они готовы ждать, ибо до старта нового производства остается еще несколько месяцев.

Инвестиционный проект предполагает создание высокотехнологичного производства по глубокой переработке сырья. Предприятие «Южно-Курильский рыбокомбинат» уже более 70 лет выпускает мороженую продукцию различной степени разделки из минтая, трески, наваги, лосося и других видов рыб. Сегодня это крупная компания с годовым объемом добычи водных биоресурсов в 40 тысяч тонн, обладающая береговым перерабатывающим комплексом. Реализация инвестиционного проекта стала возможной при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области».

Ykrk.ru Южно-Курильский рыбокомбинат

«При значительных объемах промысла неизбежно образуется большое количество отходов: головы, кости, плавники, субпродукты, — рассказал Sakh.com генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. — Поэтому мы приступили к созданию производства, которое позволит перерабатывать в пиковый период до 504 тонн сырья в рыбную муку и рыбий жир. Чтобы обеспечить максимальную загрузку, планируем использовать отходы не только от нашего производства, но и полученные от других компаний отрасли, базирующихся на острове».

Основное производственное оборудование будет не из соседней Японии, власти которой при любом сотрудничестве с предприятиями российских южных Курил «приплетают» политику, а изготовленное в Таиланде. По проекту годовой объем продукции строящегося цеха превысит 8000 тонн. Из них 5000 тонн — рыбная мука. Остальное — рыбий жир. Сегодня в Южно-Курильске уже возведены основные металлоконструкции здания будущего цеха.

Сбыт и прибыли гарантированы, ибо по всему миру создаются крупные животноводческие комплексы, развивается аквакультура, становится все более популярным содержание домашних животных, рыбок.

«Поэтому растет спрос на различные виды кормов, содержащие рыбную муку и рыбий жир», — поясняет Константин Коробков.

Создание нового современного производства на далеких, но «нашенских» островах решает и вопрос удержания и притока населения, ибо работа на новейшем технологичном оборудовании привлекательна и для молодежи. Да, и заработки, видимо, будут достойные.

«На производстве планируется создать 46 рабочих мест, — сказал Дмитрий Вдовин, руководитель акционерного общества, учрежденного правительством островного региона. — Важно также, что новый стимул для дальнейшего развития получит отдаленная, но очень перспективная территория, находящаяся в очень богатом районе Мирового океана».

Fish.gov.ru Рыбаки в море

Неужели опыт самостоятельного освоения ресурсов Курильских островов и создания здесь современного производства не убеждает «московских мечтателей», десятилетиями чуть ли не уговаривающих японцев «прийти и володеть», в том, что «совместного хозяйственного использования» Курил без сильного политического акцента не будет. Ведь японцы прямо заявляют, что «рассматривают совместную хозяйственную деятельность — как направленную на разрешение территориальной проблемы»…