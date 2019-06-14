



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Представитель президента Турции Ибрагим Калын публично выразил недоумение по поводу поведения исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шэнахэна, который предал гласности содержание письма, направленного Турции в связи с ее закупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400. По словам Калына, действия американцев не только «не соответствует духу союзнических отношений», но и «недопустимы для серьезных государственных дел».

Напомним, что речь идет о письме, полученном 7 июня министерством национальной обороны Турции, в котором, по информации журнала Foreign Policy, Пентагоном были выражены «ожидания в вопросе поиска решения существующих проблем в рамках стратегического партнерства и поддержания всестороннего сотрудничества», а также подчеркнута «необходимость продолжения переговоров». Та часть письма Шэнахэна, в которой содержалось уведомление о том, что «к 31 июля командировочные предписания 42 турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне по программе F-35, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен», а также то, что «США откажутся принимать 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году», турецкой стороной не комментировалась. После этого Калын обсуждал ситуацию по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, и, судя по тому, как стал дальше действовать Шэнахэн, договориться о чем-либо сторонам не удалось.

Патрик Шэнахэн

Турция стремилась во что бы то ни стало к тому, чтобы Вашингтон отказался от диалога с ней в ультимативном стиле. Анкара рассчитывает на то, что удастся добиться компромиссного решения в личном диалоге между президентом Турции Реджем Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, который ранее посылал позитивные сигналы. До сих пор в Анкаре надеются, что такой диалог состоится на полях саммита G20 в Японии. Тем не менее США не приняли предложение Турции по созданию совместной рабочей группы для разрешения разногласий по поставкам С-400. В свою очередь палата представителей Конгресса США выступила с призывом к применению санкций против Анкары в рамках принятого американцами в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В этой связи МИД Турции заявил, что «осуществляется удар по доверию между нашими странами».

Против Турции на Западе развернута беспрецедентная информационно-политическая кампания. Полосы ведущих изданий пестрят заголовками, типа «Турция и США вступают на путь развода», «Турция дрейфует в сторону России», «Турцию следует изгнать из НАТО и для нее заработали «песочные часы» и так далее. Говоря иначе, для Эрдогана внешне создается неприемлемая психологическая ситуация, когда любой его шаг в сторону Запада может восприниматься как «политическое и моральное поражение», а шаги в сторону России и Востока вообще «как отдаление от Запада». По мнению египетского издания Noon Post, Эрдогану создают имидж «ненадежного и предсказуемого союзника», моделируют ситуацию, при которой он лишается привычной возможности маневрировать между США и Россией. Хотя, по мнению издания, «Турция не намерена, да и не готова выходить из Североатлантического альянса». Помимо этого, США не скрывают, что намерены взять на прицел посредством доллара национальную экономику Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

Тем не менее российские ракеты С-400 — это только повод для наступления на Анкару, а не главная причина. Многие эксперты сходятся во мнении, что Запад не устраивает прежде всего фактор повышения геополитической значимости Турции на Ближнем Востоке, то, что она стала выбиваться из фарватера политики США в этом регионе. Как пишет старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Ф. Хайман в The National Interest, «Вашингтон болезненно раздражают сближение Турции с Россией и Ираном в Сирии, ее одновременная враждебность к Саудовской Аравии и ее партнерам по Персидскому заливу, а также ее поддержка даже президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Изменить ситуацию, по мнению Хаймана, можно только при определенных вариантах действий: не допустить, во-первых, чтобы «разочарование США в Эрдогане распространилось на всю Турцию», во-вторых, в Турции не должны победить «антиамериканские настроения», чтобы «нисходящая спираль отношений переросла во вражду, антипатию и враждебность».

Эрдоган действительно широко использует антиамериканскую риторику, и небезуспешно. Согласно опросу, проведенному компанией Areda, в общей сложности 62,8% населения Турции поддерживает покупку С-400. А на днях он заявил следующее: «Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце. Мы не собираемся получать у кого бы то ни было разрешение, чтобы удовлетворить свои потребности в оборонной сфере. Разве мы не просили США продать нам системы обороны? Просили, но они ответили отказом, нам было сказано, что Конгресс США этого не допустит». Что дальше? Турецкий президент пока еще рассчитывает на возможность обсудить с Трампом вопрос поставок американских истребителей пятого поколения F-35, переводя проблему из политической в техническую сферу, чтобы снять налет обвинений в дрейфе в сторону от Запада.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Он также надеется, что США откажутся от поддержки сирийских курдов. Скорее всего, будет намекать на фактор общих интересов в концерте держав с участием России и Ирана на сирийском направлении. Не исключено, считает турецкое издание Yeni Şafak, что им будет разыгрываться и так называемая азиатская альтернатива: альянс Турция — Китай — Россия — Пакистан — Иран. Но готова ли Анкара вступить с США жесткую борьбу в глобальном масштабе? Встреча Трамп — Эрдоган на саммите G20 в Осаке, возможно, что-то прояснит в этом отношении.