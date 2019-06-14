То, что совсем недавно прозвучало со страниц грузинских печатных и интернет-изданий, казалось бы, нарушило некое табу, которым был окутан очень важный для Грузии вопрос: как быть с отделившимися и не желающими вернуться в состав единого грузинского государства его бывшими регионами — Абхазией и Южной Осетией? Ответ оказался для многих ошеломляющим и прозвучал из уст эксперта, оппонирующего нынешним властям, но с симпатией относящегося к их предшественникам. Ответ был: расстаться с Абхазией, отпустить ее. Именно так называлась статья грузинского аналитика Гочи Мирцхулавы, представленного как директор Академии общественных и политических отношений, опубликованная на грузинском языке в газете «Хроника+», а затем на русском — на порталеabkhazeti.info.

Абхазия

Рассуждая на тему, почему Грузия должна отпустить Абхазию, расстаться с ней, эксперт подчеркивает, что до сих пор все грузинские власти выступали в роли «полезных идиотов» и предлагали абхазам все блага, начиная от образования и «заботы» об абхазском языке и заканчивая медицинским обслуживанием на территории Грузии, тогда как абхазские власти на контролируемой ими территории притесняли и продолжают притеснять и преследовать грузинское население.

Констатируя, что абхазы сегодня жить вместе с грузинами не хотят, автор делает вывод: надо принять это как данность и самим отказаться от Абхазии и прекратить протягивать ей руку помощи, которая той вовсе не нужна.

Контрольно-пропускной пункт на границе Абхазии и Грузии

А для того чтобы, отказавшись от Абхазии, «навсегда закрыть» ее тему, автор статьи предлагает грузинским властям сделать пять шагов. Прежде всего, вернуть в Грузию всех грузин, пока еще остающихся «на том берегу», прекратить все переходы через «временную административную границу» и более того — самим возвести границу, точнее, по выражению автора, стену на границе с Абхазией, прекратить торговлю и все виды помощи, составить списки всех жителей Абхазии — владельцев российских паспортов и договориться с зарубежными партнерами, чтобы этих лиц не пускали ни в страны ЕС, ни в США. В качестве уступки с грузинской стороны автор оставляет абхазам единственный путь — получение грузинского паспорта для «попадания из Абхазии в цивилизованный мир», причем этот паспорт «не должен лежать где-то в сундуке», но «информация о такой персоне должна быть публичной». И именно таким людям предоставить в грузинском государстве все привилегии, «начиная от образования и заканчивая оказанием всех видов помощи».

Такая вот «строгая», «жесткая» статья, которая делает одну столь неприемлемую для грузинского общества уступку. А чтобы уступка не была очень ошеломляющей, предлагает принять «ограничительные меры».

Но главное здесь не сам тон статьи и не строгость автора, а то, что именно он предлагает, и то, какой отклик вызвало это предложение в грузинском обществе. А отклик оказался неожиданным. Как ни странно, сторонников «отказа от Абхазии» в Грузии оказалось немало. Видимо, понимание того, что иным путем разрешить ситуацию не удастся, созрело у населения страны давно, но открыто высказать такую позицию никто не решался. А когда такое мнение все же прозвучало, причем вовсе не из уст кого-то из «пророссийских политиков», его активно поддержало все (или почти все) «прозападно» или «прогрузински» настроенное население.

«А как же иначе? Мы здесь предоставляем им все возможности: бесплатно лечим, даем образование, а они там убивают наших ребят? Отказаться от них и отказать им во всех благах. Пусть живут как вздумается», — отмечали в беседе с нами, повторяя слова аналитика, те граждане Грузии, которые признавали, что будущее страны — в составе ЕС и НАТО.

Были, конечно, и противники того, чтобы отпустить Абхазию в «самостоятельную жизнь», без Грузии.

«А за что мы тогда воевали все эти годы? Может, с самого начала тогда следовало отпустить их? И не было бы всех этих жертв. Не было бы стольких беженцев. Я сама родом оттуда. Там остался мой дом. А мне предлагают все это забыть», — в сердцах сказала одна из женщин, беженка из Гагры.

(сс) U.S. Army / Sgt. A.M. LaVey, 173rd Airborne Brigade Public Affairs Грузинские танки

Случайно ли возникла тема «отказа от Абхазии» на информационном пространстве Грузии? Возможно, вполне вероятно, что это была личная позиция и личная инициатива одного грузинского аналитика. Но она очень перекликается с теми многочисленными намеками, которые неоднократно делались для Грузии из-за рубежа как способ решения проблемы. Так прямо отказаться от своих «регионов» никто Грузии, разумеется, не предлагал. Официально зарубежные партнеры поддерживали и продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии. Но на уровне западных экспертов не раз отмечалось, что страну с неразрешенными внутренними конфликтами в ЕС и НАТО никто особенно не ждет.

Официальные грузинские власти статью эксперта «пропустили». Особых комментариев на ее счет никто из политиков пока не делал. Но идея запущена. На экспертном уровне формирование общественного мнения начато.

А что будет, если идею «отказа от Абхазии» подхватят и претворят в жизнь грузинские политики? Пусть даже не из нынешнего правительства? Пусть даже спустя годы? Последствием такого подхода к решению проблемы для Грузии может стать аналогичный подход к Южной Осетии, и автор статьи на это между строк намекает.

«Забыв» об Абхазии и Южной Осетии, Грузия станет для западного мира «мирным государством», без конфликтов, которое больше будет соответствовать стандартам крупных европейских и евроатлантических объединений. Хотя примут ли ее и после этого в ЕС и НАТО, остается вопросом без ответа. Со стороны западных партнеров звучат лишь общие обещания, без указания конкретных сроков и обозначения конкретных обязательств. Но такое решение проблемы чревато для Грузии новыми очагами нестабильности, особенно в направлении азербайджано‑ и армянонаселенных регионов, где давно зреют определенные противоречия. Они уже дали о себе знать как на грузино-азербайджанской границе, в районе расположения грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи, так и в армянских селах региона Самцхе-Джавахети.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили в Давид Гареджи

Хотя… подобный подход к разрешению конфликтов, точно так же, как и к их разжиганию, для западного мира не нов. Не таким ли точно образом был развален весь бывший социалистический лагерь? Не распались ли на составляющие бывшие республики Югославия, Чехословакия? Не признал ли Запад независимость Косово?.. А решение проблемы Абхазии таким вот «строго-жестким» путем отказа от нее может стать прецедентом и для решения еще одной проблемы на Южном Кавказе — Нагорного Карабаха… Вопрос лишь в том, последует ли примеру Грузии, если та его подаст, официальный Азербайджан.