В январе 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани публично признал, что без американской поддержки его правительство и афганская национальная армия (АНА) не смогут долго продержаться. К настоящему моменту ничего не изменилось: афганское правительство находится в замешательстве, а АНА едва сдерживает давление со стороны боевиков, возглавляемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Амин Сайкал в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Тем не менее президент США Дональд Трамп, по вполне понятным причинам, хочет, чтобы Вашингтон наконец урегулировал ситуацию в Афганистане. С другой стороны, учитывая сложную сеть противоречивых интересов в Афганистане, отдельные усилия США и России по достижению прочного урегулирования могут не увенчаться успехом.

Ухудшение ситуации в сфере безопасности — это не первоочередная проблема, с которой сталкивается Афганистан. Несмотря на тяжёлые потери афганских военных (более 45 тыс. человек с середины 2014 года), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не смогли укрепиться ни в одном крупном городе. Поддержка со стороны США и других союзников Афганистана сыграла решающую роль в противостоянии боевикам.

Скорее всего, в основе осложнения ситуации в сфере безопасности лежат политические причины. Запад надеялся на то, что администрация бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, а затем правительство нынешнего афганского президента Гани будут стремиться к укреплению национального единства и институционализации политики, но вместо этого возобладала традиционная политическая практика «разделяй и властвуй». Разделение прошло по этническому, племенному, языковому и культурному признакам. За фиговым листком фиктивной демократии афганские лидеры сосредоточились на укреплении личной власти и влияния за счёт национальных интересов.

Поэтому неудивительно, что с 2001 года афганское правительство почти полностью зависит от поддержки США и других союзников. В результате Афганистан стал уязвим к конкурирующим интересам своих соседей, в частности Пакистана. Афганский конфликт в настоящее время тесно связан с индо-пакистанским спором, соперничеством между Ираном и Саудовской Аравией, пакистано-саудовским стратегическим партнёрством. На конфликт в Афганистане также оказывают влияние конкуренция между США и Россией, пакистано-китайское сотрудничество и периодическая напряжённость на индийско-китайской границе. Афганистан оказался в центре многочисленных региональных противоречий и конкурирующих интересов. Всё это представляет собой ещё одно препятствие на пути политического урегулирования.

U.S. Army Афганская армия

Недавние усилия США по достижению политического урегулирования пока не увенчались успехом. Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, который начал свою миротворческую миссию в сентябре 2018 года, не смог добиться сколь-нибудь значительного прогресса в переговорах. Халилзад столкнулся с недоверием со стороны афганских лидеров, включая Гани, и других региональных правительств. Специальный представитель США исключил Иран — одного из наиболее влиятельных соседей Афганистана — из процесса консультаций. В Исламабаде и в Москве к Халилзаду относятся с подозрением, учитывая его прошлые антипакистанские взгляды и критику региональных амбиций России.

Единственное, чего Халилзад смог добиться от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ряда встреч с их представителями в Дохе, — это обещание того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят другим группировкам использовать территорию Афганистана для организации нападений против США и их союзников. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что они выполнят своё обещание только при условии вывода всех иностранных сил с территории Афганистана. Халилзад так и не смог убедить боевиков в необходимости переговоров с афганским правительством или изменить их точку зрения, согласно которой афганское правительство — это всего лишь марионетка в руках США.

U.S. Marine Corps Афганец

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Между тем Россия реализует собственные миротворческие инициативы. С конца 2018 года в Москве прошло несколько многосторонних встреч. Среди участников были представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганские высокопоставленные лица (во главе с Карзаем, который теперь критикует США за их неспособность обеспечить стабильность и безопасность в Афганистане), представители соседних государств и Индии. Но поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказываются прекратить огонь, не говоря уже об урегулировании других вопросов, эти встречи не принесли ощутимых результатов.

Если усилия США и России не приведут к долгосрочному политическому урегулированию в Афганистане, то пять постоянных членов Совбеза ООН могли бы попытаться достичь консенсуса между собой и принять резолюцию на основе главы VII Устава ООН, которая предусматривает действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. Цель этой резолюции заключалась бы в том, чтобы остановить борьбу конкурирующих интересов на афганской территории, содействовать упорядоченному выводу американских и союзнических сил из страны, а также обеспечить геополитический нейтралитет Афганистана.