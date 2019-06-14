Президенту США Дональду Трампу не обязательно вводить санкции в отношении магистрального газопровода из России в Германию «Северного потока — 2», если он стремится к наращиванию экспорта американского сжиженного природного газа в ЕС. Рынок сам проделает всю необходимую работу, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

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Обострение конкуренции уже снизило зависимость ЕС от российского экспорта, а американский СПГ становится все более важным фактором в определении цен.

Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Трампу задали вопрос, намерен ли он использовать санкции в отношении российского «Северного потока — 2». Трамп заявил, что он рассматривает этот вариант и думает об этом, потому что Вашингтон «защищает Германию от России». Я считаю, что заявления Трампа указывают на то, что он менее заинтересован во введении санкций против российского газового проекта, чем в наращивании поставок американского СПГ в Германию.

Atlanticsentinel.com Встреча Дональда Трампа и Анджея Дуды

Независимо от того, что произойдёт с «Северным потоком — 2», Германия и другие европейские страны, скорее всего, будут стремиться к наращиванию поставок СПГ из США, потому что они не хотят тратить огромные деньги на покупку российского газа.

На пресс-конференции Трампа с Дудой о «Северном потоке — 2» заговорили не случайно, потому что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG стремится расширить поставки СПГ из США. В 2018 году компания PGNiG подписала три долгосрочных контракта с американскими поставщиками СПГ, один из которых — Cheniere Energy — уже осуществляет поставки, остальные компании пока не закончили строительство своих экспортных терминалов.

Компания PGNiG заключила контракты с американскими поставщиками, потому что она недовольна условиями долгосрочного контракта с Газпромом. Стремясь добиться снижения цены на российский газ, PGNiG обратилась в Международный арбитражный суд Стокгольма. Похоже, что польская энергетическая компания близка к победе. Тем не менее долгосрочный контракт с Газпромом заканчивается в 2022 году, PGNiG угрожает отказаться от его продления. Чтобы эти угрозы возымели действие и Газпром пошёл на уступки, покупатели российского газа должны показать, что они уже получают поставки из других стран. В PGNiG уже давно заявляют, что Польша может поставлять СПГ по более низким ценам, чем те, которые предлагает Газпром. В первом квартале 2019 года средняя экспортная цена российского газа в ЕС достигла $254 за 1 тыс. кубометров. Спотовые цены на СПГ были ниже, примерно $177 за 1 тыс. кубометров.

Существуют всего три фактора, которые мешают ЕС снизить цены на природный газ: долгосрочные контракты с Газпромом, низкая мощность европейских СПГ-терминалов и высокий спрос на СПГ в Азии, где цены на газ выше. Первые два фактора можно устранить. Контракты могут быть пересмотрены, а строительство новых экспортных терминалов продолжается. В одной только Германии планируется строительство двух СПГ-терминалов. С другой стороны, Газпром сталкивается с конкуренцией со стороны Норвегии и различных средиземноморских проектов.

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

В будущем Германия может добиться снижения цен на российский газ. Германии нужно много газа, поскольку она стремится полностью отказаться от ядерной и угольной энергетики. Прогнозы сильно разнятся, но можно с уверенностью сказать, что Берлин купит столько газа, сколько сможет получить. Одного «Северного потока — 2» будет недостаточно, чтобы удовлетворить все энергетические потребности Германии, поэтому ей придётся наращивать поставки СПГ из США и других источников, что, в свою очередь, должно помочь ей в переговорах о снижении цены на российский газ.

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Несмотря на то, что подобная ситуация окажется беспроигрышной для американских производителей СПГ, Германии и даже Газпрома, который стремится закрепиться в ЕС, у Вашингтона всё же останутся две веские причины для ввода санкций против российского газа. Во-первых, необходимо сохранить украинский транзитный маршрут, поскольку в противном случае Киев лишится своего основного источника доходов. Вторая причина заключается в том, что «Северный поток — 2» может подорвать переговорные возможности Польши, поскольку Москва сможет заявить Варшаве, что у неё есть другие покупатели по соседству.

Трамп и Конгресс должны взвесить все опасности, связанные с риском отчуждения Германии от США. Любой шаг США против «Северного потока — 2» может укрепить уверенность европейских союзников в том, что санкционная политика Вашингтона является лишь инструментом продвижения американских торговых интересов.