Каждая крупная премьера в кинематографе и на телевидении поднимает планку качества. Это бесконечная гонка, в которой победа присваивается максимум на несколько месяцев, пока новый невероятный шедевр не собирает перед экраном полные залы зрителей. Мы хотим зрелищ, искусных сюжетных поворотов, тонкого юмора и красивой актерской игры. Мы порой хотим одновременно не напрягать мозги и чтобы нас не считали посредственными и глупыми. Мы часто хотим от кинематографистов невозможного, а они умудряются потакать нашим желаниям. Немудрено, что после премьеры новых «Людей в черном» люди выходят из кинотеатров несколько обескураженными. Но честно ли это отношение к премьере, или это лишний повод высокомерно задрать нос?

Иван Шилов ИА REGNUM

Когда в 1997 году выходит комедия-боевик «Люди в черном» с Уиллом Смиттом и Томми Ли Джонсом о противостоянии отряда особого назначения угрозам со всех концов галактики, она становится бомбой, занимая особое положение в мировом кинематографе. Да, это не высокоинтеллектуальная драма, но хорошо сбалансированное шоу, отражающее тренды конца 90-х. Это был фильм о дружбе, долге, верности и секретах Вселенной: не избитый, с высоким по тем меркам уровнем спецэффектов и классным юмором. Его до сих пор крутят по телевидению, и он не теряет актуальности.

Спустя 5 и 15 лет выходят вторая и третья часть франшизы соответственно с теми же персонажами. Волшебная история: сиквелы получаются не менее увлекательными и эмоциональными, а агенты Кей и Джей превращаются в кумиров детства целого поколения — справедливых, смелых и отчаянных в стремлении спасти человечество.

Цитата из к/ф «Люди в черном: Интернэшнл». Реж. Ф. Гэри Грей. 2019. Великобритания, США

Новая глава

Кассовые сборы остаются высокими, и руководство франшизы решает продолжить серию фильмов, правда, заменив основных героев другими персонажами. Резонно: история Смитта и Ли Джонса исчерпывающая, а мир «Людей в черном» перспективный и многообещающий. Так появляется идея четвертого фильма: «Люди в черном: Интернэшнл».

Сама задумка, в лучших традициях оригинала, раскрывает болячки современного общества. Во-первых, международные отношения — американский агент М (Тесса Томпсон) и британский агент Н (Крис Хэмсворт) объединяются и стирают национальные границы перед космическими угрозами. И во-вторых, агент М — женщина. Да, это очередная история о сильных, успешных и целеустремленных дамах, которые могут дать фору любому мужчине, невзирая на его обаяние и силу.

Не спешите утомленно вздыхать. Я была в восторге, когда в конце фильма поняла, что в нем нет практически ни одного острого конфликта, возникающего на почве спора феминизма и патриархата. Есть женщина, и она — агент. Агенты организации «Люди в черном» не являются участниками системы, не имеют пола, расы и имени. Они превращаются в функции. Могут ли функции иметь преимущества друг перед другом? Ну, ровно такие же, как один солдат может быть более натренирован, чем другой. Именно так, на мой взгляд, необходимо продвигать женщин в рамках культурного контента: без суматохи, спокойно и с ощущением, что иначе и быть не могло.

По сюжету маленькая Молли замечает инопланетянина и спасает его от людей в черном. По счастливой случайности (или недоработке сценаристов) ей не стирают память, и с этого момента девушка пытается отыскать отряд борцов с инопланетными созданиями. Она буквально бредит таинственной организацией, становится профессиональным астрономом и отличным бойцом, но… жизнь сурова и реалистична: мы видим 25-летнюю Молли, сидящую в отделе техподдержки и устраняющую проблемы интернет-пользователей. Знакомо и злободневно, правда?

Цитата из к/ф «Люди в черном: Интернэшнл». Реж. Ф. Гэри Грей. 2019. Великобритания, США

Молли зубами выгрызает себе карьеру среди черных смокингов и не желает снижать планку. Ее отправляют как стажера на задание в Лондон, и она решает подружиться с самым успешным агентом британского отделения — самоуверенным красавчиком Н.

Курьезные ситуации, контакты с пришельцами, зарождение верной дружбы — герои продолжают традиции «Людей в черном». И… в этом их самая главная загвоздка.

Новое поколение

Отделение «Людей в черном» всегда воспринималось как нечто сокровенное, почти святое для любителей научной фантастики и историй о пришельцах. Отважные борцы за спокойствие человечества, оберегающие Землю от отбросов Вселенной. Теперь приставка «Интернэшнл» сказывается не только на национальности главных героев, но и на отношениях между пришельцами и людьми. Среди заданий агентов — вечеринки, пьянки с инопланетянами, дипломатические визиты. Они больше не противоборствуют со всем миром, а сотрудничают с ним. Хорошо это или плохо? Вначале думаешь — здорово как-то, спокойно, правильно. А потом чувствуешь горечь на языке, будто случайно взял прожевать что-то просроченное. Слишком много в картине пришло из реальной жизни, и то, что весело воспринималось в 90-е, сейчас заставляет печально вздохнуть — да, всё так. Мир меняется.

Мы часто воспринимаем старые вещи, приветы из прошлого, с долей всепрощающей ностальгии. Часто, пересматривая сериалы, снятые десятилетия назад, мы замечаем, насколько они просты и наивны, но продолжаем их любить. И вот мы идем на новых «Людей в черном»… зачем? Чтобы увидеть щелчок нейтрализатора? Чтобы появился повод надеть черное в жаркий летний день? В надежде увидеть отсылки к Кею и Джею (которых, на мой взгляд, можно было бы и вставить больше, чем одну мимолетную)?

Цитата из к/ф «Люди в черном: Интернэшнл». Реж. Ф. Гэри Грей. 2019. Великобритания, США

Нет, создатели не устраивают зрелищных перестрелок. Нам не объясняют мотивацию злодеев (кроме единственной и самой банальной — захватить мир). Хемсворт играет типичного для себя героя — смазливого обаяшку с мускулами, еле балансируя на грани между глупым секретарем из «Охотников за привидениями» (2016) и добродушным Тором из «Мстителей». Тесса Томпсон старается изо всех сил, но получается типичная «Мэри Сью» — героиня, у которой всё получается по щелчку пальцев. Половина изданий шутит, что скандинавский бог схватил подружку-валькирию из «Рагнарёка» (2017) и переоделся в костюм. Ладно, даже сам фильм над этим шутит, подбрасывая агенту Н в нужный момент молот, а Тессу делая своеобразной королевой-воительницей. Фансервис здесь прощается: «Мстители» действительно прошлись катком по массовой культуре, и не разыграть этот козырь в сюжете — дорогое и бессмысленное кощунство.

Но смотрите-ка, что происходит: зрители не скучают. Зрители смеются в нужный момент, радуются простеньким шуткам, видят аллюзии на «Игру престолов» (прислушайтесь, как звучат титулы торговки оружием), остаются до конца титров, приученные к затравке на будущее (никакой сцены после титров на самом деле нет). Выходят из зала, довольные, но тут же, приглядываясь, говорят — ой, скучно было. И пишут гневные обзоры, рецензии и отзывы. У фильма «Люди в черном: Интернешнл» самые низкие рейтинги за историю франшизы (6,1, в то время как у первого фильма за 20 лет рейтинг остается на уровне 8 баллов).

«Люди в черном» — на самом деле была и остается комедией с элементами боевика. Ждать от нее чего-то переворачивающего сознание — как идти в «Макдональдс» за устрицами, а потом ругать жареную картошку. Да, на сеансе не проронишь скупую слезу по молодому Уиллу Смиту, но улыбнуться вспышке нейтрализатора — можно. Улыбайтесь, как говорил барон Мюнхаузен. Вселенная расширяется.