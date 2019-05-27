Департамент Москвы по конкурентной политике «порадовал» представителей малого бизнеса известием о том, что с 1 июля 2019 года они смогут участвовать в госзакупках по более удобным правилам — обеспечивать заявку на участие не только деньгами, но и банковской гарантией. Соответствующее сообщение и экспертные комментарии структурное подразделение мэрии Москвы разместило на своём официальном сайте.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Однако сообщение департамента сложно назвать «новостью». О том, что с 1 июля 2019 года субъекты малого предпринимательства смогут обеспечивать свои заявки на электронные процедуры банковской гарантией, участники контрактной системы знают еще с 31 декабря 2017 года. Именно тогда в законодательство были внесены поправки, которые предусматривали такую возможность. Только вступление в силу этих правил отложили до 1 июля 2019 года. И всё бы ничего, если бы аккурат 1 июля департамент отписал об этом заметку, напомнив, что с этой даты работать малому бизнесу будет проще. Поэтому насколько уместно департамент называет это правило «новыми изменениями в 44-ФЗ», сказать сложно. Хочется верить, что речь идёт лишь об обороте речи.

Справедливости ради отметим, что в своей заметке департамент по конкурентной политике Москвы ни в чём не ошибся и не солгал. Действительно, новые правила облегчат работу субъектам малого предпринимательства (СМП). С 2018 года государственные закупки в России перевели в электронную форму. Если раньше свои предложения по цене или продукции предприниматели направляли в бумажной форме, то теперь это делается на специально отобранных электронных торговых площадках (ЭТП). При этом участник таких процедур обязан обеспечить своё предложение — заявку. До 1 июля участник должен был перевести определенную сумму денег, размер которой варьировал от начальной (максимальной) цены контракта на специальный счёт. Это правило является страховкой и компенсацией на случай срыва сделки, если победитель процедур необоснованно откажется заключать контракт с госучреждением, деньги будут списаны. С 1 июля обеспечивать свои заявки малым предприятиям разрешат не только при помощи денег, но и гарантией банка.

Квентин Массейс. Договор продажи. 1520

Целенаправленно или нет, но сотрудники департамента расставили акценты в своём сообщении таким образом, словно позитивные изменения, которые были приняты еще в конце 2017 года, являются если не их личной заслугой, то как минимум с ними взаимосвязанными. По крайней мере, к такому выводу может прийти далёкий от контрактной системы человек. Прочитав о том, как бодро столичные власти рапортуют об успехах в системе госзакупок, в голову так и закрадывается мысль: «Вот молодцы, и ведь зря злые языки говорят о сомнительных контрактах московской мэрии, оказывается, они святые люди, над каждым бюджетным рублём пекутся и малому бизнесу помогают». Вот только контролирующим органом в контрактной системе является Федеральная антимонопольная служба. Московская же мэрия является простым участником, который обязан не совершенствовать систему госзакупок, а исполнять её.

В тексте департамента также приведены красивые сведения о кратном увеличении объема государственных закупок у субъектов малого предпринимательства. Однако любой контрактный управляющий даже самого маленького муниципального учреждения должен знать, что государственные заказчики обязаны проводить закупки у субъектов малого бизнеса. Причём их объём должен составлять не менее 15% от совокупного годового объёма всех закупок учреждения. В сообщении акценты расставлены таким образом, что увеличение закупок у СМП — заслуга столичных властей, однако их объём в процентном выражении почему-то не приводится. Таким образом, объём закупок у СМП может вырасти хоть в 100 раз за один год, но если он будет составлять только 15%, это говорит о том, что госзаказчик лишь выполняет требования законодательства, за нарушение которого ему грозят санкции.

Также весьма справедлив прогноз руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева о том, что возможность обеспечивать заявки банковскими гарантиями расширит присутствие СМП на рынке государственных закупок. Однако, давая такие верные прогнозы, демонстрируя познания в контрактной системе, а также аналитические способности, московским чиновникам возможно стоило бы ещё активнее продвигать инициативы по совершенствованию системы государственных закупок. Так сказать, перейти от простой констатации, что это плохо, а это хорошо в пользу более активного продвижения идей по реформированию проблемных аспектов. Почему же вместо публикации собственных инициатив и предложений в департаменте предпочитают обсуждать тему, давно известную и проанализированную в экспертном сообществе?

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

Неужели московским властям, «славящимся» своими инновационными, но порой неоднозначными методиками работы, нечем похвастаться в сфере системы госзакупок? Увы, корреспондент ИА REGNUM потратил немало времени, пытаясь отыскать в открытых источниках сведениях о тех или иных значимых инициативах столичной мэрии по улучшению контрактной системы. Одним из недавних ярких предложений столичных властей была, как писали в СМИ, идея дать регионам, где находятся крупные заказчики, право не публиковать сведения о закупках в ЕИС. Уже тогда эксперты весьма насторожено отнеслись к подобной идее, отметив, что подобная мера может привести к снижению прозрачности закупок.

Не менее резонансными бывают и выступления представителей департамента по конкурентной политике столицы. Так, заместитель руководителя департамента Василий Жуков, выступая на ежегодном Московском предпринимательском форуме, запомнился корреспонденту ИА REGNUM не новаторскими идеями, а рассказами о неординарных случаях, которые происходят в ходе государственных закупок в столице. Сперва Жуков пожаловался участникам форума на действия ФСБ. Дескать, спецслужба упрекает московских госзаказчиков за то, что они допускают к участию в процедурах компании, собственники которых — иностранные граждане. А в конце своей речи чиновник и вовсе рассказал о вопиющем случае, который происходит в структурном подразделении мэрии. С его слов, департамент по конкурентной политике, который отвечает за закупки для нужд Москвы, уже два года не может закупить партию бумаги для самого себя при помощи конкурентных процедур. В итоге приходится покупать её мелкими партиями, пожаловался Жуков. И, видимо, рассказывая такие удивительные истории, замглавы департамента хотел обратить внимание на законодательные пробелы, имеющиеся в контрактной системе РФ. Вот только выглядело это весьма странно, как и сегодняшнее сообщение о вступлении в силу правил, утвержденных почти полтора года назад, которые уже были предметом обсуждения и анализа экспертов.