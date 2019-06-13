Президент США Дональд Трамп умеет зарабатывать на поляках. Во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, который состоялся 12 июня, американская администрация подписала ряд выгодных для себя контрактов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Трампа, в прошлом году поляки подписали с американскими фирмами контракты на сумму около 25 миллиардов долларов о покупке более 6 миллиардов кубометров сжиженного природного газа США, а «сегодня наши страны только что подписали еще один контракт на дополнительные 2 миллиарда кубометров на сумму около 8 миллиардов долларов». Понравилось хозяину Белого дома и то, что Варшава объявила о намерении приобрести 32 американских истребителя F-35, а это еще несколько миллиардов долларов. Во время расширенной двусторонней встречи с Дудой президент США провел перекличку с представителями своей администрации (стенограмма ее появилась на сайте Белого дома). Трамп обратился к министру торговли Уилбору Россу с вопросом о состоянии торговых отношений с Польшей.

Дональд Трамп и Уилбур Росс

Росс ответил, что они развиваются хорошо и даже очень хорошо. «В двустороннем товарообороте наблюдается значительный рост, — сказал министр. — У нас есть небольшие разногласия по поводу того, есть ли у нас торговый дефицит или профицит. Наши цифры говорят, что у нас дефицит; их говорят, что у них дефицит». Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн назвал Польшу «моделью оборонного сотрудничества», ведь Варшава закупает много американского вооружения. В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, помимо новых договоренностей о поставках СПГ, особо подчеркнул соглашение в сфере мирной ядерной энергии, сообщив, что никогда еще не был в таком восторге от потенциала Польши. Очевидно, это предполагает хорошие контракты для американского концерна Westinghouse Electric в том случае, если Варшава таки решится на строительство в стране одной или двух атомных электростанций. На фоне этих новостей Трамп отмахнулся от вопросов об отступлении от демократии в Польше, заявив:

«Меня это не волнует. Я очень хорошо знаю президента. Я очень хорошо знаю народ и руководство Польши. Меня это совсем не волнует. Кстати, в Польше все так хорошо, и они знают, что если они отступят, то не будут преуспевать так, как сейчас. Они, вероятно, никогда не делали лучше в экономическом плане. Они похожи на нас: США никогда не делали лучше в экономическом плане, чем мы делаем сейчас. Они не хотят отступать. Они не отступят. И кроме того, они должны нам много денег, потому что они покупают множество вещей, верно? Так что это важно. Поэтому они должны преуспевать. Мы должны убедиться, что у них все хорошо. Мы очень, очень довольны Польшей».

Но что в ответ получила Варшава? Как считает польский оппозиционный портал NaTemat, президент Дуда во время совместной пресс-конференции с Трампом удивил и поляков, и американцев, когда, отвечая на вопросы журналистов, приготовил для них «лекцию» по истории Польши. Его «лекция» очень понравилась полякам», и «многие были в восторге от того, что президент рассказывал о непростой истории Польши во время мероприятия, которое транслировали крупнейшие телевизионные станции мира». Однако, конечно, хитом визита Дуды, на что обратили внимание и в Польше, и в Европе, стали договоренности о расширении военного присутствия США в стране над Вислой, отправке туда еще 2000 американских солдат, хотя наблюдатели отмечают, что Трамп выглядел уклончивым в отношении перспектив создания на польской земле постоянной американской военной базы.

(сс) Jayel Aheram Американский солдат

Французы при этом недовольны тем, что Варшава, «зарабатывающая на Европейском союзе», тратит свои деньги на покупку американской военной техники, а не французской. Не нравятся итоги визита Дуды в Вашингтон немцам. Так, деловая немецкая газета Handelsblatt увидела в происходящем желание Трампа еще раз поделить ЕС на «хороших и плохих партнеров». Издание отмечает, что президент США несколько раз возвращался к противоречиям, которые обременяют диалог между Берлином и Вашингтоном: недостаточный вклад Германии в оборонный бюджет НАТО, а также строительство газопровода «Северный поток — 2», который должен быть завершен в конце этого года. Трамп «пообещал возможное решение, которое будет явным оскорблением для Германии, если оно будет реализовано». А именно, правительство США рассматривает вопрос о переводе части своих солдат, дислоцированных на немецкой земле, в Польшу.

«Это означает на английском языке простую вещь: если Берлин не увеличит свой вклад, он должен рассчитывать на конкретные последствия», — констатирует Handelsblatt, видя в польско-американском союзе «очень четкое предупреждение о том, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление». Вопрос в том, что Берлину, который постоянно обещает повысить собственные военные расходы, делать дальше — вступить в конфликт с США или уступить нажиму Трампа и пойти по пути Варшавы, втянувшись в кампанию «Покупай американское». Это более глобальная проблема, нежели желание наказать Польшу за ее «раскольническую работу» в рамках Евросоюза. Однако пока Европа только ворчит, а Трамп подсчитывает польские злотые в своем кошельке.