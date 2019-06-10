Декларация посла США в Израиле о праве оного на удержание частей территории, отвоеванной в 1967 году, не вызвала ни грома и ни бури в арабском мире. Мы не находим сообщения ни об одной демонстрации протеста. Чем вызвана такая тишь?

Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1851

Быть может, соседи Израиля и его недоброжелатели считают заявление посла Дэвида Фридмана частным высказыванием, не имеющим серьезного веса? Но легко убедиться в превосходной важности высказываний посланного Трампом в Иерусалим известного поборника прав евреев на заселение Иудеи и Самарии.

Во-первых, Дэвид Фридман был до назначения одним из лучших адвокатов в окружении Дональда Трампа. Он знает толк в подборе слов. Он не бросает на ветер ни звука. До своего назначения он открыто занимался поддержкой израильских поселенцев, поэтому старается сейчас быть чрезвычайно осторожным, ибо обвинения в предвзятости летят в его сторону еще до того, как он начинает говорить.

Во-вторых, мы видели на ряде примеров, что Фридман предваряет словом конкретные действия президента Трампа. О готовящемся признании Голанских высот мы узнали от Фридмана. Если этот посол что-то изрекает значимое, то не усомнимся: он согласовал это с президентом Трампом.

Таким образом, мы можем сказать с уверенностью, что президент США Дональд Трамп отказался от проекта создания государства Палестина на контролируемой Израилем территории. Идея распространения израильского суверенитета на территорию Западного берега (Иудеи и Самарии) исключает любые перспективы образования там крупнейшей террористической базы мира. Более того, можно уже сейчас прекратить обсуждение также и фантасмогорической идеи создания мирного государства Палестина. Четверть века безуспешных потуг научили чему-то и израильтян, и американцев.

Эта провалившаяся затея палестинского государства поддерживалась американцами ежегодно восемьюстами миллионами долларов. Именно такую сумму они выделяли до недавнего времени на автономию и на сектор Газа. Понятно, что без них нет смысла даже обсуждать эту тему.

Gage Skidmore Дэвид Фридман

Тем не менее не стоит ждать немедленного объявления Израилем этих территорий его неотъемлемой частью. Это было сделано с Восточным Иерусалимом и с Голанскими высотами, но в Иудее и Самарии существует по сей день военная администрация, а в местах густого проживания арабского населения — Палестинская автономия. На самом деле ситуация еще более многоцветна, что необычно для территории в 6 тысяч квадратных километров. Мало кто помнит, что наряду с правлением автономии существует палестинское почти суверенное образование в секторе Газы, управляемом террористической организацией ХАМАС.

Вскоре мы узнаем все тайны «инициативы века» Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Мы определенно знаем, что арабскому населению Иудеи и Самарии (Западный берег) и Газы будут предложены масштабные проекты развития. Политическое решение не будет включать предоставление палестинцам государства, но Трамп поставит их перед возможностью расширить свои политические права в рамках автономии.

Предполагается, что арабская сторона отвергнет это. Арабы никогда не упускали случая упустить случай, как говаривал бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эвен. В этом случае возможны различные сценарии. Все они включают возможность полного включения в свой состав спорных территорий.

И разве не странно, что арабский мир наблюдает за всем этим и молчит? Почему не видим ни одного протестного действа?

Кликушествующие поборники палестинского проекта в Европе предрекали кровавый ураган, когда Трамп признал Иерусалим. Подобное же помнится при признании Голанских высот. Однако всего несколько сотен палестинцев протестовали при объявлении о переносе посольства. (Демонстрации в секторе Газы не имели никакого отношения к тематике Иерусалима.)

Иудей

Исходя из простого обращения к опыту последних лет, мы видим, что террор и разбой набирают силы и масштаб, когда Израиль под давлением мирового сообщества обещает соседям пойти на уступки. Однако когда Израиль демонстрирует силу и если он удачлив в привлечении международной поддержки, то все идет к успокоению.

Таким образом, можем ждать дальнейшего успокоения, не так ли?

Иерусалим