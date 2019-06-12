Судя по поступающим сообщениям, обстановка в зоне карабахского конфликта заметно осложнилась. Это означает, что так называемые душанбинские договоренности «на ногах», достигнутые в октябре 2018 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном либо сорваны, либо близки к этому.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что тогда конфликтующие стороны при личном посредническом участии президента России Владимира Путина договорились о «приверженности переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном». Более того, стороны решили «выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами», что было сделано и до определенного момента давало позитивный эффект. Добавим к этому и то, что эксперты заговорили о том, что рождается треугольник Путин — Алиев — Пашинян, в формате которого можно будет достигнуть прорыва в урегулировании нагорно-карабахского конфликта если не минуя Минскую группу ОБСЕ, то действуя параллельно.

В то же время сразу возникла загадка. Почему Алиев вместо того, чтобы — к чему его призывали в Баку определенные силы — воспользоваться «революционной ситуацией» в Ереване и приступить к реализации силового сценария, пошел на договоренности с Пашиняном еще до проведения в декабре прошлого года парламентских выборов в Армении, то есть фактически сыграл на его стороне? Некоторые считают, что якобы Алиев прислушался к мнению Путина. Возможно, но президент Азербайджана не так последователен в своей политике в отношении России, как некоторым кажется. Напомним, что после апрельской войны 2016 года при посредничестве Путина в Санкт-Петербурге проходил саммит лидеров Азербайджана и Армении. Потом, по данным наших дипломатических источников, Алиев отказался выполнять достигнутые с Путиным определенные устные договоренности.

Kremlin.ru Ильхам Алиев, Владимир Путин и Серж Саргсян

Если возвращаться к Душанбе, то Алиев понимал, что в ситуации, когда Пашиняну рисовали на Западе образ «демократического революционера», война будет негативно воспринята мировым сообществом и Баку проиграет. Другое дело — не позволить Пашиняну и дальше «развивать революцию», доводя ее волны до Нагорного Карабаха, чтобы не допустить появления синергетики альянса» революционера» Пашиняна и опытнейшего политика, президента Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакяна. Когда Пашинян в конце января 2019 года, говоря об итогах своей неформальной встрече с Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что «мы не обсуждаем никаких конкретных деталей, просто обмениваемся мнениями», что «мы обсуждаем больше историю переговорного процесса — когда, что и как произошло, на каком этапе какой была ситуация», стало ясно, что Алиев «ведет» Пашиняна.

И привел. В начале июня Пашинян заявил, что, оказывается, «до него власти Арцаха были не в курсе сути переговорного процесса по Карабаху» и что он передал «документы о переговорном процессе по Карабаху властям Арцаха». А до этого он обвинил карабахцев в «заговоре», в готовности сдать Азербайджану территории, хотя Баку связывал именно с Пашиняном возможности достижения определенных решений на карабахском направлении. Теперь очевидно, что Алиев проиграл, Пашиняна переиграли, душанбинские договоренности выдохлись, а формат Путин — Алиев —Пашинян переведен в отдаленную перспективу. В дальнейшем активизация Москвы на карабахском направлении будет снижаться, о чем откровенно заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, говоря, во-первых, что «наша задача — содействовать урегулированию конфликта, как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ», и во-вторых, «говорить, что все зависит от России, — неправильно».

about-planet.ru Степанакерт. Нагорный Карабах

Сам же Пашинян 26 июля 2018 года в интервью «Эхо Москвы» говорил, что «все армяне и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах». Мы согласны с мнением некоторых армянских экспертов в том, что российский посол стал «направлять стрелки на других сопредседателей МГ ОБСЕ», потому, что в своих политических комбинациях Баку и Ереван пытаются разыгрывать именно российскую карту. Теперь армянская сторона заявляет, что, во избежание инцидентов, следует вернуться к достигнутым в 2016 году договоренностям о размещении на линии соприкосновения международных механизмов расследования. То есть весь переговорный багаж Алиев — Пашинян на карабахском направлении развален, и острой становится вообще проблема возобновления переговоров.

Главная интрига сейчас в том, как дальше будет выстраивать свои отношения Баку с Ереваном и какие пласты будет использовать азербайджанская дипломатия при реакции на новый вектор дальнейшего развития событий не только в Армении, но и в Нагорном Карабахе в контексте предстоящих там президентских выборов. Тем более что Баку перестает демонстрировать свою заинтересованность в поддержке внутриполитического положения Пашиняна, поскольку исчезает перспектива выхода к решению нагорно-карабахского конфликта так, как ранее задумывалось. На этом фоне Пашинян имеет запасной ход: вступить в альянс с Бако Саакяном, чтобы укрепить свою пошатнувшуюся позицию. Посмотрим, что будет дальше.