Прогремевший в США и России американский сериал «Чернобыль» получил противоречивые оценки. Одни хвалят его за достоверность, другие доказывают, что достоверность эта липовая, всех проняло до дрожи: одних — восторга, других — отвращения. А при просмотре этого фильма с учетом контекста становится очевидно, что он выходит далеко за рамки собственно кино и культуры. Здесь русских — особенно мужчин — показывают трусливыми и безмозглыми недочеловеками, рабами системы, опасными в своей тупости для себя и окружающих, вызывающими только брезгливость и гнев. Такой подход характерен для военной пропаганды, потому что человеку тяжело убивать себе подобных, поэтому предварительно это равенство между собой и врагом перечеркивается, и вот уже «хищников» и «паразитов» убивать не жалко, это ж не люди.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так неужели США готовят скорое нападение на Россию? Или этот фильм — нацеленный прежде всего на англоязычную аудиторию — эпизод в войне, которая уже ведется, причем как против нашей страны, так и внутри самих США? Такая война действительно ведется американскими радикальными демократами против Трампа и его сторонников, а обвинения в «связях с Россией» остаются одним из первейших поводов для импичмента. В ситуации, когда расследование о «сговоре с Москвой» завершено — и в пользу Трампа, его противникам остаются не доводы рассудка и закон, а эмоции и пропаганда, основанная на грубейшем давлении на зрителя (он же избиратель, если зритель американский). Что же узнает зритель любой страны, посмотревший «Чернобыль»?

Цитата из киносериала «Чернобыль», реж. Йохан Ренк. 2019. США — Великобритания Закономерный результат построения социализма, по мысли создателей фильма, выглядит именно так

Зритель западный, скорее всего, и до сих пор «знал», что русские — чудовища (у них же ГУЛАГ и СКРИПАЛЬ), но всю глубину мерзости этих потерявших человеческий облик унтерменшей он даже не воображал. Сериал «Чернобыль» открывает ему глаза: оказывается, русские — это не люди низшего сорта, это вообще не люди. Они неспособны к сколь-нибудь разумной сложноорганизованной деятельности и вынуждены ею заниматься только по наущению зловредных коммунистов, строящих в рамках своей извращенной религии какое-то абстрактное «счастье для всего человечества» и уничтожающих ради этой красивой, но вредной сказки лучших представителей собственного народа. Над всем царит КГБ — тайная полиция, которая держит в страхе и политическую верхушку, и ученых, и т. н. обычных граждан, коими в силу их недалекости управляют посредством примитивных лозунгов и мелких денежных подачек. Ради мелких карьерных выгод в условиях секретности и технической безграмотности весь этот муравейник готов поставить под угрозу жизнь на планете. Образ Ленина как источника Зла присутствует в начале и в конце фильма, закрепляя у смотрящего простой условный рефлекс: красный цвет — портрет Ленина — коммунистический лозунг — страдание, боль, смерть.

И вот в связях именно с этими русскими подозревают первое лицо светлейшего оплота всемирной демократии. Задумайся, зритель, а вдруг это в хоть минимальной степени может оказаться правдой? Не лучше ли перестраховаться и прокатить подозреваемого на следующих президентских выборах, а еще лучше — провести их досрочно? Ведь на кону — угроза мирового масштаба, ты же знаешь, что зловредное КГБ так и не выпустило Россию из своих клешней. В этом смысле фильм вышел очень вовремя — как раз после того, как расследование о «связях Трампа с Москвой» завершилось, но если бы оно закончилось иначе, этот сериал мог бы стать последним гвоздем в крышку политического гроба Дональда Трампа. Не случайно же и сниматься сериал начал в апреле 2018-го — как раз в ожидании итогов расследования «русского дела».

В погоне за «достоверностью» фильм сильно детализирован, отлично продуман, прекрасно снят, как продукт — это высокий сорт. Столь титаническая работа, да еще и от студии, предварительно удобрившей почву зрительского внимания всемирно раскрученной «Игрой престолов», не могла быть узконаправленной: такие проекты непременно должны накрывать множество целей. Одна из целей, которую сознательно атакуют в сериале (помимо самого образа России), — это возрождающаяся в самих США симпатия к социализму. Как показывают опросы, доля молодых граждан этой страны (15−35 лет), которые предпочли бы жить при социализме, превысила долю тех, кто предпочитает капитализм. Заказчик опроса, Фонд памяти жертв коммунизма, выразил обеспокоенность таким результатом, указал на «историческую безграмотность» молодежи и «полный провал образовательной системы». А тут еще один из топовых претендентов на пост президента США — сенатор Берни Сандерс — считается социалистом и «относился к СССР совсем иначе, чем это было принято во время холодной войны».

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Так что выстрелить в эту сторону пропагандистским зарядом было насущно необходимо: посмотрите, к чему приводит ваш хваленый социализм, все бедные — но относительно ухоженные, живут под властью мафии — но ухитряются сохранять крохи достоинства. Вам кажется, что преимущество перед капитализмом действительно есть? Но с какой же легкостью эти советские люди теряют всякую человечность, отправляя на смерть себе подобных, мучая зверскими правилами беззащитных, заливая свое сознание и страх (совесть у них вряд ли есть) в прямом смысле грузовиками водки. Фильм, построенный на принципах военной пропаганды, которая сует в лицо зрителю смерть, боль и унижение в невообразимых дозах, призван снять критическое мышление у большинства находящихся перед экраном. И с этой задачей он, вероятно, весьма неплохо справляется.

Направленный на внутреннего потребителя, «Чернобыль» имеет немалый успех и в России. В социальных сетях распространяются восторженные отзывы с благодарностью «американцам за правду». Понятно, что какая-то часть из них написана по заказу производителей в качестве рекламы, но, очевидно, велика доля тех, кто пьет этот информационный яд и нахваливает напиток от чистого сердца. Сама антисоветская пропаганда, ставшая российской идеологией последних десятилетий, весьма этому способствует. И то, что теперь «правду» об истории России рассказывает нашей молодежи американская военная пропаганда, — заслуга российского образования и новой культуры, в которой антисоветизм — это бог, а Солженицын — пророк его.

Владимир Васильев ИА Красная Весна Жить не по лжи

Правда же такова.

Чернобыль стал крупнейшей, но не единственной катастрофой в цепочке бедствий, постигших разваливающийся СССР и его осколки. Рулить процессом довелось Горбачеву, а развал всегда сопровождается катастрофами. Авторы фильма так и не смогли посчитать число жертв аварии, противопоставляя некие косвенные данные, колеблющиеся от 4 до 94 тысяч, «лживой советской пропаганде» 1987 года, заявлявшей о 31 погибшем. Стоит заметить, что, не брось советское руководство огромные силы на устранение последствий аварии, речь шла бы действительно о десятках миллионах погибших как в СССР, так и в Европе. Но это авторов не волнует, им гораздо важнее показать образ генсека Горбачева как ангела-спасителя, посланного, чтобы всё разрулить, и процитировать его слова: «Чернобыль стал причиной распада СССР». Конечно, принеся русским великое благо, ведь распад освободил их от коммунистического ига. И вот по «четырем или девяноста четырем тысячам» погибших авторы льют крокодиловы слезы. А что же до жертв распада — по минимальной оценке, 3,5 млн граждан СССР погибли в результате его крушения, десятки миллионов впали в нищету, вынуждено стали беженцами и лишились всяких жизненных перспектив, — этот аспект деятельности Горбачева должен или замалчиваться, или восприниматься как плата за освобождение.

В кульминационной сцене фильма в ходе суда ведущий ученый-ядерщик Легасов рассказывает «всю правду» о причинах катастрофы, и главным пунктом обвинения в его устах становится режим секретности и страха. Непосредственно виноват начальник смены, бывший в ночь аварии ответственным и ради своих карьерных интересов загубивший реактор. Но его преступление стало возможным только в условиях, созданных в стране всесильным КГБ, которое сокрыло информацию о слабых местах реактора из своего намерения царить над всеми. Из-за этой же атмосферы секретности гибли и облучались невинные люди, не знающие об угрозе распространяющейся радиации, не способные понять, что страну постигла невообразимая катастрофа. Такую точку зрения транслируют авторы.

Цитата из киносериала «Чернобыль», реж. Йохан Ренк. 2019. США — Великобритания И ангел-хранитель за спиной

После своего «гимна правде» Легасов выходит по двор, где видит руководителя операции по ликвидации последствий на ЧАЭС — Щербину, и, как символ правды, светлый и всепобеждающий ангел, стоит за его спиной деревянный Микки-Маус с детской площадки. Микки-Маус в тот раз победил, и через пять лет после Чернобыля не стало зловредного СССР, над которым он так ухмылялся в том эпизоде. Россия обрела независимость, но не десоветизировалась, более того — СССР вызывает симпатии. Посмотрев «Чернобыль», российский зритель должен раз и навсегда отказаться от мысли о возрождении социализма и взваливания на себя ответственности за свою собственную судьбу, и убедить себя, что куда проще будет препоручить ее Микки-Маусу, назвав это «независимостью».