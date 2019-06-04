В рамках девятого Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже в минувшую субботу, 8 июня, состоялся опен-эйр фестиваль «Музыка мира в Белом колодце». В этот день выступили белорусская группа Naviband, Мэнни Уолтерс (ЮАР) и певица с Фарерских островов Eivør.

Марина Каширская ИА REGNUM Мэнни Уолтерс

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

По традиции, фестиваль прошёл на берегу озера в меловом карьере Белый колодец в 12 километрах от Воронежа. В течение дня посетителей фестиваля из Воронежа в Белый колодец и обратно возили фестивальные автобусы.

По подсчётам организаторов, на концерте побывали 3,7 тыс. зрителей. Фестиваль традиционно завершился фейерверком на фоне меловых гор.

Открывала фестиваль белорусская группа Naviband — участники «Евровидения» 2017 года и частые гости российских музыкальных фестивалей.

Павел Ищенко ИА REGNUM Naviband

Марина Каширская ИА REGNUM Naviband

Марина Каширская ИА REGNUM Naviband

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

Коллектив исполняет инди-поп с элементами фольклорной музыки — причём как на белорусском, так и на русском языках. По словам самих музыкантов, программу для Воронеже они составляли таким образом, чтобы зрители смогли узнать их с разных сторон.

«Сейчас мы подготовили особенную программу. Мы не только фолк-группа, у нас хватает песен более популярных. Конкретно к сегодняшнему фестивалю подготовились, чтобы соединиться с природой и с этим местом», — рассказали артисты.

Павел Ищенко ИА REGNUM Naviband

Марина Каширская ИА REGNUM Naviband

Мэнни Уолтерс — певец из ЮАР, который исполняет электрик-блюз и соул со своей группой. На Платоновском фестивале состоялось его первое выступление в России.

«Самые долгие 26 часов в пути. Мы были измотаны, но, когда приехали в Воронеж, почувствовали себя дома. Это напомнило мне о студенческих и университетских городках Южной Африки. Москва была потрясающей, но в аэропорту было напряжённо, а в Воронеже гораздо лучше», — поделился впечатлениями артист.

Марина Каширская ИА REGNUM Мэнни Уолтерс

Марина Каширская ИА REGNUM Мэнни Уолтерс

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

На встрече с журналистами Мэнни Уолтерс рассказал, как начинал свой музыкальный путь, о чём он пишет песни и чем публика Платоновского фестиваля отличается от привычных ему слушателей.

«В моём родном Кейптауне у нас есть похожая площадка для выступлений, джазовый фестиваль в Йоханнесбурге проходит в похожем месте, но нигде нет сцены на фоне озера и гор.

Атмосфера отличается очень сильно. За годы, на протяжении которых я пытался общаться с людьми со всего мира через свой голос, это первый раз, когда я выступаю перед абсолютно новой аудиторией», — признался Уолтерс.

Марина Каширская ИА REGNUM Мэнни Уолтерс

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

Павел Ищенко ИА REGNUM Image007

Певица Eivør с Фарерских островов стала хедлайнером фестиваля. За свою творческую карьеру она записала 13 альбомов, получила 18 премий Faroese Music Awards, три премии Icelandic Music Awards и две премии Danish Music Awards. Уже несколько лет она работает над саундтреками к фильмам и сериалам («Аббатство Даунтон», «Глубоководный горизонт», «Молчание», «Последнее королевство»).

Eivør уже бывала в России с концертами, однако она призналась, что в Воронеже ей и её музыкантам оказали особенно тёплый приём.

«Я была в России несколько раз, но никогда — в Воронеже. Должна сказать, что это мой лучший визит в Россию. Мне было очень жарко, но здесь очень красиво и очень добрые люди. Мы чувствуем, что нам здесь рады, и наслаждаемся каждой секундой», — заявила певица.

Марина Каширская ИА REGNUM Eivør

Марина Каширская ИА REGNUM Eivør

Марина Каширская ИА REGNUM Eivør

На встрече с прессой певица попыталась найти секрет популярности скандинавской музыки среди российских слушателей, рассказала о магии в своих песнях и о причинах, по которым её называют «фарерской Бьорк». Выяснилось, что она не считает свою музыку похожей, но с удовольствием поработала бы с Бьорк.

«Приехав с Фарерских островов, я была потрясена, узнав, что в России так интересуются скандинавской музыкой. Это совсем другая культура, однако всё равно мы слышим какое-то сходство. У группы, которая играла до этого, я узнавала какие-то звуки. Возможно, дело именно в сочетании чего-то знакомого и нового.

Мистика в моей музыке, возможно, восходит к тем местам, откуда я родом. Там темно зимой, очень много контрастов, чего-то дикого. И в то же время присутствует что-то тёплое и доброе. В своей музыке мне нравится сочетать мягкость и дикость. Возможно, поэтому она кажется мистической», — рассказала певица.

Марина Каширская ИА REGNUM Eivør

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители