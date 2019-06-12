В Польше снова заговорили о Янтарной комнате. Как сообщает портал Dziennik Elbląski, новая надежда появилась после того, как в бывшем штабе сухопутной армии вермахта в Мемерках, где сегодня находится местный Музей Второй мировой войны, был найден скрытый секретный вход. В 1940-х годах немцы здесь построили 250 объектов, в том числе 30 железобетонных укрытий. Под конец войны они многое взорвали, но не все, часть бункеров остались заброшенными.

wikipedia.org

«Мы можем смело говорить о прорыве в поисках, — заявил директор музея Бартломей Плебанчик. — Благодаря использованию профессионального георадара нам удалось определить местоположение подземного тоннеля. Устроив раскопки места, показанного устройством, мы нашли люк, который почти наверняка не открывали со времен войны». На плите размером 1,5×1,5 м, закрывающей вход, выросло дерево. Специалисты говорят, что, возможно, здесь находятся исторически ценные документы и многое другое. Ведь в Мамерках служили около 40 генералов и 1500 офицеров и солдат. Но самым главным призом, считают исследователи, может стать знаменитая Янтарная комната, которую в этих краях ищут уже не первый год. Свою команду в Мамерки отправил американский телеканал History Channel. «Стоит подчеркнуть, что в случае обнаружения объектов, имеющих историческое значение, они будут переданы в государственные музеи», — отмечает издание.

Как указано на сайте музея, Янтарную комнату искали в Мамерках в 2016—2017 годах, после чего эта местность приобрела всемирную известность. В мае 2018 года была открыта реплика Янтарной палаты зала, которая расположилась на 60 квадратных метрах. Янтарная комната, пребывавшая в России в Царском селе, напоминают сотрудники музея, в 1941 году была разграблена немцами. Янтарную комнату отправили в замок в Калининграде. 9 апреля 1945 года Красная армия захватила крепость, но ее там не обнаружили. Поиски Янтарной комнаты продолжаются и по сей день. Из рассказов жителей Мамерок известно, что Эрих Кох, бывший гаулейтер Восточной Пруссии, указал место сокрытия сокровищницы. Польские саперы взорвали фундамент бункера № 31, чтобы добраться до укрытия, обозначенного Кохом, но безуспешно. Сокровищница так и не была найдена.

Janericloebe Штаб Верховного командования сухопутных войск в Мамерках

Напомним, что в августе 2015 года польская пресса уже писала о находке в горах возле города Валбжих (Нижняя Силезия) легендарного «золотого поезда» нацистов, забитого золотом и бриллиантами. И тогда же британский телеканал Sky News предположил, что среди сокровищ «золотого поезда» находится Янтарная комната. Однако в апреле 2016 года появились заявления о находках в комплексе бункеров немецкого военного командования в Мамерках на Мазурах. Поисковики обнаружили неизвестное до того помещение, которое связали с Янтарной комнатой. Как говорил Плебанчик, «если бы шансы найти элементы Янтарной комнаты или других ценностей, замурованных гитлеровцами, были невелики, то никто наверняка не принимал бы двух попыток обнаружить скрытое помещение. Проведенные в 1950—1960-х годах взрывные работы дают основание полагать, что на территории Мамерок на самом деле что-то спрятано.

В середине июня 2016 года поисковики приступили к буровым работам в районе бункера. Около 9 часов они пытались добраться до той самой загадочной секретной комнаты, наличие которой диагностировал георадар, но так и не смогли пробиться через бетон. Специалисты заявляли, что не теряют надежду на то, что Янтарную комнату удастся обнаружить на Мамерках, но даже если и нет, то «мы рассчитываем на другие сокровища, которые обязательно станут большой сенсацией». Впрочем, горячие головы еще в 2012 году попытался остудить известный польский искусствовед Мирослав Антоний Фигель. По его мнению, Янтарная комната не только найдена, но и давно перевезена в Россию, причем находится она у всех на виду — под видом восстановленной копии Янтарной комнаты, которую в 2003 году выставили в Царском Селе под Санкт-Петербургом.

«Конечно, это оригинал, — заявлял Фигель. — Я также знаю, где Янтарная комната была спрятана в конце Второй мировой войны. Я знаю, когда ее вывезли оттуда. Бесспорных доказательств у меня нет, это правда. Но если кто-то спросил бы у Герхарда Шредера, который тогда был канцлером Германии, или Владимира Путина, президента России, то, как знать, может, они и подтвердили бы эту информацию. Но это политика, а я не занимаюсь политикой».

Kremlin.ru Встреча Герхарда Шрёдера и Владимира Путина

Нынешние польские поиски прокомментировал в интервью РИА Новости калининградский краевед Николай Шумилов. «Они прорабатывают версию нахождения Янтарной комнаты в Польше уже пять лет, — сказал он. — С одной стороны, подобный интерес отраден. Но, с другой стороны, если посмотреть на исторические факты, то станет ясно, что Янтарная комната вряд ли там находится. Исторические документы, допросы свидетелей свидетельствуют о том, что Янтарная комната была загружена в секретный бункер в северной части Восточной Пруссии, на территории современного Калининграда». По его словам, возглавляемое им поисковое объединение «Белый поиск» располагает данными о локации комнаты в Калининграде: около 30 ящиков с панелями и три ящика с другими элементами спрятаны в бункере секретного назначения на глубину 30 метров.

Конечно, как России, так и Польше важно первыми обнаружить легендарное сокровище — и желательно на своей территории. Для Варшавы — это не просто вопрос престижа, в этом случае она сможет поторговаться с Москвой и попросить в обмен какие-то ценные для поляков вещи, которые находятся на российских территориях. Однако, похоже, тайна Янтарной комнаты еще долго будет будоражить умы польских и российских поисков. В свою очередь, директор музея «Царское Село» Ольга Таратынова в интервью ТАСС сообщила, что «не теряет надежды на то, что подлинник Янтарной комнаты однажды будет найден. Хорошо бы, чтобы это случилось при нашем поколении. Но, скорее всего, она будет в очень плохом состоянии». Неужели рассчитывать на находку российского сокровища уже нет шансов?