11 июня 2019 года в Киеве состоялся форум украинской интеллигенции «За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!». Слов там было сказано много, но труд умирает не в словах, а в результате. И результат таков: Филарет, почетный патриарх (но не предстоятель) СЦУ, Святейшей церкви Украины, и он же — патриарх (и предстоятель) УПЦ КП (Украинской православной церкви Киевского Патриархата) вступил в ожесточенный бой. Фактически — с самим собой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Потому что «птенцы гнезда Филаретова», молодые митрополиты Епифаний (Сергей Думенко, 40 лет), Евстратий (Иван Зоря, 41 год), Александр (Александр Драбинко, 42 года), etc. очень быстро оставили 90-летнего «почетного» наедине со своим почетом, но без власти, и сейчас пытаются отодвинуть от главного — денег. Но ветерана церковных интриг обидеть может всякий, но не всякий успевает извиниться. И Филарет перешел в атаку.

На форуме было сказано много слов, но труд овеществляется не в словах, а в результатах. А основной результат таков: Филарет заявил о созыве 20 июня поместного собора УПЦ КП для отмены решений Объединенного синода, который состоялся 15 декабря 2018 года в Киеве, и потребовал у нового президента Украины Владимира Зеленского «поддержки Украинской православной церкви Киевского Патриархата от любого нападения».

Поскольку созданная в декабре прошлого года СЦУ была создана формальным объединением Киевского патриархата и Украинской автокефальной Церкви (с миноритарным участием двух митрополитов украинской церкви Московского патриархата), то действия Филарета по факту означает только одно — раскол недавно созданной автокефальной СЦУ, с такой, гм… «любовью» выпестованной константинопольским патриархом Варфоломеем, украинским экс-президентом Порошенко и послом США по вопросам международной религиозной свободы Браунбеком.

Потому что автокефалия (самостоятельность) была предоставлена специальным томосом, каллиграфически исполненным на пергаменте афонским иеромонахом Лукой, и этим же томосом были определены пределы этой самостоятельности.

Сейчас Филарет начал ожесточенную атаку на содержание томоса. В истории украинской церковной суверенности (или ее отсутствия) открывается новая страница. Но — в любом случае и как бы ни относиться к лидеру борьбы за украинскую автокефалию, — это уже история. Поэтому интервью Филарета, которое он дал в канун интеллигентского форума интернет-изданию «Главком», следует привести полностью, хотя бы как «документ эпохи». Но и удержаться от собственных комментариев к этому документу просто невозможно. Потому что уж слишком много там лукавства

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

А теперь — с богом!

Ваше Святейшество, последние непростые события в ПЦУ очень разочаровывают верующих. Вы можете коротко объяснить, действительно есть риск раскола в церкви?

Мы получили от Константинопольского патриарха томос, но не такой, на который ожидали. Это не такой томос, который имеют Румынская, Элладская, Сербская, Русский, Болгарская, Польская или Албанский церкви. Они полностью независимы от Матери-церкви — Константинопольского патриархата, а так называемая Православная церковь Украины от него зависима. В чем эта зависимость? Во-первых, мы не имеем права варить миро. А церковь, такого права не имеет, не является независимой. Церковь просит миро в другой церкви, той же Константинопольской, если она бедная и сама неспособна сварить миро, потому что оно дорогое. А Украинская церковь всегда варила его сама. И тогда, когда находилась в составе Константинопольского патриархата до 1686 года. И даже после того, как Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату, она тоже варила миро в Киево-Печерской лавре. Во-вторых, этот томос запрещает нам иметь епархии и приходы за пределами Украины. За рубежом проживают 20 000 000 украинцев, и многие из них православного вероисповедания, они хотят принадлежать к Украинской православной церкви. А томос им это запрещает и указывает, что эти украинцы должны принадлежать к Константинопольскому патриархату. Тогда как эмиграция других церквей — Российской, Румынской, Болгарской, Сербской, Антиохийской — относится к ним самим.

Комментарий: еще в декабре прошлого года, за неделю до томоса, митрополит Черкасский Софроний чуть ли не криком кричал: «Когда я в Москве принимал миро, а это недешевая штука, чтобы вы знали, их до 12 различных видов. Каждый год я ездил и брал по 2 литра мира. У меня за это никто никогда не принимал ни копейки, я никому ничего не давал. А теперь, чтобы мне взять миро в Греции, то я должен буду ехать туда, а ведь дорога, и давать мне миро не за одну гривну, а за евро или за доллары». В итоге этот митрополит Черкасский, лидер автокефалистского крыла в епископате УПЦ МП, в автокефалистскую церковь так и не перешел)

Почему такая дискриминация возникла?

Потому что Константинопольский патриарх хочет увеличить свою паству благодаря Украинской, так же, как делает это через греческие церкви. Вообще-то он хочет, чтобы вся православная эмиграция подчинялась ему. Но другие поместные церкви это отвергли. Почему Украинская церковь должна отдавать свою паству Константинопольскому патриарху? Тем более, что сами верующие против этого. Мы стоим на позициях свободы выбора: если хотите принадлежать к Константинопольскому патриархату, то можете принадлежать. Но томос заставляет нас насильно отдать свою зарубежную паству. В-третьих, автокефальная церковь все свои проблемы должна решать сама на своих синодах, архиерейских и поместных соборах. А нам в томосе прописали, что проблемы, которые возникают в ПЦУ, будет решать Константинопольский патриарх. То возникает вопрос: в чем же тогда заключается наша автокефалия? Поэтому мы такой автокефалии не хотим.

Комментарий: а что удивительного? На территории Турции Константинопольскому патриархату принадлежит 140 церквей, в которых молятся не более 4000 человек . Почему церковные менеджеры из Фанара должны отказываться от перспективы управления 17919 действующими религиозными общинами?

Почему же тогда перед Объединяющим собором не удалось выяснить все детали и условия, почему вы согласились на создание такой церкви?

На Соборе 15 декабря нам было известно, что томос будет вручен 6 января 2019. Но содержания его не вскрывали. Если бы я знал, что будет именно такой томос, то мы бы от него отказались. И поэтому сейчас что происходит? С одной стороны, якобы получили томос и есть эйфория, но многие верующие даже не знают, что в том томосе написано. И если бы понимали, что мы оказались в таком же положении относительно Константинопольского патриархата, как Киевская митрополия Московского патриархата в Москве, то эйфории бы не было.

Комментарий: а вот и первое лицемерие. О создании Устава будущей СЦУ свидетельствовало «Коммюнике Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата от 29 ноября 2018 года)», а девять пунктов Устава уже 4 декабря 2018 года опубликовала газета Вести. Уже тогда было ясно: по сравнению с тем, что предлагает Украине константинопольский патриарх, условия автономии, предложенные УПЦ МП Московским патриархатом — «это фактически было устройство автокефалии». Не мои слова, а архиепископа Телмисского Иова (Гечи) из Константинопольского патриархата.

То есть фактически у нас нет независимой церкви?

Нет. Она автокефальная только по названию, ведь, по сути, прав независимой автокефальной церкви ПЦУ нет.

Но из Константинополя и от руководства ПЦУ звучат заявления, что это временно и когда-нибудь Украинская церковь будет полностью автокефальной, даже будет иметь патриарха.

Я хотел бы напомнить о переговорах с тем же митрополитом Эммануилом (одним из представителей Константинопольского патриарха во время процедуры предоставления автокефалии Украинской церкви — А.Г.) во времена президентства Виктора Ющенко. Тогда нам просто предложили контракт. Смысл его таков: мы становимся частью Константинопольского патриархата, так, как Критская церковь (полуавтономная православная церковь в составе КПЦ, — «Главком»).

Я тогда сказал, что на таких условиях мы подчиняться не будем. И это предложение отвергли. А теперь они от нас скрыли, что в томосе будет почти то же самое. Сначала провели Собор, а потом дали томос практически с теми же формулировками, которые предлагались ранее. В 2008 году я спросил митрополита Эммануила о том, когда мы получим автокефалию. И он сказал: «Ну, может, через год, а может, через пять или десять …». Я тогда подумал: «А может, через сто лет?». Так теперь с обещаниями по патриархата ПЦУ: может, когда будет, а может, и никогда …

То есть украинцев обманули?

Да. Обманули.

В Уставе ПЦУ есть положение (пункт 1.4) о том, что членами ПЦУ есть православные граждане, которые проживают в пределах Украины. Но если, скажем, не дай бог, в результате дальнейшей российской агрессии и боевых действий территория Украины начнет уменьшаться, то получается, что и церковь автоматически начнет уменьшаться?

Да.

Ваше Святейшество, вы можете сказать, кто был инициатором получения автокефалии во времена президентства Петра Порошенко? Ведь события происходили в прошлом году так быстро и форсированно, что некоторые до сих пор считает это чисто политическим проектом бывшего главы государства.

Инициатором автокефалии была сама Украинская православная церковь. Когда в 1991 году мы провели поместный собор, то обратились с просьбой к московскому патриарху, потому что тогда были частью РПЦ. Но нам отказали. Тогда мы обратились к Константинопольскому патриархату, потому что в конце XVIII века Киевская митрополия была его частью. И Вселенский патриарх нам сказал: «Пусть сначала обратится президент».

Мы начали просить президентов. И обращение от них были. Тогда нам выдвинули новое условие: сначала объединитесь, а потом будем говорить. И уже когда президентом стал Петр Порошенко, то он начал активно отстаивать автокефалию Украинской церкви. Сам встречался с патриархом, в Константинополь ездили его представители, обращалась Верховная Рада. То есть все прилагали усилия, чтобы получить эту автокефалию. Но еще раз повторяю: никто с нашей стороны не знал, что будет вписано в томос.

Комментарий: все было не так миролюбиво. 25 июня 1992 года в киевском кабинете Филарета на улице Пушкинской горстка людей (депутаты, эсбэушники, Филарет с обслугой, полтора десятка согнанных служителей Украинской автокефальной церкви), которых никто не уполномочивал вообще решать какие-то церковные проблемы, приняли «судьбоносные» для православия в Украине решения. Согласно им, в Украине упразднялись обе существующие церкви — УПЦ и УАПЦ, их движимое и недвижимое имущество (храмы, монастыри, счета в отечественных и зарубежных банках и т.д.) объявлялось собственностью новой, созданной в том же предбаннике структуры, названной УАПЦ-КП (букву «А» в последующем убрали). Руководить ею должна была «высшая Церковная Рада», куда вошли опять же присутствующие нардепы и «иерархи». Патриархом новой структуры, после года совершенно невыразительного правления 94-летнего Мстислава (Скрыпника) стал Филарет. «Это совершенно беззаконное действо было именовано «объединительным собором». Приходится признать, что в 2019 году практически тоже самое пытаются проделать уже с Филаретом

Но еще летом 2018-го были сомнения относительно того, когда будет получен томос — до конца года или в начале нынешнего. Говорили, что его могут оказать и после президентских выборов. Что способствовало такому быстрому развитию событий?

Поспособствовало то, что Московский патриарх не поехал на Всеправославный собор, состоявшийся в 2016 году. Он не только сам не поехал, но и сагитировал антиохийскую, Грузинскую и Болгарскую церковь. И это побудило Вселенского патриарха признать УПЦ автокефальной, этот инцидент дал толчок.

Комментарий: в канун передачи томоса все больше говорили о каноническом праве, исторической справедливости. Но оказывается, все проще? Имущество и банальная месть?

Но произошло это перед президентскими выборами. Поэтому это дает основания говорить, что были также и политические мотивы.

Конечно, со стороны Порошенко были свои интересы. Потому что Украина ждала томос об автокефалии, наша церковь жила этой мечтой. И Порошенко на этой волне думал, что он добьется томоса и это повысит авторитет главы государства на выборах. И он таки повысил его рейтинг.

Комментарий: предвыборный рейтинг Порошенко я январе действительно вырос на 6% по сравнению с месяцем ранее, с 11,6 до 17,7%. Но по итогам первого тура Порошенко набрал 15,95%.

А кто из епископов УПЦ Киевского патриархата непосредственно участвовал в переговорном процессе? Митрополит Епифаний был задействован?

Переговоры от моего имени вел архиепископ Евстратий (владыка Черниговский и Нежинский, ныне заместитель предстоятеля ПЦУ в вопросах внешних церковных связей, — А. Г.). Но и я несколько раз встречался с митрополитом Эммануилом. И я говорил ему о наших условиях. Он выслушивал и говорил, что сначала мы должны войти в состав Константинопольского патриархата, а затем, после предоставления Томоса и получения автокефалии вроде получим право на полную независимость.

То есть нынешний предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не принимал в этих переговорах никакого участия?

Никакого! Он меня сопровождал на некоторых встречах с президентом. И когда Порошенко мне сказал, что условием Вселенского патриарха для получения томоса мое невыдвижения на предстоятеля церкви, тогда я предложил Епифания.

Почему возникло такое условие? Чем это аргументировали?

Потому что в Константинопольский патриархат должна войти митрополия, а не патриархат. Патриархат не может быть в составе другой церкви. А Вселенскому патриарху нужно было, чтобы Украинская церковь стала частью Константинопольского патриархата. Если бы я выдвинул свою кандидатуру в качестве патриарха, то эта церковь должна стать патриархатом.

Есть информация, что против вашей кандидатуры лично выступил Московский патриарх Кирилл. Во время встречи с Варфоломеем он попросил, чтобы ни при каких условиях вы не возглавили автокефальной церкви.

Мне известно, что когда Кирилл поехал на встречу со Вселенским патриархом 31 августа (в прошлом году), то он имел три задачи. Первое — договориться, чтобы никакого томоса об автокефалии Вселенский патриарх Украинской церкви не давал. Если не получится, то второй вариант: оттянуть предоставление томоса на период после президентских выборов. Думали, что новый глава государства не будет его добиваться. Когда и этот вариант был отвергнут, то Кирилл попросил, чтобы предстоятелем автокефальной Церкви не был патриарх Филарет. Это совпадало с интересами и Константинополя, и Москвы.

Комментарий. Это не лицемерие, это мегаломания. Да, Фанару Филарет мешал, причем именно своими амбициями. Но Константинопольский патриархат НИКОГДА не рассмаривал Филарета как патриарха. 11 октября 2018 года Синод патриархата снял анафему «с Филарета Денисенко» и восстановил его всего лишь «в епископском сане, причем без предоставления кафедры. Зато саму его персону «почти официальные» СМИ Фанара трепали беспощадно. Вплоть до статей с заглавием «Филарет: часть решения или источник проблемы?»

Почему Варфоломей выступил против вашей кандидатуры?

Потому что в Константинополе нас прямо спрашивали, что они будут иметь от этого томоса. Я отвечал: «Если Украинская церковь станет автокефальной, то будете иметь мир в православных церквях. Не будет борьбы между Москвой и Константинополем за первенство». Ведь РПЦ уменьшится. Но им хотелось иметь Украинскую церковь под своим влиянием. И поэтому пошли на такой вариант, чтобы меня устранить любым способом. Потому что они не могли допустить, чтобы ПЦУ возглавил патриарх.

Во время автокефального процесса Константинополь получил в Киеве ставропигию в Андреевской церкви. Говорят, что Вселенский патриархат претендует еще на несколько исторических зданий в Украине.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Константинопольский патриархат хочет влиять на украинскую церковь, то есть поставить ее в зависимость. Хотели не только Андреевскую церковь, были планы и на Львов, чтобы и там была ставропигия. Мало того, сейчас требуют от митрополита Епифания, чтобы он поставил у себя викарным епископом грека.

Комментарий: говорят? В томосе слово «ставропигии» употреблено во множественном числе, а обещали Фанару 11 объектов — 9 монастырей и два земельных участка. Это не считая уже переданной Андреевской церкви).

Фактически «смотрящего»?

Да, наблюдателя. И тот будет передавать все, что требует Вселенский патриарх, а Константинополю докладывать то, что происходит в ПЦУ. Это лишнее доказательство того, что мы не настоящая автокефальная церковь.

Это все очень печально. Ведь сегодня все выглядит так, что сначала ездили с томосом, радовались — и только сейчас прозрели. Сейчас вам создается очень плохой имидж — раскольника, человека, который может погубить молодую церковь.

Это не так. Я раскол не делал и не буду делать. Потому что Киевский патриархат — это ствол, который имеет глубокие корни. А ПЦУ — это ветвь на этом стволе. Так может ствол отделиться от ветви? Не может. Но мы и не хотим, чтобы ветвь отделялась от ствола. Поэтому желаем не разделения. А Епифаний делает все, чтобы это разделение произошло. Что он делает? Он заставил все епархии перерегистрировать свои уставы Киевского патриархата на ПЦУ. И сейчас уже идет процесс перерегистрации приходов. Для чего? Чтобы ликвидировать Киевский патриархат.

Комментарий: это лицемерие. Ликвидация УПЦ КП, путем объединения ее с автокефалистами, было условием sine qua non предоставления томоса. «Стволом дерева» ныне назначена СЦУ. УПЦ КП рассматривается как не более, чем ветвь. Как «лозу неплодоносящую». А «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (От Иоанна 15:2). И Филарет сознательно пошел на это условие.

Но он все равно должен быть ликвидирован в связи с созданием единой автокефальной церкви.

Это намерения Константинопольского патриархата, чтобы потом ПЦУ полностью себе подчинить. Заинтересован в этом и Епифаний. Ведь после ликвидации Киевского патриархата он станет единоличным руководителем Украинской церкви, хотя и под наблюдением Константинополя.

Некоторые эксперты говорят, что Киевского патриархата в Украине не было. Потому что это была, мол, никем не признана структура.

Мы официально зарегистрированы: есть патриарх, есть архиереи, приходы.

А ваша киевская епархия перерегистрировалась?

Нет.

Это единственная епархия не перерегистрировалась?

Есть еще какие-то. Точно не скажу… То есть заинтересованность в ликвидации Киевского патриархата есть и со стороны митрополита Епифания. И в этом направлении работает. Но ликвидировать нас ему не удастся.

Верующие искренне боятся, что этот конфликт деструктивный, уже собирают подписи и обращение в поддержку единой ПЦУ.

Мне известно, что сейчас в епархиях идут собрания, где агитируют не по единой церкви, а за ликвидацию Киевского патриархата.

Ваше Святейшество, здесь момент не только формальный по ликвидации. Здесь вопрос и в отношении верующих. Они разочарованы событиями, даже влиятельные доноры говорят о своем нежелании поддерживать церковь, в которой происходят такие события.

Такие же события происходили в 1992 году. Тогда было даже хуже. Но из горчичного зерна, когда я остался с одним епископом Иаковом Бойчуком, мы создали этот большой патриархат, которому дали томос. Так и сейчас. Время есть. И с этого Киевского патриархата снова вырастет большая церковь. Ибо все увидят, что Киевская митрополия Московского патриархата служит Москве, а ПЦУ — Константинополю, а Киевский патриархат, хотя и маленький, служит украинскому народу. И когда эту правду увидят, то начнут к нам приходить. Другого пути нет.

Комментарий: томос дали не УПЦ КП, а той Церкви, «что находится в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украины вместе со Священными Митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями». И, с точки зрения Фанара, ее следует «упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины». СЦУ, а не «православная церковь в Украине» (ПЦУ), как это демонстративно делает Филарет

Вы об этом говорили с митрополитом Епифанием?

Он со мной не встречается.

Но вы его недавно поздравляли с тезоименитством …

Не буду же я во время богослужения об этом с ним говорить. За полгода он со мной встречался всего несколько раз. И то говорили «о погоде», а не о делах.

Считаете ли вы своей ошибкой то, что предложили кандидатуру митрополита Епифания на место предстоятеля ПЦУ?

Ошибка моя большая. Я ее признаю. Но главная моя ошибка не в этом, а в том, что мы получили томос об автокефалии не такой, как надо. Потому что если бы мы получили томос такой, как другие церкви имеют, то этой бы политики не было.

После того, как поняли, что томос не такой, Петр Порошенко приобщался к улаживанию ситуации? Ведь он должен выступить гарантом договоренностей.

Нет. Он уже отошел от этого. Как мне известно, он хотел, чтобы предстоятелем была не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. — А.Г.). И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона — 28. Так кто эти 28? 2 — московских, 13 — с УАПЦ, а 13 архиереев — с Киевского патриархата.

Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата?

Потому что Порошенко провел работу.

Это правда, что некоторым епископам платили деньги за голосование? Даже озвучивали цифру в $20 тыс.

Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тыс. Но правда это или нет — я утверждать не могу.

В свое время Польскому государству автокефалия ее православной церкви обошлась в 3 млн злотых. По вашему мнению, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за наш томос? Есть ли какая-то тайная часть договора между Киевом и Фанаром?

Этого я не могу утверждать, потому что не знаю.

А почему не обнародуют документы и протоколы Объединительного собора? Ведь до сих пор неизвестно, кто на нем присутствовал, которые были дискуссии, как проходило голосование.

А потому что это был Собор Константинопольского патриархата. Поэтому все эти документы приняли в Стамбул. А здесь нет ничего.

Можно сказать, что митрополита Епифания выбрали только благодаря вашим настоянию и авторитета. Ведь, насколько известно, среди епископата УПЦ КП митрополит Епифаний был невысокую поддержку: ему завидовали, потому что в совсем молодом возрасте он сделал такую стремительную церковную карьеру.

Это правда, что Епифаний стал предстоятелем только благодаря моей настойчивости. Если бы я не хотел, то он бы никогда не стал предстоятелем ПЦУ. Это стопроцентная правда.

Почему же тогда он вас предал?

А почему Иуда предал Христа?

Неужели не осталось путей, чтобы объясниться с ним? Вы готовы встретиться с митрополитом Епифанием и обсудить эту ситуацию?

Хотел и хочу. Но условия такие: независимость от Константинополя.

Но разве это в силах Епифания?

Если бы Епифаний вместе со мной встал на этот путь — полная независимость и от Москвы, и от Константинополя, то мы бы руководствовались только интересами независимой Украинской церкви, а также интересами своего государства.

Почему Епифаний побоялся этого?

Мне Епифаний прямо сказал, что это от него не зависит.

А от кого тогда он зависит?

Правильно: здесь и возникает вопрос — от кого? Потому что если я предстоятель, то я не могу сказать, что «не все от меня зависит». Все церковные дела зависят от него. А если от него не зависят, то от кого это зависит?

Кто на него влияет: Константинополь, кто-то из среды украинского политикума или, возможно, большой бизнес?

Не хочу все эти тонкости раскрывать.

Почему?

Я знаю, кто влияет.

Намекните, в каком направлении искать … Олигархи какие влияют?

Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас. А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга станем поливать грязью, то не сможем сойтись.

Но сейчас складывается странная ситуация. Вы утверждаете, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Вы должны оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний — представлять церковь извне. В свою очередь митрополит Епифаний говорит, что никаких договоренностей не было и о них якобы он вообще ничего не знает. Так говорят неправду?

Дело в том, что об этом мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания еще перед Собором. И президент мне говорил: «Вот вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний — представлять церковь извне».

Возможно, в тот момент он рассчитывал, что Епифания не изберут, так и наобещал вам такого?

Он (Петр Порошенко, — А.Г.) хотел Симеона. И когда я выдвинул Епифания, то он попросил, чтобы Симеон стал заместителем предстоятеля. И все это было в присутствии Епифания. И все это слышали.

Но не один Епифаний отошел от вас. Отошли очень много епископов, в частности, Евстратий (Зоря), который сейчас активно отстаивает ПЦУ. Почему так случилось, что вы фактически остались в одиночестве?

Евстратий (Зоря) хотел влиять. При мне он влиять не мог. Он выполнял то, что я ему говорил. Даже тогда, когда выступал по телевидению и давал интервью. Предварительно все общее направление он согласовывал со мной. Но всегда хотел своего. Поэтому очень быстро перешел. Я не знаю, конечно, там еще между ними отношения. Что касается других епископов, которые также перешли на сторону Епифания, то это произошло по одной причине: мне 90 лет. Все думают: «Умрет скоро … Ну, пусть там два, три или пять лет еще проживет. А дальше что? А мы молодые. С кем будем? Надо держаться того, кто моложе». И вот эти рассуждения на многих подействовали. Это — первое. Второе. Чиновники администрации Порошенко остались, и они влияют на местах.

Пока что…

Но «пока» все и происходило. Ибо до президентских выборов Администрация сильно влияла. Архиереи руководствовались своим будущим. Со мной они своего будущего не видели.

Сейчас епископы называют еще одну причину: мол, они были финансово зависимыми от Киевской патриархии, а сейчас стали фактически автономными руководителями и распорядителями епархиальных средств.

Это неправда. Финансово каждая епархия независима. Епархии должны делать взносы на содержание патриархии, но я не требовал от них этих взносов.

В одном из интервью митрополит Епифаний жаловался, что вы контролируете финансы киевских церквей. И якобы из-за этого в митрополии ПЦУ нехватка средств.

То, что я контролирую средства Киевской патриархии, это правда. Но я не контролирую средства приходов. Приходы города Киева делают взносы на патриархию, да и то не все приходы. Потому что если приход бедный, то никто этого не требует. А в Киевской патриархии есть средства на свое существование. И Епифаний хочет завладеть этими средствами.

То есть это правда, что к вам приходили и требовали передать счета Киевской патриархии?

Епифаний нашел юристов, изучали вопрос, можно ли средства патриархии перевести на него. Юристы изучили сказали, что пока не будет подписи патриарха, это сделать невозможно. Поэтому он сейчас хочет ликвидировать Киевский патриархат и патриархию, чтобы завладеть средствами.

Кто-то из политиков пытался стать коммуникатором между вами и Епифанием?

Не было таких.

А вы, например, не обращались к Петру Порошенко?

После того как Порошенко закончил ездить по епархиям с томосом, он прекратил со мной все отношения.

Комментарий: этот большой и полный недомолвок кусок интервью свидетельствует об одном — «война» между «почетным патриархом» СЦУ и митрополитом Епифанием, предстоятелем СЦУ становится неизбежной. Филарет представил Епифания Иудой, предавшим учителя, технично намекнул на коррупцию во время избрания предстоятеля (20 000 баксов «на нос»), откровенно намекнул на свои финансовые возможности и «налоговые льготы» для тех «бедных приходов», которые встанут на его сторону. Ну и технично дистанцировался от лузера последних выборов, Петра Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко и раскольники

И никто из бывшей Администрации президента Порошенко к вам не обращался?

Нет. Они себя ведут так, будто меня не существует … Новый президент встречался со мной. Я его поздравил. Он ответил на мое приветствие — у нас с ним нормальные отношения.

Какое впечатление составил у вас Владимир Зеленский?

Энергичный. И знает, что нужно Украине. Я надеюсь, что ему удастся изменить страну к лучшему.

То есть вы не считаете его избрания катастрофой для страны?

Не считаю.

Просили вы его о каком содействие по коммуникации с Епифанием?

Этот вопрос не стоял.

А новая Администрация за эти несколько недель не интересовалась процессами в ПЦУ? Никак на них не пыталась повлиять?

Сейчас им не до этого. Сейчас все заняты выборами в парламент.

Вы были бы не против, если бы новая Администрация способствовала решению конфликта в ПЦУ?

Моя позиция такова: Церковь должна решать свои вопросы сама. И она должна поддерживать Украинское государство. Ибо не государства — не будет независимой церкви. Но церковь заинтересована, чтобы государство в лице президента способствовала утверждению независимой церкви.

Ваше Святейшество, совсем недавно, в январе, государство громко праздновала ваше 90-летие. Вы получили свидетельство глубокого уважения к вам, без преувеличения вы уже имели статус национального героя… В тот момент, с высоты лет, опыта вы не думали о том, что, возможно, время отдать все дела Епифанию, а дальше как бог управит — так и будет?

Нет, я на это не пойду. Потому что я вижу, что Епифаний не удержит церковь независимой. Он, конечно, не будет подчиняться Москве. Но будет подчиняться Константинополю.

Может ли случиться так, что через несколько лет из-за внутренних интриг в ПЦУ митрополита Епифания отстранят от должности предстоятеля?

Это возможно. Если они закончат со мной, после этого все силы Москвы будут направлены на Епифания. А у него не хватит духа устоять. И они уничтожат эту церковь, потому что будут делать то же, что сейчас делают против меня. Уничтожат меня — дальше будет уничтожение Епифания. Поэтому моя задача, пока Бог дает мне жизнь, — сохранить в Украине независимую церковь в статусе патриархата.

Ваше Святейшество, из лагеря ваших оппонентов раздаются жалобы, что вы были авторитарным в управлении и для контроля над епископатом вроде даже собирали на них компромат. У вас действительно есть «папочки» на архиереев?

Я компроматами не занимаюсь. Я как патриарх несу ответственность перед Богом за церковь и за епископов. Если у архиереев есть грехи и они не становятся публичными, то я отдаю это на их ответственность перед Богом. Но если их грехи становятся предметом обсуждения в обществе и церкви, то это бросает пятно на церковь. Вот тогда я уже не имею права не реагировать. Потому что если не реагировать, то стану соучастником их грехов.

То есть никаких компрометирующих материалов на епископов не имеете?

Я знаю о недостатках. Но поскольку они не являются публичными, то и не трогаю никого. И не трону, пока это не будет вредить церкви.

Изменился ваш образ жизни за эти последние полгода?

Ничего не изменилось. Я принимаю всех, как вы видите, и двери открыты для всех. Во-вторых, постоянно совершаю богослужения. В-третьих, занимаюсь переводами. И уже перевел вместе с помощниками более ста томов творений святых отцов церкви. И дальше работаю в этом же направлении.

У вас сейчас есть охрана?

Нет у меня никакой охраны. Хотя мне охрану навязывали.

Вы не боитесь покушения не себя?

Я этого не боюсь. Если Бог не допустит, то никакие враждебные силы ничего со мной не сделают. Я смерти не боюсь.

А у митрополита Епифания, говорят, есть ведомственная охрана.

Там такая охрана, что не дай Бог!

Чего он может бояться? Зачем ему охрана?

А для чего ставят охрану? Не для того, чтобы охранять, а для того, чтобы наблюдать за каждым шагом и за каждым словом. Поэтому и мне предлагали охрану, чтобы знать, кто ко мне приходит и кто о чем говорит.

Влияет на митрополита Епифания бизнесмен Андрей Мацола, которого открыто называют спонсором ПЦУ? Предстоятель зависит от него финансово?

Да, финансово он зависит от него. Мацола дает средства и на содержание его канцелярии, и богословской академии. Но, я думаю, не только он один дает деньги. Потому, насколько мне известно, сам Мацола всех расходов потянуть не может.

То есть митрополия ПЦУ не страдает от нехватки средств?

Затруднение может быть. Ведь только на одну Академию ежемесячно нужно 1 200 000 грн. Это очень большая сумма.

Недавно возник конфликт в киевском приходе, где служит протоиерей Александр Трофимлюк. Почему вы запретили его в служении?

Александр Трофимлюк был проректором Богословской академии и одновременно настоятелем церкви на Соломенке, но это было тогда, когда Академия была в моем подчинении. А когда на синоде он был избран ректором академии и перешел в подчинение митрополиту Епифания, то Трофимлюк оказался в двойном подчинении. И тогда я ему сказал, чтобы он выбирал. Но он захотел быть и ректором, и настоятелем. Поэтому я его снял. Он не подчинился и провел тайно собрание прихода о переходе к митрополиту Епифания без благословения правящего архиерея. И за это я его запретил в священнослужении. И тогда Епифаний, в пику мне, незаконно и неканонически принял этот приход под свою опеку. А потом эту историю искусственно раздули.

Комментарий: а вот здесь все предельно ясно — «почетный» открыто тянет на свою сторону нового президента, поскольку Епифаний — человек зависимый, малоплатежеспособный и контролируемый (или конвоируемый?) охраной. Фактически Филарет предлагает Владимиру Зеленскому свою Церковь, не связанную обязательствами с Константинопольским патриархатом)

Ваше Святейшество, почему сейчас остановился процесс перехода приходов Московского патриархата в ПЦУ?

Сначала процесс пошел очень быстро. Перешли более 500 приходов. Но когда узнали содержание томоса — что мы подчинены, как митрополия, Константинополю, то, например, Черкасский митрополит Софроний прямо заявил: мы, мол, к грекам не пойдем. И это распространилось в среде Московского патриархата. И тогда священники и епископы стали спрашивать: какой смысл переходить к грекам, если нам Москва ближе?

Месяц назад вы принимали делегацию из Константинополя? Вас уговаривали?

Уговаривали, чтобы я не проводил Собора. Они говорили, что объявили недействительной анафему, поэтому я должен быть им благодарен. Я им сказал, что спасибо за это, но она для меня и не существовала. Ведь даже патриарх Кирилл после этой анафемы высказался так: «Анафема НЕ сработала». Что это значит? То, что никто от меня не отвернулся. Напротив, Киевский патриархат стали больше ценить, чем до этого.

И я им напомнил историю о. Иоанна Златоуста, когда его лишили сана на соборах, отправили в ссылку, где он и умер. И когда его сторонники стали просить вернуть ему епископство, то патриарх Кирилл Александрийский сказал так: «Вернуть его в епископы — это все равно, что вернуть Иуду в собор апостолов». А потом во сне Кирилл Александрийский увидел Божию Матерь в окружении святых апостолов, а среди них и Иоанна Златоуста, и когда Кирилл захотел поцеловать ноги Божьей Матери, то Иоанн не позволил ему этого сделать. И тогда Божия Матерь обратилась к Иоанну и говорит: «Позволь ему поцеловать мои ноги, потому что он на соборе много защищал меня». И когда Кирилл проснулся, то ужаснулся. И после этого вместе с епископами отслужил молебен Иоанну Златоусту. Поэтому я сказал им, что все эти анафемы для меня — ничто. Я должен идти и выполнять свои обязанности, на которые меня Бог поставил.

Вы чувствуете на себе Божью руку?

Чувствую. Мне 90 лет, а работаю как 40-летний. Бог дает силы.

Ваше Святейшество, что за мероприятие должно состояться 11 июня, который так пугает ваших оппонентов?

11 июня состоится форум украинской интеллигенции за Киевский патриархат и Украину.

Что на нем должно быть принято? Какова его цель?

Должно быть принято обращение по сохранению Киевского патриархата.

А Киевский патриархат будет существовать как отдельная структура или как все-таки как часть нынешней ПЦУ?

Я хочу, чтобы Киевский патриархат и ПЦУ были едины и не разделялись. И чтобы все внутренние споры со временем преодолеть. Это как с Крымом и Донбассом: чтобы не просто там был мир, а чтобы был справедливый мир, чтобы войска вышли, а территории вернули назад. Так и здесь: примириться на основании независимой Украинской православной церкви. Только на этой основе может быть понимание.

Комментарий: на фоне всего вышесказанного «мир» в понимании Филарета может выглядеть только как капитуляция Епифания и переход СЦУ под полный реальный контроль почетного патриарха. Таким образом Филарет, похоже, планирует выиграть «битву с самим собой».

President.gov.ua Епифаний (Думенко)

Как вы думаете, могут в ПЦУ против вас применить церковные санкции?

Если и применят, то будет точно так же, как и с анафемой. Для меня это не будет иметь никакого значения.

А если митрополия ПЦУ признает ваши действия как раскол и начнет через постановления синода или Архиерейского собора запрещать деятельность Киевского патриархата или даже вмешается Варфоломей, какими будут ваши действия?

Дело в том, что они не будут иметь никакого отношения к епископату и приходам Киевского патриархата. Потому что они не подчинены им.

То есть греческая делегация же вас не уговорила …

Нет. С этого пути — независимое государство — независимая Церковь, я не сойду.

* * *

«Хотели, как лучше, а получилось — как всегда» Эту максиму Черномырдина можно использовать для описания подавляющего большинства действий восточноевропейской новейшей истории. Религия не исключение. СЦУ предъявлялась стране как средство интеграции унитарной Украины: вместо трех основных православных конфессий (УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ) предлагалась одна, поместная и автокефальная. Но:

УПЦ МП никуда не денется. Ибо какие бы молнии ни метал экс-президент Порошенко и его Администрация, статистически результаты перехода «московских» приходов в новую поместную церковь выглядят не особо убедительно: 529 общин за полгода. Из 12 092-х. Причем, по данным «Информационного Бюллетеня» отдела внешних церковных связей УПЦ, в 95-ти случаях зафиксировано применение физической силы и оказание давления на прихожан УПЦ с целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в ведение СЦУ

УПЦ-КП будет считать себя канонической, поскольку Синод Константинопольского патриархата Экуменический патриархат в октябре 2018 г. не только снял анафему с «Филарета Денисенко», но и восстановил общение их последователей с Церковью.

автокефалисты из УАПЦ, судя по данным из единого реестра юридических лиц, «не находится в процессе ликвидации юридического лица», то есть продолжает свою деятельность как каноническая церковь. Ибо константинопольским октябрьским 2018 года Синодом они тоже были «восстановлены в общении»

и теперь на украинском поле появляется СЦУ, причем высшей степени каноничности — через томос патриарха

И никуда эта церковь тоже не денется. Филарет может сколько угодно признавать свои ошибки и убеждать, что «томос-то не настоящий». Но он, как престарелый Аладдин современной церковной истории, уже выпустил из бутылки страшного джинна возможного конфессионального конфликта. А ведь не секрет, что с этого момента главным героем сказки становится не Аладдин, а именно джинн.

Киев