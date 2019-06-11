В своей новой книге петербургский историк литературы Ольга Акимова размышляет об особенностях творчества одного из самых знаменитых британских писателей. Она пишет о месте Оскара Уайльда (1854−1900) в современной писателю викторианской эпохе.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению исследователя, родственный автору «Веера леди Уиндермир» эстетизм возник как одна из форм реакции именно на викторианство, с его духом покорности и требованием неукоснительного следования традициям. Он стал частью разнообразной картины культурно-исторических противоречий 1870−1890 гг. Из них, отмечает Акимова, на формирование взглядов Уайльда повлияла эстетика прерафаэлитов (Данте Габриэль Россетти и Алджернон Чарльз Суинберн) и… теория этического идеала Джона Рескина.

Поэтому не удивительно, что учение писателя о прекрасном оказалось парадоксальным. Исследователь подчеркивает: «за культом красоты ради красоты — высшего начала — чувствуется скорбь об уродливости действительности, о несовместимости ее с подлинно прекрасным, которое должно составлять ее сущность».

Впрочем, Акимова не ограничивается только лишь анализом вкусов Уайльда или его полемикой с господствовавшими эстетическими нормативами. Одновременно в книге рассказывается о спорах создателя «Как важно быть серьезным» с другими писателями. В частности, с Робертом Хичензом (Хиченсом) (1864−1950) и его пародии на роман «Портрет Дориана Грея» «Зеленая гвоздика», в которой тот вывел и самого Уайльда под именем Эсме Амаринт. Ценность романа-пародии заключается в том, что автор не ставит под сомнение эстетическую ценность «Портрета». Он подражает и одновременно иронизирует над ним, что делает роман «образцом детального, вдумчивого литературоведческого анализа». Характерной особенностью Хитченза было стремление абсолютизировать стремление Уайльда к парадоксам. Согласитесь, приведенные ниже афоризмы близки к уайльдовским:

«Позвольте заметить, что никому из нас не удается походить на свои идеалы. Признаюсь, у меня их нет, и… крайне глупо их иметь».

«По-моему, осознанно запьянеть так же глупо, как случайно протрезветь».

«Циник девятнадцатого века, лишенный сарказма, напоминает гуся без шалфея и лука. Я же предпочитаю быть гусем, приготовленном по всем правилам».

«Природа отстает от искусства, не поспевает за ним. Ей всегда требуется время».

Вероятно, и в этом тоже состоит гениальность Оскара Уайльда.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»