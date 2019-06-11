Вот как выглядела суббота 8 июня в Париже. Ровно тридцатая после того, как начались «беспорядки» жёлтых жилетов во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Слово Yvan Hardoy:

«Акт XXX начался для меня в десятке километров от Парижа, в Seine-Saint Denis, на вокзале RER в Сен-Дени, в префектуре Бобиньи.

Колонна прошла через Курнев, Дранси. Первый акт «жилетов» в северных пригородах.

Толпа разнообразная, как обычно, смесь de petite blancs из провинции (дословно — «маленьких белых», имеется в виду необеспеченный слой белого населения), активистов-коммунистов или левых, молодёжи и более чем сотни «антифа», одетых в чёрное, в касках и в масках. На первый взгляд, возможно, более 2000 персон.

Фаоузи Леллуш, Жером Родригес и Присцилла Людовски присутствовали.

«Антифа» шли в первых рядах с решимостью спровоцировать полицию, чтобы возбудить к бунту les gars de cites («людей из городков». Я услышал это выражение от «антифа»), и таким образом спровоцировать une convergence de l'emeutes («слияние бунтов»).

Бойцы «Antifa» на улицах

Но полиция предвидела такое, и только неполицейский автомобиль, но с жирофарой, держался метрах в двухстах перед манифестантами.

Песни, революционные лозунги, враждебные Макрону, тамбуры… сделали атмосферу манифестации наэлектризованной.

«Антифа» всегда проповедовали приход поддержки из городков-спутников Парижа. И они ждут до сих пор этой поддержки, поскольку те не пришли, и теперь стало ясно для тех, кто сомневался, что подавляющее большинство этого населения полностью не интересует движение «жёлтых жилетов».

Множество пригородных резидентов более пожилой возрастной категории тем не менее делали дружественные жесты из окон, но не вышли, к глубокому сожалению «антифа», не спустились на улицы, чтобы присоединиться к кортежу.

Возможно, по привычке «антифа» сломали несколько банкоматов на их пути (один «жилет» мне сообщил: они подыгрывают до сих пор игре капиталистов, против которых они якобы воюют, потому что банки хотят изгнать наличные деньги из французской жизни, и таким образом банкоматы).

Или вот, антифа хотели разгромить аэроавтобус. Но девушки «антифа» вступились за автобус («Нет не здесь, не в пригороде!»).

Ещё другие «антифа» разбили камеру технику из Russia Today, потому что они его спутали с журналистом из BFM-TV, затем занырнули в толпу, констатируя, что их действие не было приветствуемо «жилетами» («Нет, это RT, они с нами!»)

FeelSunny Съемочная группа Russia Today

Первые инциденты с силами правопорядка начались в Дранси, когда голова колонны достигла фургонов CRS (жандармов), запаркованных против движения. Внутренняя связь была у них (у жандармов), без сомнения, плохой, так как для CRS оказалось неожиданностью появление колонны манифестантов. Первые фургоны стали разворачиваться, чтобы уехать.

В этот момент «антифа» и некоторые из манифестантов, из числа наиболее активных, побежали к фургонам, чтобы бросать в них различные предметы, в том числе и стали заливать пеной полицейские автомобили (из огнетушителей, — Э. Л.). Защищая себя вполне легитимно, CRS ответили, выпустив в толпу гранаты со слезоточивым газом. Гранаты заставили отступить толпу, затем конвой полиции быстро совершил поворот.

Но это было только начало.

Некоторое время спустя на длинной авеню de Drancy, в то время как кортеж следовал по разрешённому маршруту по авеню с экзотическими коммерсантами по обе стороны, CRS почему-то преградили манифестантам путь и по неизвестным причинам стали стрелять во множестве слезоточивыми гранатами. На этой длиннейшей авеню «слияния бунтов» с жителями предместий можно было не опасаться за общественный порядок, потому что данные предместья уже были далеко? Жандармы решили отмстить за атаку на их фургоны?

Вследствие газирования большим количеством газа, манифестанты сгибались вдвое и втрое в конвульсиях, но «жилеты» всё же направились к пункту прибытия в Бобиньи.

В завершение манифестации, в то время как жандармы охраняли префектуру, взяв её в кольцо, многие «жилеты» скопились у входа в неё на площади.

Через некоторое время возникли неприязненные отношения, поскольку разнёсся слух что street medic якобы умер во время манифестации «жилетов» в Монпелье, но столкновения не случилось.

Фраза дня «Все на Республику!» (имеется в виду площадь Республики) — клич, требование, приказание, была воспринята многими манифестантами. 5-я линия парижского метро ведёт ведь прямо туда, что упростило всё.

По прибытии на площадь Республики, куда манифестация «жилетов» добралась в 17:20, место оказалось уже занято. Со стороны бульвара Мажента занято многочисленными африканцами, они скандировали различные лозунги, а со стороны бульвара Вольтер — веганами. Там расположились стенды манифестантов-веганов!

Столь различные манифестации не особенно смешались, и потому «жилеты» заняли центр площади возле статуи и на тротуарах со всех сторон.

Christophe LEUNG Революция в желтых жилетах

Так как большинство «антифа» вернулись в Бобиньи, и поскольку слухи о втором мёртвом за день стали распространяться, толпа стала отчаянно крыть матом силы правопорядка, расположившиеся вокруг площади. Что, в свою очередь, заставило мобильных жандаромов отступить и надеть защитные каски.

Вследствие бросания предметов в полицию и оккупации манифестантами шоссе — последовала своего рода «игра аккордеона» между полицией и жандармами и манифестантами. Силы порядка надвигались и отодвигались от манифестантов. В то время как последние осуществляли противоположные движения. Применение слезоточивого газа было затруднено по причине присутствия африканцев и веганов. Да и силы правопорядка, скорее всего, не получили приказа избивать толпу.

Окончание манифестации было договорено в 20 часов, но самые непокорённые держали площадь до 20:30, и безостановочно пели, чтобы нервировать полицию.

Как обычно, «антифа» удалились «по-английски» перед концом.

Продолжение в следующем Акте в XXXI-м!»

Так как я находился несколько дней в Мадриде, прилетел только лишь 10 июня, поздно вечером, то окончательных цифр по Акту XXX-му не знаю. Якобы участвовавших в манифестации было немного. Прошу, уточните сами.