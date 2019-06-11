Как сообщает официальный портал Русской православной церкви, на минувшей неделе, 7 июня, в турецком городе Измир состоялось первое богослужение для русскоязычных верующих Московского патриархата. Литургию совершил ответственный за окормление русскоязычных верующих в Турции священник Георгий Сергеев. Измир, известный с III тысячелетия до Рождества Христова под названием Смирна, являлся некогда одним из крупнейших центров христианского мира, напоминает портал. Смирнская Церковь — одна из семи, упоминаемых в Откровении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сам святой апостол Иоанн некоторое время жил в Смирне и рукоположил ее первым епископом своего ученика святого Вукола. Епископом Смирнским был и другой ученик святого апостола Иоанна священномученик Поликарп. В средние века Смирна пережила несколько завоеваний. В начале XIV века город стал частью Османского государства. В настоящее время в регионе проживает более 10 тысяч русскоговорящих.

Odabekcisi Убранство католического храма Святой Елены в Измире

После окончания богослужения отец Георгий провел встречу с прихожанами, на которой рассказал о взаимоотношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. В ходе беседы были определены дальнейшие планы по организации регулярных богослужений в регионе. Интерес здесь вызывает следующее обстоятельство: помещение для совершения службы было предоставлено католическим приходом храма Святой Елены в Измире. Эта церковь сравнительно молодая, она была построена в 1904—1905 годах. По одной из легенд, в ней крестили французского политика Эдуарда Балладюра, который в первой половине 1990-х годов занимал пост премьер-министра Франции. Но это прошлое. А настоящее заключается в том, что католический приход согласился пустить для совершения литургии священника Русской православной церкви, которая сейчас переживает крайне сложные отношения с Константинопольским патриархатом.

Odabekcisi Католический храм Святой Елены в Измире

Напомним, что осенью прошлого года после действий Фанара на Украине представители Московского патриархата заявили о направлении в Турцию священников для окормления русскоязычных православных верующих в связи с невозможностью поддерживать евхаристическое общение с Константинополем. При этом заявлялось, что решение о том, на территории каких храмов планируется проводить службы, будет принято для каждого случая отдельно. В Измире смогли договориться с католиками. По большому счету, это не такое уж невероятное событие. Католические епархии даже предоставляют в долгосрочную аренду православным приходам свои церкви. Недавно румынский патриарх Даниил в речи, обращенной к папе Римскому Франциску, подчеркивал, что Святой престол способствовал выделению румынским православным общинам за границей 426 мест отправления культа — 306 в Италии и 120 в прочих западноевропейских странах. То же самое делается при запросе и общин Русской православной церкви.

Но одно дело помогать православным в европейских странах, где Католическая церковь сильна, другое — в Турции, где позиции Ватикана куда слабее. К тому же после расхождения Московского и Константинопольского патриархатов в разные стороны Святой престол старается занимать равноудаленную позицию, не вставать на ту или иную сторону, в том числе по вопросу новосозданной Православной церкви Украины, которой Фанар вручил томос об автокефалии. Между тем известие о сотрудничестве Русской православной церкви и прихода храма Святой Елены в Измире вызвало негативную реакцию в Киеве. Глава департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш в своем блоге в социальных сетях обозвал происходящее «очередным актом агрессии Московского патриархата на канонической территории Константинопольского патриархата» и подчеркнул: «Интересно и показательно другое: место для служения в Измире предоставила местная католическая церковь святой Елены… Так что получается, Святой престол поддерживает и укрепляет Московский патриархат в его канонической интервенции на территориях, которые исторически должны быть под опекой Всесвятейшего архиепископа Нового Рима и Вселенского Константинопольского патриарха?»

President.gov.ua Петр Порошенко и Патриарх Константинопольский Варфоломей I

Неудивительно, что украинские власти с присущей им черно-белой категоричностью рассуждают о жесте измирских католиков чуть ли не в военных категориях. Но у Ватикана своя логика. Данным решением, на наш взгляд, он продемонстрировал свою отстраненность от православно-православного конфликта, действуя в рамках христианской солидарности. Кстати, есть в этом и определенный намек некоторым региональным властям в России, которые под надуманными предлогами тормозят передачу российским католическим общинам костелов, отобранных советской властью. Можно также предположить, что подобным действием Святой престол формирует фон, на котором будет происходить визит в Италию президента России Владимира Путина и его третья уже по счету встреча 4 июля с папой Римским Франциском. По мнению итальянского католического портала Vatican insider, она «приобретает уникальные символические ценности, выходящие за рамки обозримой повестки дня, которая будет затронута в их разговоре».

Характеризуя отношения между президентом Путиным и папой Франциском, издание среди прочего отмечает, что «в 2015 году, когда Турция вступила в спор со Святым престолом после слов папы о Геноциде армян, Путин признал нынешнего епископа Рима «таким авторитетом в мире, который найдет способ добиться взаимопонимания со всеми народами земли, независимо от их религиозной принадлежности». И подчеркивает, что «миротворческое вмешательство» понтифика в украинский кризис, «еще одно поле битвы между Россией и многими западными странами», не попало в «ловушку логики противоборствующих блоков». В этом контексте служба в Измире является естественной реализацией добрых и конструктивных отношений, которые сложились между Россией и Ватиканом, а также между Московским патриархатом и Святым престолом.