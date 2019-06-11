В понедельник, 10 июня, Южная Корея и Великобритания договорились на двусторонней основе придерживаться условий нынешнего соглашения о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей после выхода Великобритании из состава Европейского союза, пишет Эндрю Сэлмон в статье для издания Asia Times.

Korean Culture and Information Service Флаги Южной Кореи и Великобритании

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Соглашение, достигнутое в понедельник между министром торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и её британским коллегой Лиамом Фоксом, представляет собой крупнейшее британское предварительное соглашение о свободной торговле не только в Азии, но и на глобальном уровне. В 2018 году товарооборот между Великобританией и Южной Кореей составил $18,5 млрд. С момента вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей в 2011 году товарооборот между Лондоном и Сеулом ежегодно увеличивался в среднем на 12%, согласно коммюнике посольства Великобритании в Сеуле.

English.motie.go.kr Ю Мён Хи и Лиам Фокс

В настоящий момент Лондон стремится снизить риски, связанные с выходом из состава ЕС. Южная Корея является самой значительной экономикой среди 12 стран и торговых блоков, с которыми к настоящему моменту Великобритания заключила соглашения о свободной торговле, которые будут действовать после её выхода из ЕС.

В правящей Консервативной партии Великобритании сейчас идёт борьба за лидерство на фоне общего политического беспорядка в стране, поэтому до сих пор не ясно, в каком именно формате будет проходить Брексит. Возможно, Великобритания всё-таки подпишет итоговое соглашение с ЕС, но также есть вероятность, что Лондон просто «вылетит» из ЕС без соглашения. Второй сценарий, по мнению некоторых представителей бизнеса, может привести к катастрофическим последствиям для Лондона.

Несмотря на то, что Великобритания планирует покинуть ЕС 31 октября 2019 года, окончательную дату выхода всё ещё могут перенести. В условиях подобной неопределённости предварительное соглашение, подписанное в Сеуле, позволило британскому и южнокорейскому бизнесу вздохнуть с облегчением.

«Соглашение имеет важное значение, поскольку оно ослабило неопределённость на фоне Брексита и сложной ситуации с экспортом в связи с эскалацией торговой напряжённости между Вашингтоном и Пекином… Мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы помочь южнокорейскому бизнесу сохранить все свои операции с Великобританией», — заявила Ю Мён Хи.

«Обеспечение непрерывности наших торговых отношений позволит предприятиям в Великобритании и Южной Корее продолжить торговлю без каких-либо дополнительных барьеров, что поможет нам ещё больше нарастить торговлю в предстоящие годы», — заявил министр международной торговли Великобритании, согласно коммюнике британского посольства в Сеуле.

«Учитывая то, что мы сталкиваемся с растущим глобальным экономическим встречным ветром, наши сильные торговые отношения будут иметь решающее значение для стимулирования экономического роста и сохранения рабочих мест в Великобритании и Южной Корее», — добавил Фокс.

Британские экспортёры товаров и услуг очень позитивно восприняли известие о будущем торговом соглашении между Лондоном и Сеулом. «Мы рады новости о торговом соглашении, которое позволит британским фирмам сохранить своё присутствие в стране», — заявил представитель юридической фирмы Clifford Chance Грант Хьюс.

Правящая Консервативная партия может преподнести соглашение с Южной Кореей как триумф, предвещающий большую свободу действий Великобритании в заключении торговых соглашений. Однако ирония заключается в том, что будущая торговая сделка между Лондоном и Сеулом будет во многом просто скопирована с соглашения о свободной торговле, которое ЕС и Южная Корея подписали в 2010 году, когда о Брексите никто не мог даже предположить.

Brexit

Источник в британском посольстве в Сеуле заявил, что торговое соглашение с Южной Кореей станет 12-м по счёту подобным соглашением между Великобританией и её торговыми партнёрами. Согласно коммюнике, после Брексита Великобритания сможет обеспечить бесперебойное функционирование торговых соглашений со странами, на долю которых приходится 63% торговли, охватываемой соглашениями ЕС. Всего три месяца назад данный показатель составлял 28%. Однако другие торговые блоки и страны, с которыми Великобритания заключила торговые соглашения помимо Южной Кореи, нельзя назвать крупными глобальными экономиками.

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Согласно данным британского правительства, на данный момент подписаны торговые соглашения со следующими торговыми блоками и странами: торговым блоком CARIFUM, включающим в себя группу Карибских островов и центральноамериканских государств, Чили, общим рынком Восточной и Южной Африки (COMESA), Фарерскими островами, Исландией и Норвегией, Израилем, Лихтенштейном, тихоокеанскими государствами, Палестиной и Швейцарией.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей было подписано в 2010 году и вступило в силу в 2011 году. После выхода Великобритании из ЕС любое окончательное соглашение о свободной торговле с Южной Кореей сначала должны будут ратифицировать парламенты обеих стран, только после этого оно вступит в силу.