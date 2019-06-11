На прошлой неделе, 6 июня, министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выдало лицензии на коммерческое использование сети 5G четырём компаниям: China Telecom, China Mobile, China Unicom и Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение КНР и Центральное народное радио. Это говорит о том, что в Китае началась эра 5G. Многие западные телекоммуникационные и информационно-технологические компании, включая Qualcomm, Intel и Ericsson, заявили, что хотят участвовать в развитии сектора 5G в Китае, проигнорировав торговую войну, развязанную Вашингтоном против Пекина, пишет Сонг Тао в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

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Беспроводные телекоммуникационные сети пятого поколения — это одна из самых горячих тем в мире в течение последних нескольких лет. В апреле 2019 года совет по инновациям министерства обороны США опубликовал доклад под названием «Экосистема 5G: риски и возможности для министерства обороны», который содержал анализ основных этапов развития технологии 5G и возможные риски для Пентагона. США также заблокировали у себя продажу продукции Huawei Technologies по соображениям национальной безопасности.

Hana Chramostova 5G

Многие страны, включая Южную Корею, Швейцарию, США и Великобританию, ускорили процесс развития собственных технологий беспроводной связи пятого поколения, стремясь занять лидирующие позиции в данной области. Чтобы выдержать рыночную конкуренцию и оказать торговое противодействие США, Китай предоставил лицензии на коммерческое использование сети 5G на год раньше, чем планировалось ранее.

Китай слишком поторопился? Может, совсем чуть-чуть. Китай действительно готов? Да, он готов. Китайские технологии беспроводной связи нового поколения занимают лидирующие позиции, Пекин был занят созданием собственной индустрии 5G и сети телекоммуникаций нового поколения в течение нескольких лет. Коммерческое использование беспроводной связи 5G возникло не на пустом месте, Китай заложил прочный фундамент.

За прошедшее десятилетие китайские компании, такие как Huawei и ZTE, направили огромные инвестиции в исследования и разработки. В 2015 году на долю Китая пришлось 21% глобальных затрат на технологические исследования. В 2016 году компания Huawei потратила $12 млрд на научные исследования, в то время как компания Qualcomm — $5,1 млрд, а Nokia — $4,9 млрд. Благодаря масштабным инвестициям в научные исследования Китай превратился в крупного игрока в секторе 5G. Согласно отчёту IPlytics, китайские компании зарегистрировали 34% всех основополагающих патентов в мире по состоянию на апрель 2019 года. На долю Huawei приходится 15% всех основополагающих патентов в мире.

Согласно отчёту Ассоциации GSM, на долю Huawei и ZTE приходится 40% рынка в ЕС. Если европейские операторы связи откажутся от использования систем Huawei и ZTE, им придётся дополнительно потратить $62 млрд и столкнуться с 18-месячным технологическим отставанием.

В то же время ни одна компания не хочет упустить огромные возможности для бизнеса в Китае. До начала торговой войны между США и КНР две трети продаж американской компании Qualcomm приходились на Китай, в то время как значительная часть бизнеса ключевых производителей телекоммуникационного оборудования США также была расположена в Китае. Согласно данным Академии информации и коммуникационных технологий КНР, в период между 2020 и 2025 годами сектор 5G позволит увеличить экономику Китая на $1,53 трлн, при этом выгода от добавленной стоимости составит $0,48 трлн, а объём косвенного стимулирования китайской экономики составит $3,59 трлн за аналогичный период.

Плата контроллера Qualcomm RTR6280-91834

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Столь огромный рынок 5G станет драйвером роста мировой экономики. Телекоммуникационный рынок Китая не исключает возможность участия иностранных фирм. В MIIT заявили, что Китай будет и дальше приветствовать участие иностранных компаний в китайском секторе 5G, а китайское правительство не будет чинить никаких препятствий. Иностранные компании могут упустить огромные прибыли, если они не смогут выйти на телекоммуникационный рынок Китая.

Можно сказать, что выдача лицензий на коммерческое использование беспроводной связи нового поколения — это лучший ответ КНР на торговую и технологическую войну, которую Вашингтон объявил Пекину. С точки зрения рынка и передовых технологий отказ от сотрудничества с Китаем и китайскими компаниями равнозначен отказу от будущего. Китайский сектор 5G — это высокоскоростной поезд. У западных компаний осталось не так много времени, чтобы окончательно решить для себя, хотят ли они сесть в этот поезд или нет.