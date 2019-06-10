На промежуточных выборах в парламент Грузии, второй тур которых проходил 9 июня по Мтацминскому мажоритарному округу Тбилиси, убедительную победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» — политик и врач Владимир Кахадзе. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, он набрал во втором туре 61,83% голосов, тогда как его конкурент от избирательного блока «Европейская Грузия — Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе получил 38,17% голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Таким образом, место Саломе Зурабишвили, которая по итогам последних для Грузии всенародных выборов президента сроком на шесть лет заняла пост главы государства, досталось представителю «Грузинской мечты», в чем, впрочем, в Грузии мало кто сомневался. И не только в силу каких-то выдающихся качеств одного кандидата и недостатка этих же качеств у другого, а в силу той реальности, при которой победу обычно одерживает правящая политическая сила. Пока… Потому что в истории современной и «независимой» Грузии наступает и такой момент, когда правящая партия бывает вынуждена уступить бразды правления правопреемнику.

Делалось это разными путями: однажды — путем гражданской войны, второй раз — путем «революции роз», третий раз — путем парламентских выборов. И каждый раз подобный «успех» преподносился как «воля народа», хотя народ больше всего «осознавал», что его доля в этом «достижении» крайне минимальна. Народ был недоволен и правлением Эдуарда Шеварднадзе, и засильем власти Михаила Саакашвили, но каждому было дано право провластвовать в стране минимум два президентских срока.

Видимо, так «нужно было» для утверждения «молодой грузинской демократии». Держится пока у власти и созданная олигархом Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта». Сколько еще ей отведено до конца правления, рядовым гражданам неизвестно. Скорее всего, столько же, сколько было дано двум предыдущим предшественникам. Звиад Гамсахурдия не в счет: его власть оказалась кратковременной в силу его «политической неподатливости» или «недальновидности», что и привело к свержению правительства, восстановившего «независимость Грузии».

Meo Hav Партия «Грузинская мечта». Агитационное граффити

Борьба за мандат мажоритарного депутата парламента Грузии велась по давно утвержденным в стране правилам «демократического состязания». Было всё — взаимные обвинения, напоминания о грехах соперника, обильные обещания избирателям и призывы к жителям района — проявить как можно большую активность на этих выборах. Каждый кандидат был уверен, точнее, утверждал для населения: чем больше избирателей придет и зафиксирует свой выбор у избирательной урны, тем больше у них шансов на победу. Оказалось, что шансов на победу всё же было больше у представителя правящей партии.

Адвокат Шалва Шавгулидзе, несмотря на свое непримиримое оппозиционное прошлое, на этот раз оказался в союзе, в одном блоке с теми, против кого он так активно боролся в период правления партии Саакашвили, — с бывшими лидерами «Единого национального движения», отделившимися от «родной партии» и сформировавшими собственную политическую организацию под звучным названием «Европейская Грузия».

Возможно, партия «Свободные демократы», которую представляет Шавгулидзе, понадеялась на достаточно высокий рейтинг «Европейской Грузии», который постоянно объявляют исследующие общественное мнение Грузии американские организации, и решила добавить к голосам своих избирателей голоса сторонников этой «солидной партии».

Оказалось, что этот факт сыграл не за, а против кандидата Шавгулидзе. Еще в ходе активной предвыборной кампании многие пользователи соцсетей открыто напоминали адвокату о его борьбе с командой Угулава-Бокерия (лидерами «Европейской Грузии»), о бесчинствах, которые творились в период правления «националов» и которые были так или иначе связаны с именами этих и других бывших соратников Михаила Саакашвили. Но Шавгулидзе и его команда были неумолимы: заключили союз, создали избирательный блок, открыли шампанское, разрезали торт… И проиграли.

Gov.ge Шалва Шавгулидзе

Свою роль в этом проигрыше сыграли и обычно применяемые правящей политической силой меры и действия. А оппозиция раздувала эти действия до масштабов невероятных нарушений и насилия и в течение первого и второго туров нынешних промежуточных выборов через контролируемые ею СМИ представляла правящую партию в неприглядном для нее виде фальсификатора.

Не отличался по тональности и обстановке и второй тур в Мтацминдском избирательном округе. В течение всего дня блок «Свободные демократы-Европейская Грузия» усиленно вещал о различных фактах нарушений в ходе второго тура выборов. А представители правящей партии еще в ходе выборов делали обнадеживающие заявления об успехе собственного кандидата, а сразу же после закрытия избирательных участков, еще до первого сообщения ЦИК о предварительных итогах, заявили об уверенной победе.

Так или иначе, но кандидат от «Грузинской мечты» войдет в парламент, и в этом в данном случае сомневаться не следовало. Таковы уж свойства нынешней грузинской «демократии», которая держится в определенных рамках. Таковы уж были качества главного конкурента «Грузинской мечты», заранее обреченного на поражение. Обреченного, несмотря на заслуги своего кандидата перед обществом. Из-за союза с непопулярной у избирателей политической силой. Невольно задаешься вопросом: а, может, это и было заранее задумано? Иначе почему же главным конкурентом правящей уже восьмой год «Грузинской мечты» выступают то бывшие, то верные соратники экс-президента Саакашвили?

Berdo Maghularia Парламент Грузии

Не для того ли выбраны они главными оппонентами, чтобы содействовать очередному успеху нынешней власти? Не для того ли примеряют к себе облик непримиримых борцов со всеми возможными нарушениями, чтобы обрести путь к очередной победе на очередных выборах и сменить нынешнюю власть, когда для этого настанет свой определенный срок? Вероятность такого развития событий подтвердит либо опровергнет развитие событий в ближайшем будущем. Ведь всего через год Грузии предстоит выбирать новый парламент нового созыва. А предвыборная борьба за места в законодательном органе уже началась.

Что касается второго тура промежуточных выборов, Шалва Шавгулидзе поздравлять победившего соперника не стал, но пообещал, что союз двух партий обязательно продолжит начатое дело и на очередных парламентских выборах доведет его до победного конца.

«К сожалению, на этот раз мы не сумели убедить большую часть мтацминских избирателей в том, что для смены этой власти, которой они не доверяют, недостаточно пассивного протеста… Никакого повода для радости и поздравлений (победившего оппонента) я не вижу, так как правительство «Грузинской мечты» в очередной раз очень плохо и неприемлемыми для демократии методами провело эти выборы… И хотя наших усилий на этот раз оказалось недостаточно, завтра мы обязательно изменим эту картину и добьемся успеха», — пообещал Шалва Шавгулидзе.

Этим завтрашним днем, по его словам, и станут очередные парламентские выборы, к которым уже начали подготовку «Свободные демократы» и «Европейская Грузия» и которые, по утверждению Шавгулидзе, закончатся сменой власти Иванишвили.

Надо отметить, что аналогичные надежды и планы вынашивают и лидеры «Единого национального движения» во главе с Михаилом Саакашвили, а также объединившийся вокруг них почти весь «оппозиционный спектр». Но всё будет зависеть от того, какие планы вынашивает сам лидер «Грузинской мечты» относительно дальнейшей политической деятельности созданной им партии. А также от того, какие очередные планы разрабатывают в отношении Грузии «авторы грузинской демократии», сидящие где-то в опытных лабораториях Запада…