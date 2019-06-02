Итак, вопреки, прямо скажем, странным прогнозам некоторых российских политиков, ожидать в ближайшем будущем некоей «тайно достигнутой» за закрытыми дверями политических и дипломатических переговоров договоренности по Курилам едва ли оправдано. Хотя президент РФ Владимир Путин в публичных выступлениях, думается, сознательно избегает самого словосочетания «курильский вопрос», а использует эвфемизм «мирный договор», он продолжает желать разрешения «территориального размежевания». О чем на днях прямо заявил. Еще недавно им допускался компромисс, наподобие хрущевского, по поводу возможной передачи Японии островов Малой Курильской гряды (МКГ) — Шикотана и Плоских (Хабомаи) — после официального подписания и ратификации парламентами двух стран мирного договора. Однако теперь то, что 63 года назад считалось возможным, весьма затруднено полным вовлечением Японии в военную стратегию США, которые, как известно, открыто именуют нашу страну непримиримым врагом.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

И тут никакие успехи в экономическом сотрудничестве двух стран, о которых активно заговорили в преддверии новой встречи лидеров двух стран в Осаке российские высокопоставленные чиновники, не могут изменить ситуацию. Ибо расчеты на то, что ради улучшения отношений с Россией (в пику Китаю) и «возвращения северных территорий» Токио может как-то ослабить свои военные связи с Вашингтоном и Пентагоном выглядят по меньшей мере наивными. А, как известно, наивность и большая политика несовместимы.

(сс) Official U.S. Navy Page США и Япония

Да и японские надежды на то, что русских можно подманить «экономическим пряником», ради которого они пожертвуют законно им принадлежащими землями, трудно назвать реалистическими. Здравомыслящие японские политики и бизнесмены давно уже поняли, что изобретенный, как говорят, в МИД Японии принцип «сэйкэй фукабун» — «неразрывность политики и экономики», когда Япония не должна развивать торгово-экономические отношения с СССР, а теперь Россией, без уступок в «территориальном вопросе», обветшал и ныне неприменим. Кстати, как малоприменим это «принцип» был и во времена Советского Союза, когда японский крупный капитал руководствовался не политическими целями правительства и, в частности, МИД Японии, а выгодой от торговли с нашей страной. Достаточно напомнить, что в 70-е годы Япония делила с ФРГ первое-второе места в торгово-экономическом сотрудничестве СССР с капиталистическими странами. Поэтому наметившееся оживление в таком сотрудничестве в наши дни нужно, безусловно, приветствовать, но не связывать его с какими-то политическими уступками. Тем более, ныне, как и прежде, прагматичный японский бизнес будет вкладывать свои капиталы не ради реализации честолюбивых планов политиков, пусть и на уровне руководителей страны, а исключительно для получения прибыли. Ибо альтруистов среди японских капиталистов практически нет. В связи с этим обратило на себя внимание важное заявление российского посла в Японии М. Галузина о том, что «Москва не собирается отдавать Токио Курильские острова в обмен на инвестиции». Подобное четкое и важное заявление посол может сделать только по согласованию или по указанию правительства, которое он представляет.

Все это побудило некоторых японских политологов и обозревателей высказать предположение о том, что Токио якобы смирился с невозможностью «вернуть северные территории» и будет искать какие-то другие «обходные» пути, или, как выразился министр иностранных дел Японии Коно Таро, «разнообразные комбинации». А генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ поспешил успокоить оппонентов и непреклонных сторонников борьбы за «возвращение северных территорий» в том, что «правительство Японии продолжит упорные переговоры с Россией на основе своей базовой позиции, которая заключается в решении территориальной проблемы и следующим за ним заключением мирного договора».

(сс) shirokazan Стенд в японском городе с призывом вернуть Японии «северные территории»

Обратим еще раз внимание на то, что нынешнее правительство Абэ Синдзо извращает содержание Совместной японо-советской декларации 1956 года, на основе которой японской стороной было предложено обсуждать условия заключения мирного договора. Ибо оно теперь настаивает на том, чтобы перевернуть «хрущевский компромисс» с ног на голову. Если Хрущев соглашался передать Малую Курильскую гряду только после подписания мирного договора, то Абэ и его правительство сначала требуют согласия Москвы «вернуть северные территории» и лишь после этого соблаговолят-де подписать договор. И не на основе «передачи Шикотана и Хабомаи», как считают у нас некоторые плохо разбирающиеся в японских делах политики и политологи, а «на основе базовой позиции» Японии. Напомним для горе-комментаторов, что «базовая позиция» — это «возвращение» Японии всех южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Плоских (Хабомаи) — с прилегающими к ним богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

На сегодняшний день именно для отстаивания этих требований в полном объеме без каких-либо «компромиссов» и намерено правительство Японии продолжать «упорные переговоры» с нашей страной. И пока оснований ожидать, что такая «базовая позиция» может быть в ближайшее время в результате «тайных переговоров» изменена, не просматривается.