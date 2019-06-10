История с закупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 с каждым днем в информационном пространстве обрастает новыми деталями и острыми сюжетами. Впору начинать думать, что именно с ними связаны кризисные явления в турецко-американских отношениях, которые, по мнению некоторых «горячих» экспертов, загоняют Анкару в ситуацию сложного выбора между Москвой и Вашингтоном. Либо Турция выберет направление в сторону США — НАТО — Запада, либо пойдет дальше по пути альянса с Россией — Евразией и оторвется от Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Однако даже при первом приближении быстро становится очевидным, что все обстоит иначе. По мнению преподавателя турецкого университета Малтепе профессора Хасана Унала, «против Анкары ведется психологическая война и используются фейковые новости, заявления каких-то экспертов, обозначающих свою очень отдаленную причастность к американскому центру принятия решений». Профессор считает, что «ни одна из новостей, опубликованных западными СМИ по теме продаж Турции ракет С-400 в последние дни, не была убедительной». Хотя часто при этом допускаются ссылки на заявления некоторых официальных представителей других государств — членов НАТО, даже Греции. Все крутится вокруг выставляемой в адрес Анкары главной претензии: российскую систему невозможно интегрировать в оборонную систему НАТО.

Побочный эффект таков. Турция, развивая военно-техническое сотрудничество с Москвой, разрушает или создает кризис внутри Североатлантического альянса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечает: «Те, кто навязывает нам свою волю в вопросе покупки С-400, почему не делают этого в отношении Греции из-за С-300? Или Болгарии, Словакии опять же в связи с С-300? Они тоже члены НАТО, почему им вы ничего не говорите?». Теперь обозначим набор озвучиваемых санкционных мер США против Турции, которые многие называют «исторически беспрецедентными»: заявления о возможности приостановления обучения турецких летчиков пилотированию истребителей Ф-35, отказ от поставок американских военных технологий или НАТО, иные карательные экономические и политические меры.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Так стали ли С-400 причиной кризиса в отношениях Турции и США или они только показали вершину айсберга? Прежде всего отметим, что Вашингтон и другие члены НАТО, конечно, оценивают роль и значение Анкары в западном альянсе, но отказываются вести с ней диалог на равноправном уровне, что вызывает повышенное раздражение у Эрдогана. Он предпочел бы использовать в отношениях с американцами приемы тайной дипломатии. Вместо этого США устраивают ему публичную политическую и дипломатическую порку. Отсюда повышенная маневренность турецкого президента в сторону новых региональных альянсов, чем также недоволен Вашингтон.

Вот почему, как пишет турецкая газета Cumhuriyet, «С-400 — больше, чем покупка оружия, это большая политика», связанная в том числе и с политическими амбициями самого Эрдогана. Он поставлен в ситуацию, когда публичный отказ от С-400 будет восприниматься как в самой Турции, так и за ее пределами как «унижение перед США, достигнутое ими через угрозы и санкции». Президент Турции уже ответил: «По С-400 дело сделано, пути назад ни в коем случае быть не может. Мы договорились с русскими, мы начнем совместное производство, может быть, после С-400 мы дойдем до С-500». Но при этом он знает, что США не рискнут пойти на полный разрыв военных связей с Анкарой, и продолжает игру, говоря о готовности принять на своей территории и американские противоракетные системы Patriot.

В то же время он подчеркивает, что укрепление его связей с Россией является прежде всего результатом политики США. Москва действует на Ближнем Востоке более успешно, играя центральную роль в развязке событий в Сирии, сохраняя благоприятные отношения со странами региона, которые иногда находятся друг с другом в состоянии прокси-конфликта. Тогда как альянс с Вашингтоном ориентирован на сковывание дипломатической маневренности Турции.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

И еще. Согласно информации журнала Foreign Policy, и. о. министра обороны США Патрик Шэнахэн прислал письмо в министерство национальной обороны Турции, в котором говорится всего лишь об «ожиданиях в вопросе поиска решения существующих проблем в рамках стратегического партнерства и поддержании всестороннего сотрудничества, а также подчеркнута необходимость продолжения переговоров». Судя по всему, Вашингтон примет турецкий выбор российских ракет С-400, выводя Турцию из ситуации выбора, когда «у вас может быть либо одно, либо другое, но не оба».

К тому же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поставляемые в страну зенитно-ракетные комплексы российского производства не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. Теперь мяч в нейтральной зоне. Заместитель главы МИД Турции Явуз Селим Кыран опроверг растиражированную во многих мировых СМИ информацию об американском ультиматуме. Есть данные, что президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400. Если такое произойдет, то это будет означать одно: Эрдоган победил.