«В Казахстане не всегда понимают излишнее давление в области продвижения экономических проектов. Вероятно, нужно обсуждать вопросы строительства АЭС в Казахстане в другом ключе, нежели это делается сейчас», — заявил казахстанский политолог Максим Казначеев в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

— Система власти в Казахстане выстроена таким образом, что прежние властные суперпрезиденские полномочия перераспределены между несколькими структурами. И по ключевым направлениям, например, по силовому — они переподчинены председателю Совета безопасности.

И поэтому, конечно, новый президент может сказать, что у него «своя голова на плечах», но после этого он сразу уйдет с поста. Потому что голова — это хорошо, но без ресурсов реально изменить вектор политического или социально-экономического развития невозможно.

Проблема заключается в том, что и обыватели, и эксперты по инерции рассматривают нового президента Казахстана, который избирается сегодня, как полновесную замену Нурсултана Назарбаева. Они забывают, что набор полномочий второго президента серьезно сокращен.

А после парламентских выборов у него уберут и социально-экономический блок, который будет курировать парламент. И поэтому в среднесрочной перспективе, в горизонте трех-пяти лет, президент становится министром иностранных дел с расширенными полномочиями.

То есть президент не сможет воздействовать на силовой блок и не сможет повлиять после парламентских выборов на социально-политическую сферу. В итоге президент получается такой фигурой, которая будет подписываться все ключевые решения, но вырабатывать эти решения будет Совбез.

(сс) msykos Здание Правительства Казахстана

— Вряд ли новый президент Казахстана будет исполнять роль настолько технической фигуры, как его пытался представить некий политик. Все же Касым-Жомарт Токаев занимался выработкой решений в плане реализации внешней политики. И сводить его на технический уровень в прежние периоды работы сложно. Он закладывал стратегию внешней политики, выстраивал работу министерства иностранных дел Казахстана на протяжении многих лет.

Да, он причастен к выработке стратегических решений, но в рамках небольшого коллектива, то есть небольшой группы приближенных лиц, которые окружали Нурсултана Назарбаева. То есть Токаев — член команды, отвечающий за определенный фронт работы.

Конечно же, эмоциональные высказывания Алмазбека Атамбаева в Казахстане помнят. Но в то же время есть понимание, что вряд ли нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в полном объеме отвечает за слова бывшего главы государства.

— В Нур-Султане привыкли реагировать на намеки, у которых есть имя, фамилия и адрес. Сейчас распространена практика вброса заявлений от имени «анонимных источников», но потом на поверку это оказывается фейк-информацией.

Естественно, некоторым западным фондам, близким к оппозиционным структурам и национально-патриотическим группам лиц, хотелось бы осложнить отношения нового президента Казахстана с Кремлем. В том числе — и через подобные вбросы.

Если же говорить не о претензиях, а о внешней политике Казахстана в целом, то мне кажется, что курс на многовекторность сохранится. В Нур-Султане тоже присутствует определенная озабоченность политикой России.

Ken and Nyetta Астана

— Например, в Казахстане не всегда понимают излишнее давление в области продвижения экономических проектов. Вероятно, нужно обсуждать вопросы строительства атомных электростанций в Казахстане в другом ключе, нежели это делается сейчас.

Есть объективные факторы. Например, нынешние цены на нефть. Сейчас строить АЭС просто нерентабельно. А есть субъективные факторы. Например — «привязка» на десятилетия.

Нур-Султан понимает, что реализация подобного проекта — это серьезная и масштабная работа, а обременять себя такой нагрузкой не хотелось бы.

Учитывая многовекторную внешнюю политику страны, власти Казахстана по-прежнему будут с осторожностью относиться к проектам, которые могут означать даже теоретическое смещение баланса сил.

Казахстан будет дистанцироваться и стараться выдерживать примерно равную степень удаленности от центров силы. Нужно понимать, что ресурсная обеспеченность разных центров силы разная. Например, Россия обеспечивает военную составляющую. Китай — выступает ведущим инвестиционным центром. Запад — выступает основным потребителем экспортных товаров.

Это неравноценная зависимость, но в совокупности они уравновешивают друг друга. И благодаря этому в Акорде создается ощущение равноудаленности от геополитических игроков.