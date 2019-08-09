Противостояние с Британией и США всегда было основой политического курса России, однако для постсоветской политической элиты сказанное Путиным во второй день Петербургского международного экономического форума — 2019 было немыслимой дерзостью. Это стало крушением всех канонов и прежних ориентиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

То, что Путин сказал с главной трибуны форума в пятницу 7 июня, войдёт в историю как вторая Мюнхенская речь. Можно поискать аналогии в Фултонской речи Черчилля, с тем лишь исключением, что речь Путина не была такой страстной и безапелляционной. Путин давно получил репутацию политика, чей железный кулак всегда одет в бархатную перчатку.

Но суть от этого не меняется: Путин впервые на весь мир объявил о том, что Россия более не признаёт сложившейся системы мирового господства США. Более того — Россия бросает этой системе тотальный вызов и объединяется в этом противостоянии с Китаем и всем прочим миром, точнее, с теми его частями, которые не утратили воли к спасению от американского ига и ищут силу, к которой могли бы в этом противостоянии примкнуть.

В этом есть разница: не признавать де-факто, признавая де-юре, и перестать признавать де-юре, открыто объявив о том, что отныне в мире официально существует два блока: те, кто с США, и те, кто против них. И Россия с теми, кто против США. Этот выбор буквально выстрадан нынешней политической элитой России. Точнее, выстрадан её авангардом, её ведущими группами, теми, кто входит в ближайшее окружение Путина и строит своё могущество при опоре на государство, его мощь и суверенитет.

Эти группы понимают, что им в России противостоят мощные силы, имеющие совершенно иную концепцию господства, те, кто строит свою позицию на основе опоры на финансово-политические круги Британии и США, чьи дети там живут и учатся, а бизнес они держат в англосаксонской юрисдикции.

Эти силы требуют подчинения национальных интересов России и её правящего политического класса интересам правящих кругов Англии и США. Ибо именно в таком качестве они нужны этим правящим кругам и именно в их господстве видят и свой шанс к процветанию. Но всё больше и больше в элите России обозначается раскол, и Владимир Путин аккуратно сдерживает остроту противостояния расколовшихся элитных групп.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ибо очень непросто быть арбитром в такой ситуации, увязывая воедино экономику, пропаганду, армию, спецслужбы, региональные и федеральные элиты, смыкающийся с ними бизнес, профсоюзы, бюрократию, народ… Каждое ведомство отстаивает своё. Как можно в такой ситуации выражать потаённый смысл политики, каждого своего решения?

12 лет Путин ждал. 12 лет прошло со времени первого предупреждения — Мюнхенской речи, в которой Путин предупредил, что Запад встал на грань опасной черты конфронтации, и в этой конфронтации он переоценивает свои силы. 12 лет Запад не верил в эти предупреждения. И вот теперь, что называется, «допрыгался».

Отбросив все околичности, без намёков и хождений вокруг да около, Путин впервые за свою политическую карьеру объявил о намерении России отколоть Европу от США. Именно этому служит конструкция построения американо-европейской оппозиции в его речи, обозначившая острый и непримиримый конфликт интересов Европы и англосаксонского гегемона.

Путин не просто вновь рекламировал «Северный поток — 2» — он показал его соответствие глубинным интересам Европы. Иначе никогда бы Европа на этот проект не пошла. И так же он показал всё несоответствие этим европейским интересам интересов США, всё больше переходящих в разговоре с Европой на язык ультиматумов и выкручивание рук. В мире, где в Европе воцарится неограниченное американское господство, нынешним европейским элитам не будет места даже физически.

Путин, обозначив противоречие интересов США и Европы, не просто коснулся их, а сосредоточил на этом нервном узле всю силу своего напора. За конфликтом интересов вокруг газопровода стоит конфликт всей палитры жизненных интересов. Европа перестала быть для США даже вассалом, теперь она для них добыча, ресурс, без потребления которого США прекращают своё существование в качестве гегемона, а возможно, и вовсе как единого государства.

(сс) Adam Moss Капитолий

Спор с США для Европы — это не недоразумение по вопросу разного понимания принципов демократии, это экзистенциальный спор хищника и жертвы. Водяное перемирие закончено, для англосаксонского льва европейская лань отныне не средство пококетничать своим миролюбием, а добыча, без убийства и пожирания которой охотнику грозит голодная смерть.

А это значит, что смерть грозит, прежде всего, Европе, причём оттуда, откуда она всегда привыкла получать содержание, пусть и покорившись воле содержателя. Теперь все скормленные витамины нужно возместить. Европа оказалась в положении коровы, которая всегда не верила, что её откармливают не для того, чтобы всё время доить, а потом съесть. Теперь она начинает это понимать, а Владимир Путин громко и во всеуслышание говорит об этом на весь мир.

Обоснование глобальному походу мира против США Путин привел тем, что обвинил сами США в разрушении сложившегося общего правового поля. США перешли к прямым силовым методам удержания господства, и это создаёт принципиально новую действительность. В мире уже созданы потенциалы растущих национальных экономик, и эти народы готовы защищаться от американской агрессии всеми силами.

Интересно, что не Си Цзиньпин, а именно Путин привёл в пример агрессию США против китайской компании Huawei, тем самым показав, что позиции Китая и России в этом противостоянии едины. Кризис глобальной экономики связан с исчерпанностью существующих рынков и неизбежностью их силового передела. И речь Путина — это прямое предупреждение США о границах возможного для них.

Если вы — гегемон, и вдруг кто-то подходит и чертит вам мелом линию на земле и говорит: «Переступишь — получишь трёпку, лучше поверь на слово», а вокруг стоят молчаливые наблюдатели с очень недоброжелательным выражением лица, почесывая затылок дубинами, то у вас проблемы. У вас очень серьёзные проблемы.

Вам показали не просто границы ваших возможностей — вам показали того, кто эти границы вам поставил. То есть претендента на вашу гегемонию. По сути, того, кто не признал публично вашей власти. Подошёл и прямо сказал при всех: «А я думаю, что ваше место возле параши», как выразился герой одной нашей популярной кинокомедии. Что вам делать в такой ситуации? Рвать на груди майку и строить козу? А как не испугаются и врежут, что тогда? Особенно когда вы нутром чуете: против всех уже не потянете. Как быть?

Life-Of-Pix Мафия

Путин сказал: кончились времена, когда американская система была единой для всех. Развивающиеся страны набрали большой вес в мировой экономике, и теперь условия меняются. Причём впервые не сами США об этом объявили, а это объявили самим США. Это не просто пощёчина — это пинок под зад. С огромным белым следом на седалище.

Посмотрите на риторику Путина — он открыто назвал США рейдерами. То есть разбойниками с большой дороги, пиратами, рэкетирами. Это невиданное прежде событие. И это не эмоциональная аллегория. Это прямая попытка делегитимизировать американскую гегемонию. Рейдер — это не обычный конкурент, рейдер — это преступник. А с преступником говорят языком силы, а не общих интересов.

По сути, Путин не просто вышел и на весь мир сказал: «Американское господство незаконно, а сами США готовы встать вне законов цивилизованного сообщества!». Он не просто сказал: «Если так пойдёт дальше, то война всех против США не только законна, но и справедлива, ибо это война за освобождение!». Он не только сказал: «И Россия с Китаем готовы ответить на эту войну!».

Если бы было так, США не очень то надо было бы беспокоиться. Путин сделал хуже. Он вышел и публично объявил: «А король-то голый!». Это для европейцев. Для русских это звучит привычным кличем: «Царь ненастоящий!». Что бывает после этого, история знает.

Путин нанёс страшное оскорбление США, потребовав равных условий развития. Равные условия — это условия, в которых США теряют лидерство и превращаются в Британию №2 — бывшего гегемона на пенсии. А в мире начинают рулить Европа, Китай и Россия. Кончится это тем, что у США отберут не только Латинскую Америку, но и штат Техас, вернув его Мексике. А американцы будут вечно платить и каяться, платить и каяться. Всем, начиная с индейцев и кончая последним японцем, ведь Хиросима и Нагасаки — это тоже они.

Путин объявил: у России есть чем бить по гегемонии США. «Это искусственный интеллект, геномные технологии для медицины, портативные источники энергии, новые материалы».

Особенно Путин подчеркнул: мы трезво оцениваем свои способности стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, и мы им станем. Это не в России самая мощная американская школа программирования, это в США самая мощная русская школа программистов. Не США генерируют лучшие силы в этой области, а Россия. И отныне Россия берётся за это направление всеми силами.

geralt Искусственный интеллект

А что бывает, когда Россия всеми силами за что-то берётся, видно по знамени над Рейхстагом, первому спутнику Земли и первому полёту человека в космос. Или по внезапно появившимся гиперзвуковым ракетам, до которых США телепаться ещё много лет. А когда дотелепаются, у России уже появится новое оружие. Недооценивать способности России — значит совершать самую страшную ошибку. Наполеон, Гитлер и Клинтон подтвердят.

Элиты России могут ещё бродить и недопонимать, испытывая иллюзии и делая ошибочные шаги, но та их часть, которая способна твёрдо удерживать власть и вести страну в будущее, выбор сделала. И об этом выборе объявила во всеуслышание. 12 лет Путин отмерял, прежде чем один раз отрезать. Теперь время колебаний и выжиданий прошло. Путин отрезал. Все поняли, что договориться с США не выйдет, а уступать уже можно и нужно прекращать.

Воля к власти — это способность бросать вызов. Путин бросил этот вызов от лица правящего класса России, понявшего свою историческую перспективу. Все экономические трудности и политические споры с оппозицией и пятой колонной уже несущественны для курса страны. И выступавший следом за Путиным Си Цзиньпин не только подтвердил слова Путина, но и показал, кто является в противостоянии с СЩА лидером и застрельщиком. Застрельщиком американского господства — от слова «застрелить».

Ибо Путин, по сути, застрелил американские претензии и американские надежды. Да, США пока еще остаются самой экономически и военно сильной страной мира. Да, они пока способны сделать массу неприятностей кому угодно в этом мире. Но они уже не способны подчинить тех, кого стремятся нагнуть. Каждое их действие только усиливает противодействие. Они наткнулись на предел собственной силы, как пьяный наталкивается на стену.

История с Huawei — это лишь начало американского конца. Есть поговорка: «Враг сделает имущим». Это верно. Сейчас США обрубают элементную базу китайской корпорации. Ее сильная позиция построена на платформе операционной системы Android. Google объявила о прекращении поставки сервисов на смартфоны Huawei, реализуемые за рубежом. Ряд крупнейших американских IT-компаний прекратили поставки Huawei по требованию Трампа.

VistaCraft Huawei

Но Huawei уже не получится задушить. Создать проблемы Huawei у Трампа получится, но остановить — нет. Google уже заявил, что создание независимости Huawei от американских поставщиков является угрозой национальной безопасности для США.

А теперь представьте, как будет выглядеть мир, где Россия и Китай реализовали свои планы? Контуры такого мира описаны в статье Александра Запольскиса «Что ожидает Россию в Pax China?». Долларовая система как главный инструмент доминирования США в многополярном мире, где господствуют центры силы со своей валютой, столкнётся с естественными препятствиями. И превращение зоны АТР в центр производства и потребления за счёт поднятия уровня жизни населения Китая и стран, по которому пройдёт «Один пояс — один путь», способно кардинально изменить положение США.

Понимание всех этих процессов, уже давно набирающих силу, и стало поводом для тех слов, что были произнесены Владимиром Путиным с трибуны петербургского международного экономического форума — 2019. Это стало центральным событием всего форума, который после этого, в принципе, уже можно и закрывать со словами «Всем спасибо, все свободны».

По сути, Путин огласил новую доктрину глобального противостояния с США, выведя Россию в лидеры процесса глобальных трансформаций. Точнее, в его эпицентр, ибо если бы не нынешняя позиция России, США давно сломали бы Китай и экономически, и военно, и политически. Ключ к Китаю — в России.

И потому в преддверии трансфера-2024 нас ждут попытки организовать нам великие потрясения. Тем не менее планы России воплотятся, а планы США — нет. Тогда и станет ясно, что мир действительно стал многополярным. В нём больше нет одного сеньора с кучей вассалов и «варваров» на границе, а есть много сеньоров, которым надо уметь договариваться и надо как-то учиться жить в этой реальности. Именно об этом и была речь Путина, и тот, кто не понял смысла, тот уже проиграл. Даже если пока он об этом не догадывается.