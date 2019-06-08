Можно ли стрелять из тюфяка или сороки?

Можно. А еще из пущихи и гаковницы. Ведь все это старинные орудия.

В книге на основе архивных источников восстанавливается ранний период развития отечественной артиллерии. Ее автор, питерский историк Алексей Лобин, подробно описывает становление пушкарского дела от Иоанна III до Иоанна IV.

Несмотря на то, что новый род войск появился на Руси с опозданием — в 1382 г. (в Испании он возник в 1308 г., во Франции — в 1338-м, а Литве — в том же 1382-м) и в XV веке отставал от западноевропейских аналогов, столетие спустя он стал одним из лучших.

Ученый пишет о производстве пушек, их классификации. Именно при Иоанне IV были предприняты первые попытки стандартизации орудий.

«Технология литья орудий была почти целиком скопирована с производства колоколов, без каких-либо существенных изменений. Мастер, унаследовавший от учителя навыки и умение составлять пропорции металлов, отливал орудие, исходя из принятой классификации и собственных представлений о размерах».

Определенные сложности были с получением сырья. Ни олова, ни меди в то время на Руси еще не добывали, а с учетом не всегда благоприятной внешнеполитической ситуации их ввоз производился контрабандно.

Транспортировка и применение артиллерии также требовало серьезной логистики. В ходе Ливонской войны 1558−1583 гг. во время компании 1563 г. для штурма Полоцка было отправлено 4 крупнокалиберных осадных орудия (свыше 16 т каждое), которые тащили от 800 до 1040 человек. А в компанию 1577 г. транспортировка и применение 57 орудий потребовали 8193 конных и 4237 пеших людей, так называемых «посошных». На пушки «отмерялось» от 50 до 200, а на мортиры 100−200 ядер.

Многие орудия имели собственные имена. Так, в «осадный наряд» (тяжелая артиллерия) входили: Инрог, Стеновая, Онагр, Медведь, Аспид, Драгон, Песик, Лев, Лев Слободской, Левик, Львова голова, Чеглик, Змей Перновский, Змей Летящий, Змей Свертной и Острая панна (всего 92 ствола). Некоторые пушки имели одинаковые названия (три Волка, два Соловья), для чего иногда к ним прибавлялось «пояснение»: Ушатая и Ушатая другая, Кольчатая, Кольчатая старая, Кольчатая другая старая и Кольчатая новая.

Калибр «осадников» также был разнообразен. Некоторые мортиры стреляли 6-пудовыми ядрами, а некоторые — 1,4 пуда (98,28 и 22,93 кг соответственно).

В полевых сражениях той эпохи, пишет Лобин, артиллерия практически не использовалась. А вот в ходе осад городов или защиты оборонительных укреплений (например, засек против вторжений степняков) применялась успешно, что, правда, не спасло от поражения в злосчастной Ливонской войне. Может быть, потому, что орудия тогда мыслили, как Ultima ratio regum, а у нас на престоле сидел не король, а царь.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».