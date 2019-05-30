Выбор технологии, подходящей для конкретного случая, всегда был достаточно непростой задачей в любом виде хозяйственной деятельности человека. Для того и была создана система высшего образования в России, чтобы дать необходимый уровень знаний будущему специалисту для решения такой задачи. Но времена меняются, и в эпоху «цивилизованных потребителей» появилось понятие «наиболее доступные технологии», подкреплённое официальными документами. Оценить этот неологизм довольно непросто, поскольку определение «наиболее доступные» предполагает, что существуют также технологии «наименее доступные», «просто доступные» и «недоступные в принципе». Но что понимают под доступностью авторы термина? Если это наличие или отсутствие патента или ноу-хау для технологии, то здесь доступность достигается с помощью обычной процедуры покупки лицензии на использование технологии. Если технология не имеет защиты, то проблема доступности — это использование чужих идей с риском попасть впросак из-за отсутствия знаний по всему перечню последствий от применения новой технологии. Есть ещё варианты недоступности технологии по политическим мотивам и по причинам секретности в связи с применением её в военной сфере. Но это довольно узкая область, хотя исключать её из рассмотрения нет оснований. В итоге можно прийти к выводу о том, что понятие доступности для технологий не имеет однозначного определения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Но с другой стороны, новые технологии необходимы, поскольку любое производство начинается с наличия технологии, и, что самое важное, технологии должны постоянно совершенствоваться и обновляться, иначе производство потеряет способность к выпуску современной продукции, а следовательно, потеряет конкурентоспособность и рентабельность. Чтобы этого не случилось, в СССР существовала прикладная наука в виде НИИ и ОКБ, которые и обеспечивали постоянное обновление и совершенствование технологических знаний. На фоне этих азбучных истин понятие доступности технологий получает теперь уже более понятную финансовую направленность. Доступность технологии уже можно трактовать как более дешёвую при покупке в сравнении с другими. Но здесь возникает целый ряд новых вопросов, на которые неподготовленному человеку ответить сложно.

Причины появления на рынке навязчивой рекламы о «передовой и недорогой» технологии могут быть разные. Низкая цена чаще всего бывает либо на устаревшую, либо на опасную для человека технологию. При этом продавец гарантирует дилеру максимально высокую премию, поскольку продать некачественный товар всегда сложно. По этой причине ставка делается на человеческий фактор, то есть обычную взятку в форме дилерской премии. По этой причине доступность и низкая цена товара становятся главными аргументами в рекламе залежалого или опасного товара. Здесь и появился, в переводе с английского на русский, справочник по наиболее доступным технологиям.

Nordiskaprojekt.se Завод Hitachi Zosen Inova AG

Приведённая в таком справочнике информация о мусоросжигающем заводе фирмы Hitachi Zosen Inova AG есть лишь подтверждение о факте публикации обычной рекламы на несовременный продукт, совершенно непригодный для использования в российских условиях. Отсутствие технического задания (ТЗ) на завод по переработке твёрдых бытовых отходов, по мнению автора, является главной причиной появления справочника по НДТ. Точно так же в своё время при отсутствии методики выбора рабочих тел для холодильных машин появились хвалебные отзывы в отношении ядовитого и нестабильного, но «озонобезопасного» хладагента R-134a и всей группы гидрофторуглеродов. Чем это закончилось для отечественных заводов холодильного и компрессорного оборудования, хорошо известно. Но разорение и закрытие заводов ничему нас не научили. По этой причине на основании собственного опыта и отечественных стандартов попробую сформулировать в общих чертах основные элементы пока ещё несуществующего ТЗ на завод по переработке твёрдых бытовых отходов, столь необходимый для нашей страны вчера, сегодня, а также и завтра.

Здесь нужно отметить, что озвученное на днях намерение правительства РФ об отмене «мешающих развитию российского бизнеса» 10 тысяч советских ГОСТов является продолжением политики уничтожения национальной системы технического и санитарного регулирования — главных инструментов защиты национальных рынков, обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции и обеспечения воспроизводства отечественных передовых технологий, в том числе и в оборонной промышленности. Тем более это странно в то время, когда США запустило резкий переход к очередной фазе протекционизма, торговых войн и гонки вооружений, заканчивавшейся неизменно большой войной. Не может не вызывать удивления согласие с уничтожением национальной системы качества представителей ВПК.

Во всех построенных ранее и предлагающихся сегодня зарубежных проектах МСЗ используются технологии пламенного сжигания бытовых отходов, что принципиально неприемлемо для решения задачи утилизации отходов, о чём отечественные исследователи категорично высказались ещё полвека назад. Причина в том, что, сжигая многокомпонентную смесь переменного состава, мы обрекаем себя на принципиально невыполнимую задачу по очистке от гигантского количества примесей неизвестного и постоянно меняющегося состава дымов, которые после сжигания выбрасываются в атмосферу. Среди выбрасываемых примесей до сих пор не все известны и изучены, и самое главное то, что среди них есть и аккумулируемые человеческим организмом супертоксины. Поэтому ни один серьёзный санитарный врач не даст разрешение на эксплуатацию завода, если то, что выбрасывается в атмосферу из заводской трубы до конца не известно и не изучено по воздействию на человека. Именно потому, что санитарная система СССР мешала «эффективному развитию бизнеса», а точнее, сдаче промышленных рынков, в России 13 лет отсутствовал Санэпиднадзор, который сегодня восстановлен лишь номинально.

Из этого следует, что первый аргумент технического задания на завод по переработке бытовых отходов должен касаться уровня выбросов в атмосферу диоксинов — наиболее опасных супертоксинов. Уровень может быть задан: а) нулевым; б) не превышающим санитарной нормы США — 0,02 пг/м3 или в) на четыре порядка хуже, как это принято в ЕС, — 0,1 нг/м3. Этот аргумент сегодня очень важен из-за проблемы запредельной перегруженности городов загрязнениями от выхлопов двигателей автомобильного транспорта. На их долю, по разным данным, приходится 30−40% общего объёма выбросов диоксинов, фуранов и бенз-а-пиренов из-за использования в автомобилях топлива низкой степени очистки. По этой причине выбросы супертоксинов и в первую очередь диоксинов от МСЗ принципиально недопустимы, если сохранять без поправок конституционный приоритет человека и его здоровья. Тем более это недопустимо, если для понижения концентрации диоксинов до российской нормы использовать метод разбавления супертоксинов из труб МСЗ свежим атмосферным воздухом.

Вторым по важности аргументом технического задания является наличие или отсутствие у МСЗ «хвостов», то есть неперерабатываемого остатка, подлежащего захоронению на специальных полигонах. Европейская проблема захоронения шлаков и пыли МСЗ является хорошей иллюстрацией. Суть проблемы в том, что 34−38% остатков от исходной массы отходов в виде шлака, золы и пыли надо куда-то постоянно размещать. Но в их составе присутствуют неудалённые диоксины, поскольку в процессе Hitachi Zosen нейтрализация части диоксинов выполняется в начале процесса, а диоксины, образовавшиеся в процессе рекомбинации радикалов при пламенном сжигании, сорбируются на пылевых частицах без нейтрализации. Затем диоксины в составе твёрдых частиц пыли, золы и шлаков вывозятся на спецполигоны. Оставшаяся несорбированная часть газообразных супертоксинов выбрасывается в атмосферу для разбавления свежим воздухом. Это обыкновенное преступление, прикрытое для обывателя термином «разбавление» и псевдоконтролем концентрации диоксинов в воздухе.

Мошенническая суть «разбавительных» технологий пламенного сжигания отходов. Зеленые кружки — ПДК по содержанию диоксинов в воздухе и земле выполняются; желтые — превышение американского ПДК для земли; красные — превышение российского ОДК для земли

Мошенническая суть «разбавительных» технологий пламенного сжигания отходов. Зеленые кружки — ПДК по содержанию диоксинов в воздухе и земле выполняются; желтые — превышение американского ПДК для земли; красные — превышение российского ОДК для земли.

Особую группу «хвостов» занимает мелкодисперсная пыль субмикронного уровня, прошедшая через рукавные фильтры в атмосферный воздух и затем осевшая на землю недалеко от трубы в виде мокрых и сухих выпадений. В общей оценке проблемы «хвостов» очевидно её острое противоречие с трудовым правом, поскольку кто-то должен работать с транспортировкой и захоронением этой пыли, на которой сорбированы диоксины, и которая исключительно опасна для человека. Кроме того, до сих пор даже не поставлена задача о рекультивации почвы, на которую осела мелкодисперсная пыль с диоксинами, сорбированными на её поверхности.

Причина возникновения всей проблемы с мелкодисперсными «хвостами» заключается в том, что в процессе «Хитачи-Цосен» нарушено важное условие работы с токсинами — необходимость их нейтрализации в процессе очистки и недопущение любых видов их выхода в окружающую среду. Видимо, в России эта азбучная истина не была своевременно законодательно оформлена, и известный приём разбавления газообразных примесей в дымах ТЭЦ, применяемый для веществ 2-го и 3-го класса опасности, решили использовать и для супертоксинов и веществ 1-го класса опасности.

Третьим важным аргументом технического задания на МСЗ можно считать универсальность способа переработки по отношению к любому виду бытовых отходов, в том числе и к несортированным отходам. Для России этот аргумент очень важен для гарантии возможности переработки городских отходов, поскольку практически весь городской жилой фонд оснащён мусоропроводами и сортировка отходов после мусоропровода увеличивает цену услуги по переработке мусора на 25−50%.

Не менее интересны и экономические аспекты рассматриваемой задачи. Здесь несколько критериев, которые обычно входят в состав технического задания. Среди них цена услуги, которую будет оказывать завод, принимая в переработку бытовые отходы. Она должна быть не выше платёжной способности населения. Кроме того, важен срок окупаемости вложений и прибыль как необходимое условие развития производства. В отношении российских условий процесс «Хитачи-Цоссен» по показателю цены услуги практически не проходит даже для самых богатых регионов, если выполнять требования в отношении безопасности для населения и окружающей среды. Причина в том, что безопасными выбросы могут быть лишь при условии снижения на два-три порядка заявленного «европейского» уровня концентрации диоксинов в отходящих газах. По этой причине необходима дополнительная очистка на электрофильтрах или использование иных методов тонкой очистки отходящего потока газов от мелкодисперсной пыли, проскочившей через рукавные фильтры. Но тогда цена услуги будет на уровне $800−1000 США за тонну отходов, принятых в переработку, то есть становится понятной полная цена услуги, существующей сегодня в Швейцарии для рекламируемого завода в Перлене.

При этом надо постоянно помнить, что мы в данном случае говорим только об изученных диоксинах (точнее, о 17 из 209) и делаем вид, что ничего не знаем об «узаконенных» выбросах диоксинов при пусках, остановах, аварийных ситуациях и ревизиях пылевых фильтров на МСЗ, многократно превышающих годовые выбросы в нормальных условиях эксплуатации, заявленных в проекте (см. статью Абеля Анкербота «Скрытые выбросы: голландская история» о скрытых выбросах диоксинов новейшего МСЗ Голландии Reststoffen Energie Centrale). Мы также знаем, что ситуация с выбросами диоксинов тремя МСЗ Москвы, неоднократно пойманными на сжигании несортированного мусора не предусмотренного проектом, ещё хуже. Об этом в 2010 году бывший министр экологии Юрий Трутнев официально сообщил президенту РФ Дмитрию Медведеву и полномочному представителю по правам человека президента РФ Элле Памфиловой. Суммарные годовые выбросы трёх МСЗ составили за 2009 год более 160 грамм диоксинов вместо доли грамма. Эта ситуация однозначно является чрезвычайной. Параллельно с МСЗ свой вклад в диоксиновую катастрофу Московского региона вносили и продолжают вносить неуправляемые и нерекультивированные свалки Москвы и Подмосковья. По крайней мере, про одну из них — свалку «Саларьево» — мы точно знаем, что вокруг неё концентрации диоксинов в земле, донных отложениях водоёмов, яйцах диких птиц, в организмах грызунов и даже в снегу выше, чем на территориях Вьетнама, обработанных армией США знаменитым «агентом оранж» (см. статью Румак В. С. и др. «Диоксины в среде и организме животных вблизи полигона отходов производства и потребления: к методологии оценки риска для здоровья населения», опубликованную в журнале «Экология человека», 2017, №10, С. 9−15).

Слайд из презентации доклада В.С. Румака и Н.В. Умновой «Проблемы экологии человека на загрязненных суперэкотоксикантами территориях» на научном семинаре «Популяционная и системная экология» Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 25 февраля 2016 г

Слайд из презентации доклада В. С. Румака и Н. В. Умновой «Проблемы экологии человека на загрязненных суперэкотоксикантами территориях» на научном семинаре «Популяционная и системная экология» Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 25 февраля 2016 г.

Из первых четырёх главных аргументов технического задания только способность перерабатывать несортированный мусор в процессе от «Хитачи-Цосен» может представлять интерес для реального применения. Три других — цена услуги, токсическая опасность для населения супертоксикантов и наличие «хвостов» — полностью отвергают идею использования этой технологии в России. Но этот предварительный вывод не означает, что любая другая технология, не имеющая перечисленных недостатков, полностью подходит для применения в условиях России. Перечень ограничений гораздо шире, если следовать отечественным нормативным документам и практике их применения.

Наиболее слабым звеном среди многочисленных аспектов проблемы переработки отходов является отсутствие оперативного анализа всей группы супертоксинов в отходящих газах, представляющих серьёзную опасность для человека и окружающей среды. Эта задача в мире до сих пор не решена. Реальная задержка во времени от отбора пробы до результата анализа по диоксинам на уровне нано‑ и пикоконцентраций составляет около суток. По этой причине единственным надёжным выходом из этой ситуации может быть либо привлечение биообъектов, которые реагируют на диоксины в этом диапазоне концентраций, и постоянный анализ состояния имунной системы работников завода и жителей близких к МСЗ районов, либо переход к технологиям переработки отходов, при использовании которых диоксины не образуются в принципе. В пользу последнего, радикального решения, говорит основной вывод экспертов, занимающихся проблемой влияния диоксинов на здоровье человека:

«Предельно допустимые концентрации для веществ с подобным механизмом действия смысла не имеет».

«Бездиоксиновые» технологии в России сегодня существуют. Их несколько. Но они не востребованы из-за принципиальной невыгодности и большого риска вложения средств в изготовление сложного оборудования по новым отечественным технологиям. Здесь причина в том, что проектирование, изготовление пилотного образца, испытания и доводка изделия до необходимого качества, проектирование рабочего изделия и его последующее серийное изготовление занимают несколько лет без гарантии успеха. Такие проекты по плечу только государственным структурам на уровне министерств. Но с ликвидацией министерства ЖКХ сегодня ни одно из новообразованных министерств за такие задачи не берётся. По этой причине покупка зарубежных мусоросжигающих заводов с допотопным уровнем технологии стала единственным выходом из ситуации, искусственно созданной в 1990-е и 2000-е годы. Проведя под внешним управлением совершенно бессмысленную реорганизацию структур, отвечающих в России за жизнеобеспечение и выполняющих санитарный надзор, оставив без заказов разработчиков и изготовителей оборудования для переработки промышленных и бытовых отходов, Россия оказалась вынужденной покупать за рубежом мусоросжигающие заводы на основе использования пламенного горения, которые уже запрещены к применению даже в слаборазвитых странах.

В этой ситуации коммерческий вариант покупки сложного технологического оборудования, основанный на единственном аргументе — финансовой выгоде от сделки, неизбежно даст печальные последствия после пуска МСЗ в эксплуатацию. Обычно первые неприятности возникают у покупателя с момента возникновения потребности в расходных материалах и комплектующих изделиях с малым эксплуатационным сроком. Затем возникнут медицинские последствия из-за диоксинов и проблемы оплаты ущерба от загрязнения сельхозугодий. По этой причине наличие технического задания при заключении сделки для покупателя является необходимым и безотлагательным документом. Но, судя по заявленным параметрам заводов от «Хитачи-Цосен», у покупателя технического задания не было на руках, иначе не могло быть и речи о покупке МСЗ с показателями, которые приведены в проекте.

Sites.google.com Технический прогресс и природа

При более полном рассмотрении аргументов, обычно представляемых в техническом задании на промышленные комплексы заводского уровня, обязательно рассматривается соответствие проекта международным природоохранным обязательствам России. Технология от «Хитачи Цосен» не соответствует Стокгольмской конвенции из-за использования разбавления выбросных газов свежим воздухом.

В общей оценке необходимости недостающего технического задания на завод по переработке бытовых отходов надо отметить факт отсутствия государственного заказчика на создание такого завода и необходимость обозначения его присутствия, поскольку утверждать этот документ и согласовывать его основные пункты придётся всё-таки и с надзорными государственными органами. Надежды на частного инвестора одновременно исполняющего роли исполнителя и заказчика при решении всей задачи по переработке бытовых отходов с участием государственных органов, ограниченных надзорными функциями, не дали положительного результата. Хотя сегодня надзорных органов по задаче переработки бытового мусора уже три — это Ростехнадзор, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. По этой причине действующих аргументов в техническом задании будет не менее тридцати, но не будет полного перечня санитарных нормативов, наиболее важных для безопасности, поскольку Санэпидемнадзор как надзорный орган с 1990-х годов исключён из перечня надзорных органов, что существенно облегчило жизнь зарубежным фирмам при внедрении опасных для человека «озонобезопасных» хладагентов и пожаротушащих веществ, а теперь и мусоросжигающих заводов.

Выходом из создавшего тупика, как и в прежние времена, является объявление государством обычного конкурса на необходимые и безопасные для человека технологии, поскольку сегодня, в отличие от 1990-х годов, состояние России уже достаточно прочное и внешнее управление уже мало заметно и постепенно уходит в прошлое. Теперь можно воспользоваться передовыми до сего времени отечественными разработками 1980-х годов для решения актуальной задачи переработки бытовых отходов с надеждой на исполнение её собственными силами, что крайне важно для возрождения собственной промышленности и формирования отечественного рынка. Без опоры на собственные знания и средства возродить отечественную промышленность и отечественный рынок, как показывает недавняя отечественная история, не удаётся. Наибольший успех в решении этих двух главных условий существования независимого государства был получен именно после объявления конкурса на лучшие отечественные технологические решения, а не на основе покупки зарубежных заводов. К примеру, в середине 1930-х годов правительство СССР, увидав отставание в авиационном двигателестроении, закупало за рубежом не заводы, а лицензии на технологии и прецизионные металлорежущие станки, которые позволили быстро выйти на необходимые параметры для военной авиации, развивая при этом собственное производство и уровень проектирования новой техники, что через тридцать лет обеспечило России прорыв в космос. И решения о приобретении оборудования принимали инженеры, а не финансисты и коммерсанты. В этом принципиальная разница в подходе к решению главной задачи — обоснованного выбора необходимого предмета покупки. Ни финансисты, ни коммерсанты не имеют полных знаний в отношении инженерных свойств мусороперерабатывющих предприятий, ни санитарных условий их эксплуатации. Принципиально здесь нужна команда, состоящая из набора специалистов по типу симфонического оркестра, но роль первой скрипки должны исполнять инженеры-технологи в паре с санитарными врачами, но не финансисты и коммерсанты. У них принципиально разное представление о предмете покупки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Не менее важно и формирование представления о проблеме переработки бытовых отходов. В житейском понимании это работа по извлечению вторичного сырья на дымящей и смердящей свалке. С точки зрения науки, задача по переработке бытовых отходов — это не до конца решённая проблема мирового уровня по превращению многокомпонентной смеси различных веществ переменного состава в безопасные для человека и окружающей среды полезные продукты, пригодные для дальнейшего применения. В составе этой комплексной проблемы есть как чисто инженерные задачи, так и санитарные, и экологические.

Есть, правда, простой способ для чиновников, как избежать всех этих сложностей и проблем, — это покупка «подходящего» завода по справочнику НДТ. Для чиновников справочник по НДТ является своеобразной индульгенцией за общение с финансовым бесом.

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Выводы

1) Для решения проблемы обоснованного выбора технологии переработки бытовых отходов необходимо разработать техническое задание на требуемую технологию и объявить российский конкурс на представление такой технологии для использования её в отечественных условиях.

2) Ответ на искусственно запутанный вопрос, на каком этапе строительства особо опасных промышленных объектов, подобных МСЗ, должны проводиться общественные слушания, очевиден — на этапе разработки технического задания для будущего конкурса. Если бы для федерального проекта «Чистая страна» было разработано и вынесено на общественное обсуждение ТЗ, в котором были заданы критерии отбора приемлемых для общества технологий переработки отходов, такие как отсутствие диоксинов и покупка мусора у населения, то МСЗ «Хитачи-Цосен» и другие «наилучшие доступные технологии» не были бы даже допущены к конкурсу.