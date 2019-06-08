



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В Польше заговорили о разделе Польши или даже о распаде самого государства. Так канцелярия президента Польши, политики правящего лагеря под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS), проправительственные эксперты и журналисты охарактеризовали программу «21 тезис местного самоуправления».

Она была выдвинута на конференции, которая в Гданьске собрала более 400 руководителей местных органов власти со всей Польши, в частности президентов таких крупных городов, как сам Гданьск, Познань и Вроцлав. Ими был предложен план серьезного укрепления полномочий местного самоуправления страны. Так, предлагается заменить сенат (высшая палата польского парламента) на Палату местного самоуправления, ликвидировать институт назначаемых правительством и подотчетных ему глав воеводств, отменить сроки полномочий органов самоуправления, включая президентов и мэров городов, установить обязательную консультацию перед принятием любых законопроектов с местными органами власти. В декларации также говорится о децентрализации средств из фондов Европейского союза и о главенстве местного самоуправление в таких сферах, как пожарная охрана или медицина. Одним словом, констатирует польский еженедельник Do Rzeczy, «это полная юридическая, организационная и имущественная независимость территориальных органов самоуправления».

Сальвадор Дали. Распад постоянства памяти. 1954

Независимость органов местного самоуправления не может означать их автономию — это распад государства, парирует официальный представитель президента Польши Блажей Спихальский. По его словам, местные органы власти, которые действительно довольно сильны, имеют огромные заслуги в развитии демократии и страны, в том числе в экономике, «однако то, что было предложено, фактически разрушает государство». К тому же, отмечает Спихальский, чтобы их реализовать, необходимо изменить Конституцию Польши, согласно которой польское государство является унитарным и однородным государством, в нем нет «никакой федерализации, нет автономных округов». В свою очередь министр президентской канцелярии Анджей Дера называет представленную программу «современной версией раздела Польши». И подчеркивает, что если кто-то начнет реализовывать этот «политический план», то «для меня это будет предательством Польши». Со стороны проправительственных сил идут также намеки, что за идеей стоит оппозиционная партия «Гражданская платформа», хотя представители этой силы открещиваются и заявляют, что с «21 тезисом местного самоуправления» не имеют ничего общего.

Adrian Grycuk Анджей Дера

Но все же игнорировать мнение более 400 представителей местного самоуправления будет не так-то просто. Тем более что историческое обоснование под их программой есть. Можно вспомнить и первую Речь Посполитую, польско-литовское содружество, и другие примеры позднего времени. Например, в межвоенной Польше в первой половине ХХ века в стране существовала автономия Силезского воеводства. Связано это было с наличием в нем большого немецкого меньшинства. Сейчас, конечно, Польша — это унитарное государство с однородным этническим населением и вероисповеданием. Проживающие национальные и религиозные меньшинства не настолько внушительны, чтобы требовать расширения своих прав. Хотя это так сейчас. Кто знает, не окрепнут ли настолько польские немцы, чтобы заговорить об автономии, пытаются сформировать некую силезскую идентичность и отдельные местные силы в этих воеводствах. Наконец, массовый наплыв украинцев, которых в Польше уже несколько миллионов, тоже несет потенциальные вызовы.

Правда, это вызовы в зародыше. Более серьезными могут стать «разделы» по политической ориентации. Итоги выборов в Европейский парламент стали большим огорчением для польской оппозиции и связанной с ней интеллигенции. Ряд польских интеллектуалов огорчил «менталитет многих избирателей», проголосовавших за PiS, некоторые даже сгоряча обозвали свой народ «тупым». Другие, которые поспокойней, сделали такие выводы. Профессор Войцех Садурский по итогам выборов в ЕП увидел подтверждение тезиса о географическом разделении Польши пополам, на западную и восточную части «в соответствии с политическими, идеологическими и цивилизационными линиями». По его мнению, это должно придать силу идеям децентрализации, а, может быть, даже и федерализации, закрепленной конституционными нормами. Хотя ряд экспертов отмечают, что раздел Польши происходит между крупными городами (где поддерживают оппозицию) и районами с небольшими поселениями (где побеждает правящая партия»).

En.ppt-online.org Три раздела Польши

Поэтому может стоять вопрос о политической выживаемости местных органов власти в тех образованиях, в которых многие годы переизбираются политики, связанные с оппозицией «Праву и Справедливости». Но это и проблема для самой PiS, выдавливающей своих оппонентов откуда только можно. Что ей делать в перспективе? Сбавить обороты и «поделиться» властью и финансами с оппозицией или, напротив, постараться полностью уничтожить ее, создав среду тотального доминирования «Права и Справедливости» при формальной декоративной многопартийности? В любом случае публично озвученная концепция «21 тезиса местного самоуправления» способна резко радикализировать ситуацию в Польше, вызвать «политическую лихорадку», порождая искушения для польских соседей.