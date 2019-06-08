В последние дни отмечается повышенная активность в комментировании предстоящей очередной встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Абэ Синдзо 29 июня в японском городе Осака, где будет проходить саммит «большой двадцатки». Причем комментировать результат этих переговоров берутся и люди, далекие от должного понимания существа и особенностей отношений двух соседних стран. Одни, не имея никаких аргументов, с видом знатоков предсказывают подписание уже в ближайшее время до конца года российско-японского мирного договора, из-за принципиальных территориальных противоречий не подписанного в течение 74 послевоенных лет. Другие с помпой объявляют о победе российской дипломатии, которой якобы удалось отодвинуть японские притязания на наши острова в сторону и вовлечь Токио в обсуждение «безвиза» и «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах. Есть и такие, кто считает, что японское правительство смирилось с невозможностью разрешить вопрос «территориального размежевания» и якобы готово снять этот вопрос с повестки дня. При этом эти комментаторы как бы не слышат повторяющиеся заявления Токио о том, что японское правительство, несмотря ни на что, будет продолжать «упорные переговоры» с целью «возвращения северных территорий».

Япония

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Да и по «безвизу» дела обстоят отнюдь не так радужно, как их хотят представить в Москве. Сегодня, ссылаясь на японскую центральную газету «Санкэй симбун», INTERFAX.RU сообщает, что «правительство Японии не готово принять решение по предложению РФ о введении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо».

Виктор В Курильские острова на карте

Оказывается, японское правительство опасается, что, дав положительный ответ, оно «признает принадлежность Курильских островов к территории России». Кроме этого, у японской стороны возникают вопросы по поводу регулирования передвижения граждан РФ и возможности бегства японских преступников на территорию России. Последнее опасение, на наш взгляд, явно надуманное, ибо российские власти едва ли будут принимать японских преступников, а если они и побегут на Курилы и Сахалин, то нетрудно заключить соглашение о выдаче перебежчиков.