Так случилось, что во всех крупных экономических мероприятиях Сбербанк устраивает свои — отдельные, именуемые «деловым завтраком», где люди кушают и обсуждают проблемы страны, в частности, падение доходов населения и отчего воротит бизнес от России. Формат мероприятия изрядно устарел — с развитием цифровизации обсуждать проблемы можно было, не собираясь вместе за большим столом, а проводя онлайн-мероприятия, тем самым образуя экономию ресурсов, но, очевидно, на себе не экономят.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Устарела и приелась и повестка дня — как догнать и перегнать мировую экономику, когда в своей стагнация при красивой статистике инфляции и профиците бюджета. В отличие от одного из давоcских завтраков, где Герман Греф выяснял мнение экспертов по поводу кризиса либерализма с глобализмом и необходимости перехода к национализации, и как остановить эти процессы, на этот раз он выяснял смогут ли нацпроекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых, как это сформулировано в указе президента. 78% присутствующих уверены — не смогут, а вот госслужащие иного мнения — 61% из всех голосующих ответили в пользу нацпроектов. Греф как всегда привел статистику — она ничем не отличается от тех проблем, на которые мы ранее уже указывали — растет число тех бизнесменов, которые считают излишним налоговое администрирование, отсутствие конкуренции, усиленные надзорные меры и дорогие кредиты. По сути, на мероприятии должны были обсуждаться именно эти вопросы, с которыми сталкивается бизнес, — устранение барьеров, которые создаются в стране при активном участии Сбербанка как монополиста финансовых услуг, а вскоре, возможно, и монополиста цифрового бизнеса, и участников дискуссии — министра финансов Антона Силуанова, министра экономики Максима Орешкина. Следовало бы провести опрос присутствующих и призвать помочь советом — как улучшить работу перечисленных ведомств, но воз и ныне там. Некоторые спикеры форума в Петербурге открыто заявили, что испытывают чувство глубокого дежавю: мол, не первый год собираемся на эти завтраки и обсуждаем одно и то же, но лучше не становится.

Фонд Росконгресс Пленарная сессия Сбербанка. Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов видит проблемы, связанные с защитой собственности и защитой жизни и здоровья. По его мнению, нельзя говорить о росте инвестиций, если в стране происходит рост налогов.

«Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если у нас тарифы растут двузначными цифрами на базовую продукцию естественных монополий. Нельзя говорить о росте, если у нас падение спроса на внутреннем рынке. А падение спроса — это падение доходов населения».

Национальные проекты — всего лишь временный инструмент, без развития бизнеса не будет экономического роста, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

«По итогам первого квартала спад инвестиций составляет 1,3%, при этом нa счетах компаний по состоянию на 1 января насчитывалось 28 триллионов рублей. Они не инвестируют. Почему? Потому что предпринимательская деятельность — это деятельность по извлечению прибыли на свой страх и риск. У бизнеса никакого риска уже не осталось, остался только страх, что, если они будут успешными, к ним придут и бизнес отберут. Это и определяет бизнес на сегодняшний день».

Инновациями тоже должен заниматься бизнес, а государство должно заниматься тем, чтобы микшировать те социальные риски, которые возникают, также заметил Макаров.

Пустыми расходами назвал нацпроекты президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, если не провести структурных изменений, которые скрывают настоящие проблемы:

«Многие компании говорят о том, что человеческий капитал становится для них главной проблемой. Но человеческий капитал по-прежнему остается одной из главных статей экспорта России. Поэтому речь должна вестись не об отсутствии человеческого капитала в России, а о том, как сделать так, чтобы люди хотели работать в России, о создании условий для этого».

Нужны ли советы Грефу или Силуанову, если они твердо убеждены, что бизнес «заелся», и подавай ему поддержку — примерно так высказался министр финансов, а Греф уверен, что цифровизация, исключающая человеческий фактор, решит проблему с ростом производительности экономики?! Раз есть такие убеждения, которые большинству экономических экспертов кажутся заблуждениями, зачем тогда обсуждать указы президента и нацпроекты, если данные программы все равно переиначат как прежде? Может, затеяв эту дискуссию, Герман Греф хотел заручиться поддержкой экспертов или измерить уровень этой поддержки?

Инвестиционный климат в России измерили также по делу Майкла Калви.

Фонд Росконгресс Пленарная сессия Сбербанка. Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди

Макаров и Орешкин «любезно» обменялись мнениями. Депутат напомнил министру экономики его цитату, когда он заявлял о благоприятном эффекте для инвестклимата от изменения меры пресечения основателю Baring Vostok на домашний арест:

«Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле защита бизнеса связана с тем, что Минэкономразвития имело позицию. Мы все помним Минэкономразвития, когда это был штаб экономических преобразований, обеспечивавших 10% экономического роста. А сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы. И все губернаторы это знают, потому что вы на самом деле просто перекладываете свою ответственность», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мирный диалог» мэра столицы России Сергея Собянина и представителя крупнейшей в России финансовой структуры Германа Грефа, скорее, тоже может оставить под неизгладимым «позитивным» впечатлением инвесторов. Банкир попросил мэра объяснить, почему Москва так много тратит средств на внедрение новых технологий, хотя могла бы направить их на решение социальных проблем, в том числе — на дороги.

«Чувствуется вопрос бывшего министра экономики. Эффективность вложения — главный конек Германа Оскаровича в правительстве», — парировал Собянин, объяснив, что технологии стоят дорого, но позволяют городу эффективнее использовать свою инфраструктуру.

Отдельно подчеркнул мэр, что трансформация необходима как компаниям, так и городам для выживания и развития:

«Всем же понятно, что, если частная компания не будет трансформироваться, развиваться — Сбербанка это не касается, потому что он монополист, может не развиваться, и ничего с ним не случится, а вот частная компания станет банкротом».

«Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже», — ответил Греф.

«Я вас люблю, я просто уверен в вашей устойчивости», — заключил Собянин.

Фонд Росконгресс Пленарная сессия Сбербанка. Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди

Возник спор между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и опять — министром экономики РФ. Орешкин назвал одним из основных рисков для экономики страны неконтролируемый рост потребительского кредитования. Набиуллина ответила, что ситуация не критична.

Пожалуй, одной из главных «фишек» форума стало подписание крупнейшим российским ретейлером X5 Retail Group и «БКС банком» соглашения о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Предполагается, что виртуальная карта позволит потребителям делать покупки в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом.

Какая была необходимость подписания соглашения подобного рода в рамках форума? Вы видели подобные достижения экономики на других известных мировых форумах? А самое главное — почему все то, что и так было известно много лет, необходимо было обсуждать на форуме? Чтобы еще раз показать тот хаос, который рукотворно создаётся уже много лет?