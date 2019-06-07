



Иван Шилов ИА REGNUM

В Грузии вокруг монастыря Давид Гареджи продолжает сохраняться скандальная ситуация. Свою лепту в этот процесс накануне своего визита в Баку решил внести и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили проявила «частную активность», импровизировала, когда во время посещения в феврале нынешнего года Баку заявила о необходимости решения вопроса спорных границ с Азербайджаном в целом и в отношении монастыря Давид Гареджи в частности.

По словам Кобахидзе, «для этого оснований не существовало» и был использован повод для осложнения отношений с Азербайджаном. Против такого заключения резко выступил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. «Когда президент едет с визитом, мы предоставляем ей тематику визита, то есть материал, о чем говорить и на какие темы, в том числе, на что обратить внимание», — подчеркнул Залкалиани, фактически признавая факт, что проблема монастыря прорабатывалась дипломатами заранее, а Зурабишвили ее всего лишь озвучила. Но дело не только в этом. По словам пресс-секретаря президента Грузии Хатии Моисцрапишвили, «произошло смешение двух различных вопросов, из которых один связан с визитом Зурабишвили в Азербайджан, а другой — с ее визитом в Давид Гареджи». Стало известно, что Зурабишвили привезла туда авторитетных экспертов Europa Nostra, которые должны были не только описать этот исторический памятник, но и определить, насколько охраняется памятник и нужна ли помощь фрескам.

Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями, как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО. Europa Nostra заявила, что средневековый монастырский комплекс особо ценен не только для Грузии, но и для всего мира, а заключения иностранных экспертов принципиально разнятся с утверждениями азербайджанских историков о том, что этот памятник относится к наследию существовавшей до Х века Кавказской Албании. Более того, они отметили, что «срочное вмешательство и ресурсы просто необходимы, чтобы позволить памятнику выжить, так как определена историческая ценность, а также культурное, наследственное значение памятника с точки зрения европейского контекста». Монастырь Давид Гареджи попал в список самых красивых мест мира, тогда как азербайджанские специалисты считают его «новоделом», а проблема с монастырем в отношениях между Азербайджаном и Грузией упирается не только и не столько в решение приграничных вопросов.

Paata Vardanashvili Монастырь Давид Гареджа

Начиная с 1996 года Грузия и Азербайджан проделали почти 70% работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе делимитации вновь возникли препятствия. До сих пор это один из самых болезненных споров относительно территории пещерного монастырского комплекса, который и затронула Зурабишвили, вынося «сор на европейский суд». Эксперты и аналитики до сих пор ломают головы над тем, что вызвало активность президента Грузии Саломе Зурабишвили в отношении монастырского комплекса Давид Гареджи и почему в Грузии происходит быстрая политизация проблемы монастыря, зачем обозначило себя движение, которое увязывает эту тему с «оккупацией Азербайджана». На эту историю обратил внимание итальянский католический портал AsiaNews. Издание сообщало, что азербайджанские ученые приписывают монастырю Давида Гареджи, который они называют Кешикчидаг, связь не с Грузией, а с Кавказской Албанией, законным наследником которой претендует стать Баку. Для грузин эта точка зрения ненаучна.

Проще всего можно было бы подумать, что Зурабишвили решила сыграть на руку Грузинской православной церкви. Однако патриарх всея Грузии Илия II выступил с призывом отказаться от массовых протестов. И в его призыве содержатся важные нюансы. Прежде всего, Илия II заявил, что, «когда Церковь пока не участвует в обсуждениях, когда существует множество средств для отношений с азербайджанской стороной, когда можно с помощью международных организаций и дружественных стран решить проблему цивильно и справедливо, игнорирование этих ресурсов, резкие заявления и действия противоречат нашим национальным интересам». Это во-первых. Во-вторых, он призвал «власти как Грузии, так и Азербайджана вести интенсивный диалог для установления справедливости, чтобы сохранить и углубить дружбу между нашими народами и странами». В-третьих, заявил, что «иная сила хочет создать очень серьезные проблемы, которая для осуществления своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и другой стране, но мы не должны легко поддаваться на провокации».

Nino Bidzinashvili Патриарх Грузии Илия II, архимандрит Гавриил и архиепископы

Глава Грузинской православной церкви не стал расшифровывать, в какой именно стране находится эта самая «иная сила». Некоторые закавказские политологи в этой связи поспешили увидеть «российский след». Но Москва никак не комментировала ситуацию. По факту получается то, что актуализация претензий президента Грузии на монастырь Давид Гареджи заставляет вернуть в современный политический процесс обсуждение, казалось бы, сугубо научного вопроса, чем была христианская Кавказская Албания. И у Баку здесь могут появиться свои контраргументы. Понятно, что Азербайджан никогда не «отдаст» Кавказскую Албанию армянам и Армянской апостольской церкви. Однако есть ли ему резон «отдавать» Кавказскую Албанию православной Грузии? Католическая церковь в Азербайджане нейтрально указывает, что христианство «уже возникло на земле Азербайджана в первые века нашей эры, когда первые христианские миссионеры из Иерусалима и Сирии начали прибывать в Кавказскую Албанию, государство, расположенное на этой земле в то время. Впоследствии на этих землях возникли первые христианские общины».

Но политический концепт Баку, как нам кажется, прослеживается в тезисе американского писателя Грэма Уилсона, автора англоязычной биографии азербайджанского президента Ильхама Алиева «Ильхам: портрет Президента», в которой он заявляет, что живший в IV веке царь Кавказской Албании Урнайр «помог основать независимую Албанскую церковь, подотчетную непосредственно папе Римскому в Ватикане». Если так, то получается, что христианское наследство Кавказской Албании принадлежит не Азербайджану, не Армении, не Грузии, а Святому престолу. Кому же он его передоверит?