Перезапуском кинофраншизы «Люди Икс» с Джеймсом Макэвоем и Майклом Фассбендером в главных ролях занимаются талантливые специалисты. Вот только главный их талант заключается в умении создавать скучные и невыразительные истории об интересных героях с богатым комикс-бэкграундом. «Тёмный Феникс» не стал исключением — это ещё одна проходная картина, снятая с претензией на непохожесть с успешной киновселенной Marvel.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Джин Грей (Феникс)

Фильмы о «Людях Икс» всегда вызывают досаду. Комикс-первоисточник с десятками колоритных и непохожих друг на друга персонажей — есть. Талантливые актёры, умеющие раскрыть даже самый сложный образ, — есть. Бюджет на создание достойных визуальных эффектов и экшен-сцен — есть, есть и ещё раз есть. Вот только соединение этих элементов даёт наискучнейший результат. Чья в этом вина? Вероятно, жадных боссов FOX.

«Первый класс» от режиссёра Мэттью Вона был глотком свежего воздуха в давно протухшей франшизе. История молодых Чарльза Ксавьера и Эрика Леншера в исполнении блистательных Макэвоя и Фассбендера — то, чего так не хватало «Людям Икс». Это была интересная предыстория, рассказывающая об истоках конфликта мутантов с людьми и первом противостоянии бывших лучших друзей. А заодно и о становлении той самой «Школы для одарённых детей», появлении знаменитого шлема Магнето и травме, сделавшей Ксавьера инвалидом.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Джеймс Макэвой в роли Чарльза Ксавьера (Профессор Икс)

Вон видел в этом фильме начало мощной трилогии, которая вернёт «Людям Икс» былую любовь зрителей. После «Первого класса» должен был выйти сольный фильм о молодом Россомахе (на главную роль рассматривался Том Харди), а финалом трилогии стали бы «Дни минувшего будущего» — масштабная картина о путешествиях во времени и массовом геноциде мутантов. Вот только руководство FOX посчитало иначе. Они решили сразу перепрыгнуть на «Дни минувшего будущего» и превратить логичный финал новой трилогии в один из связующих фильмов.

И этот подход чувствуется в каждом новом проекте о команде добрых мутантов. «Тёмный Феникс» — это последний фильм франшизы «Люди Икс». А ощущается он как филлерная серия какого-то долгоиграющего сериала. Чувствуется, что его создание утомило не только режиссёра, но и сценаристов вместе со всем коллективом актёров. Но обо всём по порядку.

«Люди Икс» отправляются на спасательную операцию в космос. Как это обычно бывает, не обходится без осложнений — Джин Грей сливается с таинственной космической сущностью, увеличившей её природные способности в несколько десятков раз. Так рождается Тёмный Феникс — самый мощный мутант на планете, способный расщеплять врагов на атомы одной силой мысли. Прибавляется к этому и личная драма девушки: предательство родителей, обман близких друзей и страх всего человечества перед её новообретённым могуществом.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Софи Тёрнер в роли Джин Грей (Феникс)

Да, «Люди Икс» действительно не похожи на фильмы киновселенной Marvel. Это не комедийный боевик для всей семьи. Это мрачная психологическая драма о принятии себя, доверии окружающих и том, как правильно распорядиться почти божественной силой. Но, к большому сожалению, эта схема не работает из-за глупых сценарных и режиссёрских решений.

Оказывается, что главный антагонист всей картины вовсе не Джин Грей, а (внезапно) раса инопланетян, желающих обрести силу Тёмного Феникса. Выглядят они невыразительно, разговаривают до ужаса монотонно и почти ежеминутно выдают пафосные изречения о силе главной героини. Если убрать их из сюжета, то фильм мог бы стать цельной историей борьбы с Фениксом, рассказывающей о необходимости идти на крайности ради мира — даже если в жертву необходимо принести дорогого человека. Но вместо этого к концу картины все герои (даже те, кто сломя голову бежал убивать Джин) объединяются ради борьбы с инопланетным агрессором. А заодно и забывают былые обиды и в течение двух минут экранного времени расставляют все точки над i.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Софи Тёрнер и Джессика Честейн

Похожим образом мотивация главных героев меняется десятки раз на протяжении всего фильма. Особенно это бросается в глаза по поведению Магнето. В начале картины его показывают спокойным, рассудительным и навсегда отказавшимся от убийств. Но спустя всего несколько минут он уже скрипит зубами и грозится навсегда покончить с Джин Грей за убийство Мистик, которую любил. При этом в прошлом фильме у Эрика погибала семья (взявшаяся из ниоткуда широким взмахом пера сценариста), и он также отправлялся за неё мстить. Повторять один и тот же ход из фильма в фильм и составлять мотивацию персонажа только из мести — меры по раскрытию личности героя или элементарная лень сценаристов? Как бы то ни было, к концу фильма Магнето уже заново братается с Ксавьером и улыбается бывшему врагу во все 32 зуба.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Майкл Фассбендер в роли Магнето

Обиднее всего становится потому, что актёры действительно стараются и не вызывают никаких вопросов своей игрой. Софи Тёрнер смогла доказать, что она может быть не только вечной Сансой Старк. Правда, в моменты превращения в Тёмного Феникса актёрский талант девушки раскрывается лучше всего — и здесь же в голову невольно приходит сравнение с образом королевы Севера. Дуэт Макэвоя и Фассбендера снова на высоте: они крадут внимание зрителя в каждую секунду своего экранного времени и дают знатную фору остальным исполнителям главных ролей. Молодые же «Люди Икс» не впечатляют какой-то невероятной игрой, но и раздражения не вызывают.

Обидно, что минимум экранного времени в «Тёмном Фениксе» — у Дженнифер Лоуренс и Эвана Питерса. Создаётся ощущение, что актёры порядком подустали от своих ролей, и сценаристы просто убрали их героев «в дальний ящик», чтобы не связываться с лишними проблемами при съёмках. А жаль, ведь персонаж Питерса (Ртуть) был одним из немногих лучей света во франшизе перезапуска со времён «Дней минувшего будущего».

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Эван Питерс в роли Ртути

Не подвели и экшен-сцены. Джин зрелищно распыляет враждебных инопланетян, Курт всё также эффектно телепортируется в тёмно-фиолетовой дымке, а Магнето сминает вагоны поезда, словно консервную банку. Вот только таких сцен преступно мало для двухчасового хронометража. И если в фильмах киновселенной Marvel на всю картину находится хоть одна эпичная запоминающая боевая сцена (появление Тора в Ваканде в «Войне бесконечности», финальная битва «Финала» или битва за Асгард в «Рагнарьке»), то в «Тёмном Фениксе» её просто нет. И это при этом что персонажей с интересными сверхспособностями здесь даже больше, чем в команде «Мстителей».

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Коди Смит-МакФи в роли Курта Вагнера (Ночной Змей)

«Тёмный Феникс» стал финалом «Людей Икс», к которым мы привыкли за годы выходы фильмов. Правда, почти ничего не выдаёт в ней именно финальную картину — то, что поставило бы жирную точку в многолетней истории. Это и не самый плохой фильм о супергероях: в нём есть интересные персонажи, нестандартные ситуации и талантливые актёры. Но «Тёмный Феникс» — определённо не та картина, которая как-то повлияет на развитие жанра или кинематографа в целом.

Теперь, когда права на персонажей перешли к Disney, стоит надеяться на очередной перезапуск, с командой молодых актёров под надзором одного из проверенных режиссёров Marvel. Да, с концом «Людей Икс» от FOX ушла своя эпоха. Но, возможно, команде студии стоило остановиться ещё после «Первого класса», чтобы Люди Икс никогда не ассоциировались у зрителей со скучными и незапоминающимися фильмами.