



Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Жаркое лето в Грузии невольно ассоциируется с пожарами. Не стерлась еще в памяти людей целая серия лесных пожаров, такая же странно последовательная серия пожаров на различных торговых объектах. Многие из них до сих пор напоминают о своем «огненном» прошлом зияющими черными стенами. В числе таких объектов — «Детский мир» на площади Вокзальной в Тбилиси.

На этот раз 6 июня поздно вечером загорелся самый крупный рынок-ярмарка в поселке Лило на окраине Тбилиси, точнее, часть этого рынка, именуемая в народе «Китайский городок». Здесь в основном продавались товары, завезенные из Китая. Хотя многие предполагают, что под китайской маркой одежду, обувь, сумки и иные вещи «фабриковали» тут же, в Грузии, лишь добавляя к ним китайские ярлыки. Но это дело спорное…

Последствия впечатляют: по официальной информации, сгорело до 1000 кв. м торговой площади, уничтожен товар, уничтожены прилавки и иной инвентарь.

Ярмарка в Лило горит не впервые. Аналогичные пожары случались здесь и раньше, и каждый раз высказывались предположения о неслучайности и вероятности диверсии. Обвинения выдвигались в адрес властей. Не стал исключением и нынешний случай. Директор ярмарки Звиад Кирия сразу же заявил журналистам, что подозревает диверсию, так как и у него лично, и у владельца рынка-ярмарки «Китайский городок» («Чайна Лило Сити») Лауры Гачава были серьезные проблемы с правительством.

(сс) Andrew Magill Пожарные

Свою версию он подкрепил тем, что под конец тушения пожара у пожарных неожиданно закончилась вода, и огонь разгорелся с новой силой.

«Владельцем этой территории является Лаура Гачава. Я ничего не исключаю, в том числе диверсии. У самого рынка и его владельцев были определенные проблемы с высокопоставленными чиновниками правительства. Давление со стороны властей испытывал и я лично. Творят беззакония. Лишают нас имущества. Граждане же беззащитны», — заявил в беседе с журналистами директор сгоревшего объекта Звиад Кирия.

Лаура Гачава — мать братьев Ираклия, Давида и Георгия Кодуа. Ираклий Кодуа при правлении Михаила Саакашвили занимал должность директора Специального оперативного департамента МВД и подозревается в ряде совершенных в тот период преступлений. Но нынешняя власть в силу отсутствия его на территории страны привлечь его к уголовной ответственности не может. Что касается братьев и матери, они при прежнем правительстве успешно занимались бизнесом и успешно продолжают эту деятельность и при нынешнем.

Следует отметить, что сама владелица сгоревшего объекта в течение нескольких часов после случившегося сделала взаимно противоречивые заявления. Первоначально она категорически отрицала возможность диверсии, точно так же, как не подтверждала слова директора об оказываемом на нее и ее семью давлении со стороны нынешних высокопоставленных чиновников.

«Я пока не разобралась в ситуации, но что касается диверсии, это заходит очень далеко. Я не считаю, что это правильная версия. Трудно заранее сказать, что все это было сделано умышленно. Наши объекты застрахованы. А что самое главное, пожар случился не от электропроводки, потому что электропроводка у нас в полном порядке, и на ночь все объекты отключаются. Поэтому важно выяснить, откуда возник пожар», — заявила Гачава, прибыв на место происшествия.

Она пояснила, что предположение об умышленном поджоге исходит не от нее лично, а от арендатора площади, которой владеет она, директора рынка «Китайский городок», и пообещала обязательно сделать ему соответствующее замечание.

Поджог

Спустя несколько часов Гачава сделала для журналистов новое заявление и уже выразила подозрение, что рынок могли поджечь. Она также призналась, что у нее есть «враги», которые таким путем стремились нанести ей как можно больший ущерб.

Подозрения возникли у владелицы объекта после того, как стало известно, что пожар возник на складе и затем распространился на остальную территорию.

«Там ни света не было, и ничего вообще, и я уже в чем-то сомневаюсь. Китайские владельцы сообщили мне, что пожар возник на складе, а склад был закрыт, света там не было. Откуда мог возникнуть огонь, если туда что-то не забросили? Я пока не хочу говорить, кто мог сделать это, но врагов у меня много. Кому-то, видимо, я помешала», — констатировала Лаура Гачава.

Она находится у сгоревшего рынка и требует, чтобы камеры видеонаблюдения на этой территории были опечатаны в ее присутствии.

Категорически опровергает обвинения в умышленном поджоге рынка заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили. В отличие от Лауры Гачава, он предполагает, что пожар все же возник из-за неисправной электропроводки.

Что касается МВД, по данному факту министерство уже возбудило уголовное дело по статье 187, часть вторая УК Грузии, которая предусматривает повреждение, уничтожение чужого имущества путем поджога. Иных комментариев относительно случившегося правоохранительные органы на данном этапе не делают.

Конечно, стихия — это большой и непоправимый ущерб. Вопрос лишь в том, кто пострадал от случившегося больше — владелец и директор, которые помимо данного объекта имеют массу иных «бизнесов» и которые заблаговременно позаботились и застраховали свою собственность, или те рядовые торговцы, чей товар сгорел минувшей ночью. Те, чьим единственным источником дохода являются ежедневно добываемые на этой ярмарке считаные лари. Те, кто на выручку от реализуемого товара может лишь прокормить семью и оплатить текущие платежи… А пожар на некоторое время оставит их без работы и, соответственно, без этого небольшого, но все же дохода. Но обычно там, где крутятся крупные интересы, нужды рядового населения просто не замечают.

Куклы на грузинском рынке

Если же учесть существующий в стране накал политических страстей и постепенное приближение очередных парламентских выборов, а вместе с ними усиление надежд на смену нынешней власти и возвращение прежней, можно предположить, что подобных чрезвычайных ситуаций в Грузии будет еще немало. Ведь каждый такой случай — очередной повод для того, чтобы бросить тень подозрения на политических противников и пошатнуть их репутацию. Чем, собственно, грузинские политики и не брезгуют.