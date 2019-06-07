Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш «поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества». Вас ничего в этой формулировке не настораживает? Или мы уже привыкли глотать высокопарные формулировки, прикрывающие отсутствие политической конкретики, как манную кашу в детстве?

Советские солдаты бросают фашисткие знамена на землю перед Мавзолеем. Москва. 1945

В том виде, в котором сегодня это предложение подают СМИ, оно выглядит сырым, непроработанным. Более того, очевидная для меня нацеленность авторов предложения не столько на вскрытие сути вопроса, сколько на пиар, а также доминирующая в настоящее время в официальной международной политике, особенно в ООН, «политкорректность», заведомо выхолащивают эту идею.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Итак, если говорить о сути вопроса. Разве нацизм в мире побежден? Разве нам не известны его новые и новые последователи? Что происходит на Украине, какие силы там правят бал? Что происходит в Прибалтике? Даже в Германии сегодня есть политики, поднимающие на щит наследие Третьего рейха! Поэтому даже формулировка «победа над германским нацизмом является всемирным наследием человечества» будет формулировкой с натяжкой.

В мае 1945 года страны антигитлеровской коалиции взяли верх над гитлеровской Германией. Создание этой коалиции и её победа при ключевой роли СССР как в политической стороне дела, так и особенно в стороне военной действительно могут считаться всемирным наследием.

Но после Победы 1945 года пути бывших союзников разошлись. Наследие немецких нацистов и сами нацисты оказались очень и очень полезны США. Американцы, как мы видим, до сих пор прибегают к нему в борьбе с нашей страной.

Другими словами, переводить победу над нацизмом в категорию «наследие», то есть прошлое, и тем более «всемирное наследие» — рано. Победа над этой человеконенавистнической идеологией и политической практикой ещё должна быть достигнута. И нашей стране вновь предстоит сыграть в этом деле ключевую роль.

Kresy.p Фашизм на Украине

И последнее в этом кратком комментарии. Почему в качестве всемирного наследия трактуется только победа над германским нацизмом? А победа над японским милитаризмом разве менее значима? В конце концов, именно японцы начали Вторую мировую войну в Азии: в 1931 — 1932 годах оккупировали Манчжурию, в 1937 году вторглись в Китай. Давайте хотя бы восстановим празднование Дня Победы над Японией 3 сентября! Но нет, на такую очевидную конкретику политической воли и верности памяти о подвиге отцов не хватает, в вот абстрактные идеи, типа рассмотренной нами выше, наши внешнеполитические работники мастаки выдвигать!