Мне уже приходилось писать о современных технологиях разрушения государств, отдельные из которых были реализованы при совершении государственного переворота в Армении в апреле-мае 2018 года. Прошел год с тех пагубных для армянской государственности дней, и казалось, что, наконец-то, наступит отрезвление у подавляющего большинства тех из наших граждан, которые были в эйфории от пламенных выступлений новоявленного трибуна так называемой «бархатной революции» (читайте, государственного переворота) Никола Пашиняна. Речь не о представителях ЛГБТ-сообщества или тоталитарных религиозных сект и вовсе не о внушительном сонме прихлебателей соросовских фондов и их клонов, которым уж очень вольготно жилось и при прежних властях. Меня куда больше волнует психологическое состояние обезволенных нуждой честных граждан Армении, представителей самых разных слоев населения нашей страны, и в первую очередь студентов и старшеклассников, которые искренне жаждали перемен к лучшему в своей жизни, реальные предпосылки которых уже были разработаны и озвучены третьим президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном в его последних выступлениях и интервью, которые предшествовали его утверждению в должности премьер-министра РА. Именно эти наши сограждане, сами того не подозревая, выражая свой протест, постепенно превратились в объект манипулирования закордонными кукловодами, инструмент технологии разрушения армянского государства посредством обобщенно обозначаемой (называемой) «мягкой силой» (soft power). Заметим, что применение «мягкой силы» в Армении преследовало вполне определенную цель и рассматривалось их авторами как действенное средство по реализации в Закавказье внешнеполитических интересов известного заокеанского центра силы мировой политики. Следует признать, что «народный премьер» Никол Пашинян для режиссеров-постановщиков разрыхления фундамента армянской государственности стал своеобразной находкой, проявив себя в качестве весьма смышлёного ученика. Достаточно сказать, что ему по большому счету удалось небезуспешно влиять на поведение широких масс людей и даже каждого отдельно взятого человека, манипулируя сознанием граждан по ранее опробованным технологиям, широко применённым во время «революции роз» в Грузии в 2003 году, «оранжевой революции» на Украине в 2004 году и «Евромайдана» (ноябрь 2013 г — февраль 2014 г.), «революции тюльпанов» в Кыргызстане в 2005 году. Словом, власть Никола Воваевича и Ко можно назвать сугубо манипулятивной. Его, уже набившие оскомину, неоднократные обращения (будь то на митингах, по Facebook, выступления по TV-каналам или на интернет-порталах, причем по заранее уготованным его поводырями технологиям, преследующим цель на подсознательном уровне формировать у граждан Армении ложное восприятие того, что то или иное решение, озвученное Н. Пашиняном, но по сути подсказанное ему кукловодами, это есть их, граждан, собственный выбор) приобретают зловещий характер. При этом обманутые Н. Пашиняном наши сограждане продолжают пребывать в виртуальном мире, испытывая чувство внутренней удовлетворенности от ложного представления о своей значимости в жизни «Новой Армении». Они не хотят, да и не в состоянии признать реальность своего положения в истинном свете, им неведомо, что их «народный премьер» и сам тоже не в силах принять хотя бы какое-то самостоятельное решение. Да, это сущая правда, ему кукловоды просто не позволят действовать самостоятельно, зная его полную неадекватность занимаемой должности премьер-министра Республики Армения. Ведь его недавняя импровизация с призывом к гражданам Армении 20 мая 2019 г. с раннего утра блокировать все входы и выходы зданий судов республики так, чтобы никто не смог войти внутрь, стала убедительным подтверждением полного соответствия выкрика маленького ребенка из сказки Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля» к «народному премьеру» — «Посмотрите, король-то голый».

Заметим также, что реализуемые в Армении деструктивные технологии разрушения полностью игнорируют наши вековые христианские традиции, традиции армянской семьи и веками сложившиеся нормы поведения. Причем ломка цивилизационных устоев нашего общества сопровождается четко выраженной политикой по формированию этакого продвинутого армянина XXI века, а по сути, зомби-робота, полностью лишенного исторической памяти, не имеющего собственного суждения, с деформированной психикой. Более того, подконтрольная Н. Пашиняну народная масса подвергается такой обработке, при которой отдельно взятый человек фактически лишается права самостоятельно принимать решения, распоряжаться своим сознанием. При этом загоняются в дальний угол его воля и собственные идеи навязыванием им чужой воли и чуждых идей. За примерами далеко ходить не надо. Так, на митинге 25 мая т. г. во имя поддержания объявленной реформы судебной системы и в защиту Н. Пашиняна прозвучали угрозы в адрес президента Арцахской Республики Бако Саакяна. Один из сподвижников Никола Воваевича, организатор этого митинга Дживан Абраамян заявил, что «камнем размозжит голову президента Арцаха Бако Саакяна», если в Арцахе примут второго президента Армении Роберта Кочаряна. Весьма характерно и симптоматично, что сей «герой» за свои хамские, уголовно наказуемые высказывания, вызвавшие восторг и умиление в азербайджанских массмедиа, отделался легким испугом — всего лишь приводом в отделение полиции одной из общин г. Еревана. Несколько иначе сложилась «одиссея» другого сподвижника Никола Воваевича, активиста партии, созданной Левоном Тер-Петросяном, Армянский Национальный Конгресс (АНК) Вардана Арутюняна. Так, 18 мая т. г. известный политический деятель, один из организаторов сил самообороны Нагорно-Карабахской Республики, член АРФ «Дашнакцутюн» Грант Маргарян гулял со своими малолетними внуками на площади Свободы г. Еревана, когда на него напали почитатели Никола Воваевича, участники акции протеста против освобождения Роберта Кочаряна, выкрикивая мерзкие слова вроде «предатель» в его адрес. Справедливости ради отметим, что на сей раз сотрудники полиции предотвратили драку, а в дальнейшем семь человек из числа зачинщиков драки дали объяснения в полиции и были выпущены на свободу. Однако этим инцидент не был исчерпан. Главный зачинщик этой потасовки на своей странице в Facebook разразился хамскими обвинениями и ругательствами в адрес Гранта Маргаряна и АРФ «Дашнакцутюн». В итоге 3 июня т. г. в центр оперативного управления г. Еревана… позвонил этот же «герой» Вардан Арутюнян и сообщил, что на него было совершено нападение. Говоря попроще, его по-домашнему избили. Дальше — больше, 3 июня т. г. на своей странице в Facebook сей субъект сообщил о том, что несколько дней тому назад он вновь подвергся насилию, а посему «народный мститель» пригрозил: «Полиция в течение стольких дней не смогла раскрыть преступление (нападение на дедушку с внуками в его понимании — не преступление, а последовавшие за этим воспитательные шлепки —явное преступление — А.Г.) и обеспечить мою безопасность. Поэтому я вынужден устраивать самосуд для обеспечения собственной безопасности. Полиция РА, вас больше не существует».

Я специально столь подробно остановился на этих двух весьма характерных для «Новой Армении» случаях. С одной стороны, они раскрывают истинный аморальный облик сподвижников Никола Воваевича, а, с другой стороны, красноречиво свидетельствуют о том, что столь важные компоненты государственного управления, обеспечивающие жизнеспособность государственной системы, какими являются судебная система и полиция РА, целенаправленно дискредитируются при самом непосредственном участии Никола Воваевича. Причем его участие в этом губительном процессе весьма своеобразное и сводится либо к абсолютному бездействию, либо к действиям, оправдывающим его же собственные шаги по девальвации как судебной системы, так и полиции РА.

И вот в этих условиях, читая и слушая последние интервью «народного премьера», все более и более утверждаешься во мнении, что тем не менее главное направление его удара, его главная цель — вбить клин в единство Республики Армения и Арцахской Республики, при этом доказывая живучесть бытовой фразы: «Кто громче всех кричит «Держи вора!» — сам вор». Так, 5 июня т. г. в беседе с журналистами Н. Пашинян, касаясь ранее озвученной им же темы о существовании каких-то заговорщических сил, пытающихся вбить клин между Арменией и Арцахом, сказал:

«Я говорил в условиях конфиденциальности о том, как я это представляю, какими шагами (речь об урегулирования нагорно-карабахского конфликта — А.Г.), а этот человек говорит своему помощнику: пойди, напиши в Facebook, что он продает земли. Зачем он это делает, ему на 100 процентов известно, что происходит? И это при том, что когда у кормила власти в РА был его партнер по танцам, у него не было никаких сведений, ему не считали нужным говорить, что происходит, что они собираются делать… Это я передал властям Нагорного-Карабаха документы о карабахском переговорном процессе, до этого им не было известно, о чем велись переговоры до меня, я пять раз спросил: вам известно? Им не было известно, что они идут, даже лично пишут в соцсетях: Никол продает земли».

Ай да Никол Воваевич, ай да «народный премьер», ай да молодец! Он, сам того не понимая, желая навести тень на плетень, признался в том, что направленность переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, ведущегося Николом Пашиняном, в восприятии руководства Арцахской Республики является не чем иным, как продажей земель, освобожденных ценой жизни тысяч и тысяч армян Республики Армения, Арцаха и Диаспоры, патриотов нашей единой Родины — объединенной Армении. Что же касается якобы неведения руководства Арцаха о подробностях переговорного процесса, то это полная чушь, весьма примитивная уловка задним числом оправдать свою пораженческую позицию в переговорном процессе. То есть Н. Пашинян, по сути, говорит о том, что в обсуждаемых подходах по нагорно-карабахскому урегулированию нет ничего нового, но и это «старое» было неведомо руководству Арцаха — вот истинная цель его последних информационных вбросов. А между тем Никол Воваевич не столь уж наивен, каким хочет он себя выставить, говоря подобную ерунду. Кто-кто, но он-то прекрасно понимает, что его «привели» к власти не из неудержимого желания углубления демократии, укрепления институтов гражданского общества в Армении. Нет и нет, уважаемый читатель. Главная цель радетелей «демократических перемен» в Армении — оказание содействия «народному премьеру» в реализации его же собственных представлений об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, конкретно выраженных им в «пророческих» словах о судьбе освобожденных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Напомним читателю о статье Н. Пашиняна «Землю сохраняют любовью, знайте», опубликованной 22 мая 2001 года в газете «Айкакан Жаманак», редактором которой тогда был сам «народный премьер». О чем же говорил он в этой статье: «И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий. Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану… Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина, и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого » (подчеркнуто мною — А.Г.). Возвращаясь к последним высказываниям Н. Пашиняна о якобы неосведомлённости руководства Арцахской Республики, заметим, что любая реакция со стороны арцахского руководства на эти вопросы неизбежно стала бы предметом спекуляции и торга Н. Пашиняна со своими кукловодами на тему о том, что предлагаемый вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта был давно отвергнут прежними властями Армении, более того, уже вовсе забыт властями Арцахской Республики. Что же касается высказывания Н. Пашиняна, претендующего на оригинальность, относительно якобы несговорчивости «партнера по танцам», пусть над этой темой удосужатся поразмыслить его «интеллектуальные» советники (в промежутках между очередными провокациями), причем в свете ответа президента Арцахской Республики Бако Саакяна ему самому, любимому Николу Воваевичу.

«Не так давно премьер-министр представил нам некоторые документы по переговорному процессу. Мы, в свою очередь, передали премьер-министру имеющийся у нас пакет документов, касающийся переговорного процесса (что свидетельствует о недостаточной информированности Н. Пашиняна, спасибо Бако Саакяну за заботу о «народном премьере» — А. Г.). Вообще, и сейчас, и в прошлом, до и после переговоров с Азербайджаном власти Армении информировали руководство Арцаха об обсуждаемых вопросах и последнем развитии. В целом хочу подчеркнуть, что для исключения спекуляций (президент Арцаха, безусловно, прав, оценивая слова «народного премьера» как спекуляцию — А. Г) лучшей и единственной возможностью является восстановление полноценного формата (переговорного процесса — А.Г.) с непосредственным участием Арцаха», — таким был ответ президента Арцахской Республики Бако Саакяна, данный им в интервью «Арцахпресс» и «Азат Арцах» (Свободный Арцах) от 5 июня 2019 г. Не скрою, что сильными были заключительные слова интервью президента Арцахской Республики: «Одно из важнейших наших достижений — наше единство, и недопустимы шаги, расшатывающие его, будь то в Арцахе, Армении или Диаспоре (это честное и прямое обвинение, скажем так, в моем восприятии, в адрес Никола Пашиняна в его целенаправленном расшатывании единства мирового армянства — А.Г.). В целом считаю недопустимым заговорщическое поведение (от себя добавлю, Никола Воваевича — А.Г.) … У нас одна Родина, и наш общий долг — сделать все для сохранения единства». От себя добавлю: у нас одна Родина — объединенная Армения. Ее процветание в единстве армянского народа.

Уважаемый читатель, столь подробно излагая события последних дней, я невольно поймал себя на мысли, что и сам попал в ловушку поводырей «народного премьера», то бишь лиц или организаций, осуществляющих «внешнее управление» Республики Армения, которым все более и более доступнее становится устанавливать и осуществлять постоянный тотальный контроль над процессами жизнедеятельности Армении, включая даже политические дискуссии, в соответствии с собственными интересами и целями. Что я имею в виду? Так, 24 апреля т. г. разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал на своем сайте (www.rand.org/pubs/reasearch_briefs/RB10014.html) доклад «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций», подготовленный по заказу правительства США, в котором подробно излагается о том, как разрушить Российскую Федерацию, ближайшего союзника Республики Армения, гаранта мира в Закавказье, снаружи и изнутри. Так вот, в числе основных пунктов выполнения этой задачи — создание напряженности в бывших странах СССР и разрыв экономических связей с ними. Это и Украина, и Грузия, уже не приходится говорить о Прибалтике. Заметим, что в докладе не обошли стороной Армению и Азербайджан. При этом авторы доклада отмечают, что экономическая конкуренция США с Россией на Южном Кавказе будет затруднена из-за географии и истории (Expanding ties in the South Caucasus — competing ecomomically with Rossia — would be difficult becouse of geography and history). Вместе с тем заметим, что советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий 29 мая т. г. в эфире телеканала «Звезда», раскрывая, какие меры будут принимать Соединенные Штаты для дестабилизации России, отметил: «Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ (скажем больше, вплотную занимаются расшатыванием армянской государственности — А.Г.), они держат в фокусе Белоруссию, Сирию, они будут продолжать ворошить». Он также отметил, что Вашингтон все больше внимания начинает уделять отношениям между Арменией и Азербайджаном, и, по словам А. Ильницкого, может «сыграть» на их противоречиях. На этом фоне совершенно в другой плоскости видится статья главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: источники проблемы и перспективы урегулирования», выдержки из которой были опубликованы многими ведущими интернет-порталами Азербайджана.

Чем же примечательна статья Рамиза Мехтиева и каковы побудительные мотивы ее написания именно сейчас? Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно ознакомиться с тем, каким видится муаллиму Рамизу урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Надеюсь, что уважаемые читатели снисходительно отнесутся к тому, что я буду вынужден несколько подробнее привести выдержки из этой статьи, чтобы ни у кого не осталось невыясненных вопросов. Итак, в этой статье отмечается, что азербайджанская сторона согласилась принять для рассмотрения соглашение «О прекращении нагорно-карабахского вооруженного конфликта», представленное сопредседателями Минской группы ОБСЕ сторонам в сентябре 1997 года. В частности, в статье говорится: «За основу этого соглашения был взят т. н. «поэтапный» подход к урегулированию, направленный на последовательную ликвидацию последствий вооруженного конфликта и определение в процессе Минской конференции статуса Нагорного Карабаха. Согласно плану, на первом этапе освобождались шесть районов вокруг Нагорного Карабаха, в регионе развертывалась операция ОБСЕ по поддержанию мира, перемещенное население возвращалось на освобожденные территории и восстанавливались основные коммуникации в зоне конфликта. На втором этапе определялся статус Нагорного Карабаха, а также предусматривалось урегулирование положения вокруг Лачинского и Шушинского районов». При этом автор статьи скромно умалчивает, что под «определяемым статусом Нагорного Карабаха» азербайджанская сторона категорично соглашалась лишь на «самую большую автономию Нагорного Карабаха в составе Республики Азербайджан». Дальше — больше, Р. Мехтиев отмечает, что предварительное согласие с этим вариантом урегулирования выразил и тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян, более того, муаллим Рамиз даже ссылается на небезызвестную статью первого президента Армении: «Несмотря на резкую критику со стороны своих политических оппонентов в вопросе целесообразности принятия этого плана, он (Л. Тер-Петросян — А.Г.) опубликовал в газете «Республика Армения» статью программного характера под названием «Война или мир: время призадуматься», где изложил основные тезисы своего видения проблемы. Тезисы этой статьи не утратили своей актуальности и сегодня (кто бы в этом сомневался, что статья и сегодня как елей на душу азербайджанской стороне — А.Г.)». Далее глава администрации президента Азербайджана детально анализирует статью Л. Тер-Петросяна, даже упоминает его заявление на заседании Совета национальной безопасности Армении от 8 января 1998 года. При этом автор статьи особо останавливается на экономических выгодах для Армении в случае принятия данного соглашения. А самое интересное это то, что, возвращаясь к сегодняшним реалиям, Рамиз Мехниев недоуменно заявляет: «Создается впечатление, что Пашинян пытается свалить ответственность за урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на чужие плечи. То он заявляет, что не обладает правом вести переговоры от имени Карабаха, то обращается к армянскому народу с заявлением, что именно народ должен решать эту проблему». Его удивление позицией «народного премьера» таит в себе скрытое разочарование насчет того, что не с этой ли целью Никола Пашиняна привели к власти прихлебатели старины Джорджа Сороса, друга президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Это демонстрирует, что Пашинян практически не хочет решать конфликт и находит различные предлоги для этого. И если эти предлоги звучат красиво как призывы, то с практической точки зрения они безосновательны». При чтении этих строк у меня на лице невольно появляется улыбка от осознания того, что уже должностные лица Азербайджана понимают, что затея с государственным переворотом в Армении не может им дать желаемых результатов. А в этом случае самодовольное заявление Ильхама Алиева о том, что «есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль», сделанное им в июне 2018 года на заседании правительства Азербайджана, не приносит азербайджанской стороне ожидаемых и желаемых результатов в вопросе навязывания Армении хваленого соглашения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Неужели кукловоды Н. Пашиняна надеялись на то, что политический наследник Левона Тер-Петросяна, одновременно и приверженец подобных подходов урегулирования Никол Воваевич (свидетельством тому его вышеотмеченная статья от 22 мая 2011 г.) сможет навязать армянскому народу столь губительное соглашение, чреватое не только опустошением Арцахской Республики, но и отсечением Зангезура, Сюникской области. Да, «народный премьер» проявляет чудеса изворотливости, всячески старается расколоть единство армянского народа, проживающего в Армении и Арцахской Республике. Напомним читателям, что в ходе выборов в Национальное собрание Армении 2 апреля 2017 года альянс Армянского национального конгресса и Народной партии Армении выступал за урегулирование нагорно-карабахского конфликта именно с позиций, о которых восторженно повествует в своей статье Рамиз Мехтиев. В итоге они набрали 1,66% голосов избирателей. Этот большой знаток блота, в частности значения термина «куанш» (как пояснил Никол Воваевич на внеочередном заседании Национального Собрания РА, когда обсуждался отчет Генеральной прокуратуры РА за 2016 год, «куанш» — это термин, употребляемый в карточной игре «блот», обозначающий сомнение в словах противника — А.К.), сейчас сам же удостоился этого термина. Ему перестают доверять закордонные сценаристы государственного переворота в Армении. И это недоверие озвучивается в том числе и заказчиками «бархатной революции». Согласитесь, уважаемый читатель, когда ты осознаешь, что «народный премьер» — разносторонне развитая персона, как-то легко становится на душе. А ведь «народный премьер» и впрямь старается угодить западным грантодателям, более того, время от времени принимает позу обиженного за недостаточную финансовую помощь, оказываемую властям «Новой Армении», за фактическое отсутствие, видимо, обещанных инвестиций в экономику Армении. При этом то ли он заблуждается на этот счет, то ли притворяется, что заблуждается. Ведь государственный переворот был профинансирован с целью дестабилизации ситуации в южном подбрюшье России, расшатывания единства армянского народа, экспорта «бархатной революции» в Республику Арцах. Все это, по замыслу западных стратегов — поводырей власть предержащих «Новой Армении», создало бы благодатную почву для развязывания Азербайджаном войны с Арцахской Республикой и возвращения под свой контроль, а скорее под контроль своих стратегических партнеров — Турции и Израиля, 105-километровой границы на освобожденной территории вдоль границы Арцахской Республики и дружественной Армении Исламской Республики Иран. Да, уважаемый читатель, в этом вопросе Турция и Израиль вовсе не противники, а конкуренты. И именно в этой плоскости надо нам подходить к участившимся военным учениям, проводимым в последнее время Азербайджаном и Турцией. Так, не успели 25 мая т. г. в Азербайджане завершиться широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня (РС ЗП) и минометов, до 35 самолетов и вертолетов, как министерством обороны Азербайджана было объявлено, что с 7 по 11 июня т. г. в Нахичевани будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство — 2019». Заметим, что в них примут участие до 5 тысяч военнослужащих Нахичеванской Автономной Республики и турецких вооруженных сил, более 200 единиц бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок и РСЗП и минометов, до 21 самолета и вертолета, а также беспилотные летательные аппараты (израильского производства) и пр. Уже очевидно, что Азербайджан готовится к развязыванию войны с Арцахской Республикой, при этом держа в напряжении границу Армении и Нахичеванской Автономной Республики.

Столь подробное изложение положения, складывающегося в нашем регионе, казалось, должно было, наконец-то, отрезвить Н. Пашиняна и Ко, да и политический класс Армении в целом. Ан нет, складывается впечатление, что никому до этого дела нет. Весь эфир, интернет-издания, все массмедиа Армении заполонены либо развенчиванием разного рода благоглупостей, льющихся, как из рога изобилия, с уст народного премьера, либо армянскими версиями теории заговора, якобы готовящегося со стороны прежних властей и действующего руководства Арцахской Республики. Ну прямо как какое-то наваждение, уж больно напоминающее известных персонажей из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город», когда в городе царит эпидемия чумы (лондонская чума 1665 года), а тем временем несколько человек накрывают стол на улице и начинают пировать и петь унылые песни. Не хочется драматизировать ситуацию, но невольно на память пришли видеосюжеты из празднования новоявленного народу праздника «Дня гражданина», который запомнится разве что тем, что «народный премьер» в центре Еревана помог гражданам приготовить шашлык и для снятия любых подозрений в несъедобности сего явства одним из первых отведал шашлык. Как сказал бы светлой памяти Иван Сергеевич Тургенев, наш «народный премьер», как и Базаров, — «демократ до конца ногтей». А что ежедневно с арцахско-азербайджанской границы поступают сводки об убитых молодых защитниках Родины, о скапливании внушительных вооруженных сил на арцахско-азербайджанской границе, так это, если судить по поведению Никола Пашиняна, оказывается, не столь и важно.

Не хотелось, чтобы у читателей создалось впечатление, что автор этих строк сам привержен разного рода теориям заговора, но не могу не обратить внимание на следующий факт. Так, известный израильский публицист и общественный деятель совершенно неожиданно обратился к теме Никола Воваевича Пашиняна, а скорее к его защите, видимо, от арцахских «заговорщиков». Он 28 апреля т. г. выступил в ИА REGNUM со статьей под заглавием «Близится первая годовщина правления Пашиняна в Армении» с подзаголовком «Зачем российские СМИ отталкивают ближайшего союзника?». Пересказывая несуществующие успехи в работе Пашиняна в должности премьер-министра Армении, которые были озвучены Николом Воваевичем в Страсбурге на сессии ПАСЕ (в частности, по созданию якобы 51 тысячи новых рабочих мест), Авигдор Эскин пишет:

«Политический курс Никола Пашиняна направлен на развитие отношений с Европой, США и Израилем, но в первую очередь — на укрепление союза с Россией. Мы видим это по голосованию Армении в ООН. Так, Ереван последовательно голосовал в ООН с Россией по Крыму и прочим важным для Москвы вопросам».

Не хотелось бы пересказывать хвалебные слова известного журналиста в адрес Никола Воваевича. Увы, давать политическую оценку действиям премьер-министра другого государства, при этом абсолютно не вникая в перипетии его восхождения на эту высокую государственную должность, не анализируя политические досье его ближайшего окружения, которое в своей совокупности составит зловонный антироссийский, русофобский букет, думается, не совсем корректно. Уже не приходится говорить о раздвоении личности этого, восхваляемого А. Эскиным, политика при оценках членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС, ранее высказанных им же с трибуны Национального собрания РА. Примечательно, что статья А. Эскина завершается риторическим вопросом: «Однако в чем смысл нагнетания недружественной атмосферы с важнейшим союзником? Что это дает Москве?» Отмечу однозначно, что никакого нагнетания «атмосферы с важнейшим союзником» со стороны России не было и нет. Что, российской прессе не реагировать на действия высоких чинов, пашиняновских нуворишей во власти, которые закидывают посольство России в Ереване яйцами или же сжигают российский флаг, открыто выступают по телевидению и в прессе с откровенно антироссийскими речами. Не хочу сомневаться в искренности побуждений Авигдора Валерьевича, столь ревностно защищающего Никола Воваевича, но, думается, что эта защита была бы куда убедительнее, если бы он, уважаемый в Израиле публицист, посодействовал «народному премьеру» Армении в вопросе склонения израильского Кнессета к признанию и осуждению Геноцида армян в Османской империи 1915−1923 годов. Думается, что этот шаг перевесил бы несколько статей, публикуемых даже в столь авторитетном издании, каковым является ИА REGNUM.

Вместо послесловия.

По традиции отмечу, что не хотелось завершать статью на тревожной ноте, хотя для оптимизма, к сожалению, нет никаких оснований. Тем не менее замечу, что на днях президент Республики Армения Армен Саркисян в своем интервью одному из местных интернет-порталов сообщил о том, что «скорее всего, осенью в Армению приедут Генри Киссинджер и тот же Джозеф Най». С сожалением заметим, что нет в живых Збигнева Бжезинского, а то не приходится сомневаться, что и он не отказался бы от приглашения нашего, бесспорно, одаренного дипломата, работающего ныне президентом Республики Армения. Не скрою, было бы очень интересно, например, из уст профессора Гарвардского университета, руководителя Школы государственного управления им. Дж.Ф. Кеннеди Джозефа Ная услышать его мнение о том, как он оценивает результаты «бархатной революции», совершенной в апреле — мае 2018-го с широким применением рекомендаций, содержащихся в его, Джозефа Ная, концепции «мягкой силы» (Soft power). Надеюсь, что весьма интересными были бы также оценки этого маститого американского политолога относительно крайне нечистоплотных действий «народного премьера» в отношении президента Армении, в результате которых уважаемый Армен Варданович был вынужден повторно представить на утверждение Национального собрания РА кандидатуру Ваге Григоряна, который, напомним читателям, ранее весьма бестактно отзывался о президенте РА А. В. Саркисяне, даже поставив под сомнение его легитимность. Узнать бы у самого Джозефа Ная, насколько действия Никола Воваевича созвучны духу концепции «мягкой силы».