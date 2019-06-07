Несколько дней в сети не утихают волнения по поводу конфликтов молодёжи в центре вечерней Москвы. Записные морализаторы-видеоблогеры — Николай Соболев, Артемий Лебедев, Илья Варламов — рассказывают своей аудитории, как нужно относиться к активисту Михаилу Лазутину и его движению «Лев против». Поводом стала стычка в так называемой Яме — месте на Чистых прудах, где по вечерам собираются люди и распивают алкоголь. Активисты, пока ехала полиция, попытались навести там порядок — просили собравшихся убрать спиртное. Это предсказуемо привело к ссорам — в ответ оскорбляли и кидали бутылки. Тогда «Лев против» применил перцовый газ.

Ян Брейгель Старший. Драка крестьян за картами. 1612 (фрагмент)

Защитники свободы распития алкоголя который день соревнуются в красноречии, почему москвичам самим нельзя бороться с нарушением общественного порядка. Главный аргумент — у государства есть монополия на насилие, остальные не должны вмешиваться. Особенно те, у кого хорошая спортивная форма и есть возможность постоять за себя, ведь убеждённых трезвенников, спортсменов и людей традиционных взглядов либеральная блогосфера всегда мажет толстым слоем коричневой краски.

Адриан Браувер. Пьяница. 1640

Можно по-разному относиться к движению «Лев против», но активисты, как бы ни хотелось кому-то их на этом подловить, действуют в правовом поле. Они никого не оскорбляют, физическую силу применяют для самообороны, а газ — в моменты реальной физической угрозы. Например, когда в них кидают тяжёлые предметы или превращают бутылку в холодное оружие — «розочку». Если это не так — есть юристы, правоохранительная и судебная система.

Но юридических оснований нет, и в ход идёт информационное оружие. Основная претензия, как видится, в том, что в обществе находятся противники социальной деградации. Именно добровольность их действий и намерений чаще всего пытаются «разоблачить», вспоминая о неких старых грантах, а также монетизации лайков на YouTube. Конечно, не блогерам рассуждать о продажности и прибылях. Но ведь так ли это важно? Что, проблемы не существует?!

Вечерняя и ночная Москва отличается от дневной. Каждый, кто любит гулять в это время по центру, видит, насколько массово там пьянство и разгульная жизнь. Основное «население» улиц в тёмное время суток — молодёжь разных возрастов, иногда на рубеже совершеннолетия. Бесконечные праздные толпы, мигрирующие между заведениями и скверами. В лучшем случае пьют пиво, шумят и оставляют много мусора. В худшем — бывают самые разные истории, иногда трагичные.

6 июня в Москве похоронили бывшего спецназовца Никиту Белянкина, который заступился за жертву пьяной компании. Инцидент в подмосковном микрорайоне Путилково, по факту являющимся спальным районом столицы, прогремел на всю страну. В нём завсегдатаи бара пытались выяснить отношения с другими посетителями, а 24-летний ветеран боевых действий в Сирии просто проходил мимо с девушкой. Сколько таких разборок и расправ неизвестны общественности и СМИ?

Mr Seb Нож

Отличие Москвы от других городов России заключается в полной свободе распития алкогольных напитков в общественных местах. Если повсеместно употребление пива на лавочке является административным правонарушением, то столица давно перестала за это наказывать. Настолько, что некоторые уже смело проходят со спиртным мимо сотрудников полиции, а те даже не поворачивают головы. Да что полиция?! Алкоголь распивают возле Красной площади, которую охраняет ФСО, на Лубянке у главного здания ФСБ. Москва по вечерам скорее напоминает Содом и Гоморру (такое сравнение есть в названии одного из роликов «Льва против»), чем респектабельную столицу уважающего себя государства.

Особенной проблемой являются пятачки, на которых собираются подростки. «Яма», сквер на Болотной, сквер Горка во дворах у станции «Китай-город» — излюбленные места скоплений по интересам. Всегда в выходные и часто по будням здесь можно найти пьяные компании. Со стороны эти группы выглядят весьма агрессивно, и местные жители и прохожие попросту не рискуют связываться. Как не раз выяснялось активистами, в таких компаниях немало несовершеннолетних детей 14−16 лет, открыто распивающих горячительные жидкости.

Центр Москвы напичкан камерами видеонаблюдения, но за порядком почему-то никто не следит. До тех пор пока к дежурным не обратится заявитель и в полиции не примут сообщение о правонарушении. Лишь после этого запускается юридический механизм, предусмотренный законами, КоАП, а иногда и Уголовным кодексом. Очевидно, такая ситуация не может сложиться без одобрения и воли власти.

Вот тема, о которой в данном контексте надо говорить. Почему нет порядка на столичных улицах, хотя есть дорогостоящая система безопасности, квалифицированные и оснащённые сотрудники правоохранительных органов? Нет ни у кого сомнений, что герои роликов «Лев против» нарушают общественный порядок. Где же власть?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корпоратив в полиции

Почему мэр Москвы Сергей Собянин не сядет за стол с главами силовых ведомств и не предложит им просто исполнять закон? Так же строго, как следят за исполнением закона о митингах. Уверен, полиция и другие ответственные структуры с радостью откликнутся и пойдут навстречу. Или глава столицы считает так же, как и кучка YouTube-либералов, что у молодых людей есть право терять в скверах человеческий облик, накачивая себя напитками из пузырьков? И борьба с этим явлением — дело не обязательное?

Впрочем, к отношениям городской власти и молодого поколения и без уличных пьяниц немало вопросов. Достаточно вспомнить, как долго прятали от общественного обсуждения историю с массовым отравлением детсадовцев в столице. Когда родители били в набат, мэрия упорно хранила молчание, словно никакой проблемы нет. А образовательный проект «Московская электронная школа» и вовсе можно считать осознанным ударом по детям, когда без должных медицинских и психологических исследований все школы Москвы заставили своих учеников заниматься при помощи гаджетов. И складывается впечатление, что московским властям нет никакого дела не только до уличной вакханалии, но и вообще до морального и физического здоровья молодёжи.