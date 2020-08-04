Еще не так давно Республика Корея (Южная Корея) была одной из самых антикоммунистических стран мира. Ибо стремящиеся продолжать использовать ее территорию в качестве стратегически важной военной базы американцы стращали южнокорейцев угрозой новой войны на Корейском полуострове, якобы исходящей от коммунистических режимов СССР и КНР, не говоря уже о КНДР, обвиняемой в вынашивании «планов» объединения Кореи военным путем. Об уровне антикоммунистической паранойи мне рассказывал корейский профессор-русист. Будучи в молодые годы капитаном южнокорейской армии, он после вечеринки с друзьями запел на улице на русском языке советскую песню «Катюша», и был за это арестован полицией, претерпев затем «дознавательство с пристрастием».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сейчас, конечно, другие времена, и никто уже не удивляется довольно большому числу русских на улицах и в магазинах Сеула. Тем более что в отличие от соседней Японии, где никак не могут решиться отменить визовой режим с нашей страной, граждане России могут посещать Республику Корея без связанного с потерей времени и нервов оформления разрешения южнокорейских дипломатических властей.

ivan-herman.net Сеул

Но хотя ныне отношение южнокорейцев к русским весьма доброжелательное, память о «борьбе с коммунизмом» властями поддерживается. При посещении Республики Корея вам предложат посетить сеульский музей Корейской войны, памятник командовавшему войсками ООН, читай американскими, в войне генералу Дугласу Макартуру в Инчхоне, другие связанные с противостоянием с КНДР, СССР и КНР объекты. В том числе покажут и мини-подлодку, захваченную, как разъясняют сопровождающие, при завершившейся неудачей операции северокорейских диверсантов. Проржавевшая местами субмарина, в которую можно влезть и осмотреть внутри, установлена прямо на морском берегу.

Однако уже через несколько лет после установления дипломатических отношений с нашей страной в Инчхоне был открыт и памятник крейсеру «Варяг». Этот символ храбрости русских моряков создан для почитания памяти героев, сражавшихся в боях в период Японско-русской войны. Как следовало из разговоров с корейскими историками и политиками, в той войне симпатии не желавшего оказаться под пятой японских захватчиков местного населения были на стороне русских, хотя политика царской России была не менее империалистической, чем японская. Как освободителей от японского ига воспринимали в 1945 году наряду с американской и Красную армию, в блистательном блицкриге разгромившую японские войска и освободившую от оккупантов Северо-Восточный Китай и северную половину Корейского полуострова. Это уже потом политические и идеологические противоречия бывших союзников во Второй мировой войне — США и СССР — превратили корейскую нацию в разделенный народ.

Когда заходит разговор с южнокорейскими политиками и учеными о бессрочном пребывании на их территории американских войск с угрожающим соседним странам, да и самим корейцам, наступательным оружием, чаще всего следует разъяснение о том, что чужаки на корейской земле — это-де неизбежное зло. Ибо находящаяся между ядерными державами-гигантами, да еще рядом с «непредсказуемой» КНДР, Республика Корея, хотя и имеет современную армию, авиацию и флот, случись что, без американцев не сможет себя защитить. Но это не значит, что правительства последних лет и парламент республики, в отличие от прежнего положения Южной Кореи в качестве бесправной марионетки США, согласно безропотно следовать военной стратегии Вашингтона, быть вовлеченной в его авантюры. Это особенно проявилось, например, во время безрассудного поведения президента США Дональда Трампа, направившего к берегам КНДР авианосную группу с «Томагавками» и недвусмысленно заявлявшего на весь мир, что у него на столе все варианты «обуздания» северокорейцев, включая военное нападение и физическое уничтожение режима КНДР.

Pacom.mil Южнокорейские моряки встречают американскую подводную лодку

Еще меньше южнокорейцы хотели бы вступать в тесный военный альянс с Японией, к которой у них остается еще со времен колониального режима и Второй мировой войны немало претензий и проблем, серьезно осложняющих политические и дипломатические отношения двух соседних стран. Наиболее острыми из таких проблем являются требование извинений на уровне государства и выплата компенсаций так называемым «женщинам для комфорта», насильно сгоняемым японскими военными властями в солдатские бордели для удовлетворения сексуальных потребностей вояк Страны восходящего солнца, а также притязания официального Токио на принадлежащие Республике Корея острова Докдо, именуемые в Японии Такэсима. К этому можно добавить проблему посещения японскими официальными лицами милитаристского синтоистского храма «Ясукуни», где канонизированы души погибших в войнах солдат и офицеров императорских армии и флота, в том числе казненных по приговору Токийского трибунала японских военных преступников. Дипломатические коллизии вызывают и искажения в японских школьных учебниках истории колонизации и взаимоотношений двух стран. Продолжается и дискриминация в Японии многочисленной корейской диаспоры из числа потомков тех, кто был в годы войны насильно ввезен на Японские острова в качестве подневольной рабской силы для работы в рудниках и на вредном производстве.

Неудивительно, что власти Южной Кореи, имея немалые экономические отношения с Японией и широкий туристический обмен, в то же время не желают связывать себя с Японией политически и тем более в военном отношений. О нежелательности укрепления альянса Республика Корея-США-Япония, сообщил на днях член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Это мнение разделяет и президент страны Мун Чжэ Ин, который считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, который «может способствовать урегулированию проблемы Корейского полуострова».

«Но при этом администрация нашей страны считает, что создание и укрепление альянса — Республика Корея, США и Япония — нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой «малое НАТО» в Восточной Азии», — заявил Сон Ён Гиль.