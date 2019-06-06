



Иван Шилов ИА REGNUM

По Украине прокатилась акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В Чернигове состоялись две акции, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Первая прошла под стенами городского отделения полиции в 19:00. Присутствовало около 20 активистов группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники акции выкрикивали лозунги «таким подонкам не место в правоохранительных органах» и «если молчать — ты можешь стать следующим». Под дверью городского отделения полиции участники оставили детские игрушки и по две гвоздики в память об убитом мальчике. В 21:00 под стенами областного управления полиции стартовала еще одна акция. В ней приняли участие около 100 человек, среди которых представители «Сокола» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Национальной дружины (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободы», Первой Черниговской Сотни, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Представитель «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Тарнавский на вопрос, почему в ходе акции не прозвучали призывы отправить в отставку Авакова, ответил, что у них другая цель — показать позицию гражданского общества. Так черниговцы присоединились к всеукраинской акции протеста против произвола полицейских. Поводом стали пьяные развлечения силовиков в Переяславе-Хмельницком (Киевская область). Они стреляли возле детской площадки. Одна из пуль попала в голову 5-летнему мальчику, который впоследствии скончался в больнице.

4 июня в 19:00 несколько десятков активистов и неравнодушных горожан пришли к главному управлению полиции в Сумской области, передает «Панорама» (Сумы). У забора при входе в управление повесили игрушки. На асфальт поставили свечи. «Эта акция не против сумской полиции. Это проявление гражданского недовольства тем, что случилось. К сожалению, есть масса примеров превышения служебных полномочий», — объяснили суть происходящего. Горожане высказывали обеспокоенность за безопасность детей, а активисты — о состоянии дел в правоохранительной системе и перечислили ряд резонансных происшествий, в которых до сих пор не поставлены точки. К ним вышел начальник главного управления национальной полиции в Сумской области Николай Лупшиенко. «Хочу сказать от себя и личного состава. Мы осуждаем действия тех, кто совершил тяжкое преступление… Надеюсь, что их уже уволили из полиции», — заявил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки

В Днепропетровске требовали отставки Авакова и предъявляли претензии местной полиции, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). 4 июня возле здания областного управления полиции прошла масштабная акция протеста против руководства Национальной полиции. Участники митинга требовали прежде всего отставки главы МВД Арсена Авакова. Некоторые активисты предъявляли также претензии к работе местных правоохранителей. Руководство областной полиции представлял заместитель начальника ГУ НП в Днепропетровской области Владимир Богонис. «После случившегося мы провели жесткий разговор с нашими сотрудниками и объяснили какая огромная ответственность на них лежит. Руководство полиции не может каждого полицейского держать за руки. Не может с каждым проводить воспитательную работу. Это задача непосредственных командиров. Конечно, полицейские, которые в состоянии алкогольного опьянения стреляли, что стало причиной трагедии, должны понести самое суровое наказание. Сегодня, когда в стране такая напряженная ситуация и на руках много оружия, стражи порядка должны в первую очередь показывать пример обращения с оружием», — заявил Богонис. Участники акции констатировали, что реформа полиции на Украине фактически забуксовала и потому Аваков должен уйти в отставку.

С флагами и плакатами в руках 4 июня тернопольские активисты под зданием управления Нацполиции выражали протест в связи с недавним жестоким убийством полицейскими мальчика в Киевской области, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Смерть 5-летнего Кирилла Тлявова прямо во дворе от выстрела пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком возмутила общество. Около пятидесяти активных горожан, преимущественно представителей националистических организаций и общественных активистов, устроили митинг-протест «Безнаказанность убивает». Люди (часть в балаклавах) держали в руках плакаты с лозунгами: «Ему было 5. А сколько дадут убийцам?»; «Молчание, вседозволенность — убивают»; «Безнаказанность убивает». Собравшиеся требовали отставки Авакова и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, которые в первую очередь несут ответственность за провал в реформировании полиции.

Неравнодушные жители Луцка собрались, чтобы выразить солидарность родителям погибшего пятилетнего Кирилла Тляева, которого случайно смертельно ранили работники полиции Переяслава-Хмельницкого, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Кроме того, общественность требует соответствующей реакции как правоохранителей, так и центральной власти. Митинг начался вечером 4 июня у здания главного управления Национальной полиции в Волынской области на улице Винниченко. Горожане принесли с собой плакаты, наклейки, мягкие игрушки, лампадки, свечи и цветы. Как говорят, даже не могут представить, что пришлось пережить родителям погибшего ребенка. Участники акции отмечают, что больше всего возмущает отсутствие должной реакции правоохранителей, а также распространение абсурдных версий. В то же время митингующие требуют кадровых решений, увольнения руководства местного управления полиции.

Mvs.gov.ua Арсен Аваков

4 июня десятки жителей Ровно собрались возле главного управления Национальной полиции в Ровенской области, чтобы осудить неправомерные действия полицейских, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Жители требуют, чтобы виновные правоохранители были наказаны, а «менты» (в негативном смысле этого слова) прекратили работать в правоохранительных органах. Участники пикета также требуют ухода в отставку Авакова.

Несколько десятков общественных активистов пришли под здание главного управления национальной полиции в Одесской области, сообщает «Думская» (Одесса). Они требовали отставки Авакова. «Чтобы реформа в МВД действительно прошла, чтобы эти нелюстрированые милиционеры, которые сегодня называют себя полицейскими, ушли в небытие, министр должен пойти в отставку», — отметил лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул. Участники акции принесли с собой лампадки и игрушки, которые сложили возле входа в здание на Еврейской, 12.

Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, констатирует «Курс» (Ивано-Франковск). Сейчас ее подписали более 25 680 человек. 2 июня петицию «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова» подал гражданин Украины Роман Василенко. Однако Аваков сообщил, что не видит целесообразности в отставке председателя Нацполиции Князева и не планирует уходить в отставку сам.

Основатель youtube-канала 30 192, на котором появилось скандальное видео с якобы захватом Румынией территории Буковины и части Одесской области, обратился к румынской власти из-за поступающих в его адрес угроз, информируют BukNews (Черновцы). Это произошло после созыва военным прокурором Украины Анатолием Матиосом совещания руководителей МИД, генерального штаба, главного управления разведки министерства обороны, Службы безопасности и Службы внешней разведки. «Я отправил обращение к румынской власти. Должен сказать, что ситуация, вероятно, ухудшится, если это непрофессиональное поведение будет продолжаться. Прошлой ночью человек, который говорит на украинском, связался со мной, угрожая отравить меня. Если официальные лица не решат этот вопрос в вашей стране (Украине — ред.), мне придется обратиться к моему правительству для защиты и потребовать компенсации от господина Матиоса, который поставил меня в центр внимания без веской причины», — рассказал автор ролика. Скандальное видео, на котором Румыния захватывает территории Буковины и части Одесской области после начала широкомасштабной войны России против Украины, появилось 26 мая 2019 года.

Matios.info Анатолий Матиос

Харьковский мэр Геннадий Кернес сделал заявление о ситуации, сложившейся вокруг переименования проспекта Григоренко и сноса памятника маршалу Жукову, пишет «Редпост» (Харьков). «Для информации: имя Жукова было присвоено проспекту еще в 1990 году к 45-летию Победы, — заявил Кернес. — Пятью годами позже на этом проспекте появился бюст маршала. Когда на Украине началась декоммунизация, имя Жукова попало под политический запрет. Одновременно с этим Харьковский горсовет получил множество обращений, под которыми стояли десятки тысяч подписей, с просьбой не переименовывать проспект Жукова: харьковчане помнят и ценят роль маршала в освобождении города. Местные власти и я лично, опираясь на статью закона, которая говорит о том, что под декоммунизацию не подпадают исторические личности, освобождавшие Украину от нацизма, оставили имя Жукова проспекту (про эту норму, кстати, в Институте национальной памяти не вспоминают: она не вписывается в их картину мира). Но тогдашний глава областной государственной администрации Игорь Райнин не принял во внимание ни статью закона, ни мнение харьковчан и своим распоряжением переименовал проспект. В начале мая этого года накануне Дня Победы на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить прежнее название проспекта. За сутки она набрала даже больше голосов, чем требуется — 5587. И если бы, согласно законодательству, по достижении 5000 голосов мы не вынуждены были закрыть голосование, она бы набрала десятки тысяч «за». В отличие от противников такого решения — и на марше против возвращения имени Жукова в Харьков, и во время сноса бюста маршала — мы видели не больше 200 человек. В том числе и приезжих, радикально и националистически настроенных и ничего не знающих о роли Жукова в освобождении Харькова». Мэр Харькова в этой связи подтвердил, что бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. А вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова вынесут на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. При этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта».

Mvs.gov.ua Снесенный памятник Георгию Жукову в Харькове

«Новини Закарпаття» (Ужгород) опубликовали материал, в котором говорится о религиозной ситуации на Закарпатье. «Закарпатье — это регион, в котором всегда были и будут столкновения на национальной почве, — отмечает автор публикации. — Не обошла эта проблема и Мукачевскую греко-католическую епархию, верующие которой обратились к главе Украинской греко-католической церкви архиепископу Святославу Шевчуку. Они утверждают, что епископ Милан Шашик, который является этническим словаком, совсем не интересуется делами и потребностями прихожан-украинцев, а наоборот, пытается полностью оторвать епархию от УГКЦ. Верующие утверждают, что этот епископ называет Мукачевскую епархию «отдельной русинской Церковью». Напоминаем, что она имеет автономный статус, не подчинится главе УГКЦ, но при этом не является исключительно русинской. В 1937 году епархия получила статус sui juris, что означает непосредственное подчинение Ватикану — это имело целью предотвращение конфликта между украинскими и неукраинскими верными… Как утверждает инициативная группа украинцев, которая обратилась к архиепископу Святославу… дело дошло до того, что «о стремлении украинских верующих к УГКЦ даже не вспоминают». Редакция издания от себя добавляет, что не разделяет взглядов и предположений автора, но согласна с тем, что Мукачевская греко-католическая епархия является автономной и нарушение ее статуса sui juris действительно может привести к конфликту! Также она подчеркивает, что во время вступления в должность архиепископ Шашик в частной беседе пообещал главе Общества русинов Николаю Старосте, что какую Церковь он взял, такую и вернет, и об объединении с УГКЦ речи быть не может!

К 100-летию Трианона в Венгрии открыли базу данных венгерских беженцев из Закарпатья, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). 4 июня 2020 в Венгрии будут отмечать трагическую для венгров дату — 100-летие Трианонского мирного договора. Его называют в стране «национальной трагедией». Он был заключен между союзными державами Антанты и Королевством Венгрия после завершения Первой мировой войны. Венгрия согласилась на потерю территорий, в том числе Подкарпатской Руси (Закарпатья) и всей Словакии в пользу Чехословацкой республики. В том числе — городов Ужгород, Мукачево, Берегово, Виноградов. Но до сих пор некоторые венгерские ревизионистские круги добиваются отмены Трианонского договора и возврата потерянных земель к так называемой «Великой Венгрии». Следует отметить, что до 30% венгров оказались за пределами венгерского государства под властью других народов. В течение следующих десятилетий число «зарубежных венгров» сокращалось, часть их мигрировала в Венгрию. Сейчас появилась база данных беженцев, вынужденных покинуть родные дома после раздела страны в результате Трианонского договора. Появилась возможность найти сведения о многих своих родственниках и для венгров Закарпатья.

Прибытие венгерской делегации во главе с Агоштом Бенардом на церемонию подписания Трианонского договора

Почти незамеченным прошло исследование VoxUkraine, которое показало абсолютное доминирование в Украине левых взглядов, полагает Zaxid.net (Львов). Если точнее, 73% украинцев придерживаются лево-авторитарных взглядов и еще 17% — лево-демократических. Кто-то может удивиться: а как же национализм? У нас столько истинных патриотов, которые кичатся ненавистью к левачеству. Но это только в том случае, если левачество сводить к защите прав сексуальных меньшинств или, скажем, преподавания на русском языке в школах. С экономическим аспектом левачества бороться никто не хочет. Более того, программы националистических политических сил изобилуют левой постановкой вопроса, а именно — государственная собственность на крупную промышленность. Правда, в отличие от классических левых, националисты защищают не угнетенных в целом, а именно угнетенных этнических украинцев. Если присмотреться к популярному подходу к национальной истории, то выяснится, что он вполне левый. Украинцы за последние несколько лет — это бедные обездоленные крестьяне, борются против помещиков-иностранцев. И это не началось во времена советской власти. Ведь культ Кармелюка, который на самом деле вовсе не делился награбленным имуществом с крестьянами, был разработан еще в конце XIX века. ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также декларировали чисто левый подход к экономической политике. Бандера и Чавес с легкостью нашли бы общий язык, если бы им удалось встретиться. Конечно, молодая независимая Украина в начале 1990-х годов имела все шансы стать нормальным европейским государством с мощным средним классом. Но не тут-то было: к власти пришел Леонид Данилович Кучма, «крепкий хозяйственник», который сделал ставку на создание «сильной национальной буржуазии», то есть олигархата. Он даже имел наглость противопоставлять «промышленную» Украину «мелколавочной» Польше. Власти выгодно паразитировать на левой риторике. Никому на самом деле не выгоден адекватный правый дискурс. Остается надеяться, что он начнет создаваться сам. И чем быстрее этот процесс начнется — тем лучше для Украины. Не стоит забывать о нашем восточном соседе, который может стать на путь эффективных трансформаций раньше нас. Тогда о Крыме можно будет забыть.

Председатель херсонской организации партии «Оппозиционный блок» Василий Федин на страницах портала «Херсонцы» (Херсон) поведал, как он побывал 3 июня в Киеве на Национальном экспортном форуме: «Общее впечатление от форума достаточно унылое. Достаточно сказать, что вместо анонсированного приезда премьер-министра страны Гройсмана от правительства Украины была направлена и.о. министра сельского хозяйства! На форум по поддержке экспорта — министр сельского хозяйства! Это все, что надо знать, насколько украинское правительство заинтересовано в развитии промышленного потенциала страны. Власть, как и год назад, рапортовала о росте ВВП, экспорта и открытии новых заводов. Заместитель министра иностранных дел рассказывал о российской агрессии, об экспорте «добра та смаку України». Представитель Европейского союза хвалил правительство Украины за «замечательные изменения». Представители министерства экономического развития и торговли рассказывали о мощных стимулах поддержки самолетостроения и других отраслей промышленности. Кто-нибудь видел украинские самолеты, произведенные в прошлом году? О какой стране вообще рассказывают эти люди? Что в сухом остатке? После значительного роста, по словам нашей власти, экспорт страны в 2018 году достиг 57 118,4 млн долл., что составило аж 76% от уровня 2013 года. Что меня наиболее возмущает, то, что правительство Украины поставило перед собой цель сделать Украину аграрной супердержавой. Но надо понимать, что доля сельского хозяйства в ВВП развитых стран не превышает 2%: Германия — 0,7%, Голландия — 1,78%, Франция — 1,48%. Тогда как на Украине доля сельского хозяйства уже 10%. И наоборот, доля сельского хозяйства в ВВП: Индия — 15,45%, Индонезия — 13,14%, Бангладеш — 13,41%, Танзания — 30,13%, Кения — 31,52%, Гондурас — 12,87%. Нас точно ведут в Европу?».