Украина, 4 мая, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Возле территориального центра комплектования (военкомата) в городе Виноградове в Закарпатской области произошла стрельба, сообщило 4 мая украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Выезд из военкомата заблокировала группа цыган. Мужчины пытались помешать действиям военных, которые на местном рынке забрали одного из их соплеменников.

Как рассказал местный журналист Виталий Глагола, односельчане, в том числе женщины, решили вступиться за него, заявляя, что мужчину нельзя забирать в армию, потому что он болен.

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Цыгане принесли к военкомату шины и подвезли повреждённые автомобили. У здания ТЦК прозвучали выстрелы. На место ЧП прибыли правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчины опасаются выходить на улицу из-за риска попасть на фронт, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ТЦК занимаются «отловом» круглосуточно из-за дефицита военных в рядах ВСУ.

В Одессе сотрудники ТЦК поймали мужчину на улице и силой заставили сесть в микроавтобус, но он вырвался и убежал.

Как рассказал один из украинских военнопленных, если человека на Украине направили на медкомиссию, вероятнее всего, он попадёт на фронт, потому что туда берут буквально всех.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 мая заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, теряя за сутки в среднем тысячу бойцов. С начала года украинская армия потеряла более 111 тысяч военных.